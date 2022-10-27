- تطوير 13 فيلا مانشنز فائقة الفخامة لتعزيز نمط المعيشة الفاخر بمفهوم عصري وفريد في منطقة الخليج والشرق الأوسط

- التعاون مع شركة SAOTA وخبيرة التصميم الداخلي "كيلي هوبين" لطرح فلل مانشنز حصرية تتميز بفخامة ورفاهية فائقة مع إطلالة رائعة على البحيرة

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية عن إطلاق حي "لاناي آيلاند" في تلال الغاف، وجهتها السكنية الرائدة التي توفر نمط حياة عصري في دبي. تقدم المرحلة الأولى للمشروع الجديد معياراً جديداً للارتقاء بمستويات المعيشة على الشاطئ الرملي لبحيرة لاغون الغاف الصافية، بما يتماشى مع التزام الشركة بتعزيز مفهوم المعيشة الفاخرة في دبي.

وتتضمن المرحلة الأولى 13 فيلا مانشنز فائقة الفخامة، تم تصميمها من قبل شركة SAOTA، وهي شركة معمارية حاصلة على الجوائز مقرها جنوب أفريقيا، بالتعاون مع خبيرة التصميم الداخلي العالمية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة "كيلي هوبين" لتصميم ديكورات داخلية راقية تلبي متطلبات حياة النخبة من أصحاب الثروات الفائقة.

في تعليقه على الأمر قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في ماجد الفطيم العقارية: "تُقدم فلل "لاناي آيلاند" في "آيلاند إستيتس" مفهوماً عصرياً وفريداً للحياة الفارهة لأول مرة على مستوى المنطقة، إذ تجمع الفلل الجديدة بين العزلة والهدوء الذي توفره الإقامة في جزيرة، مع سهولة الوصول إلى المراكز الحضرية في دبي. وجرى تصميم الفلل الضخمة في لاناي آيلاند بهدف تقديم تجارب استثنائية وفريدة من نوعها لأصحاب الثروات الفائقة، حيث ترسي هذه التصاميم مجموعة جديدة من المعايير وتقدم مزيجًا مثاليًا من عناصر السلامة المعمارية التي ترافق الخطوط الجمالية في مخططات يمكن تعديلها بسهولة لتلبي مختلف احتياجات سكان الفلل. وتمتاز الفلل كذلك بتشطيبات داخلية نموذجية ضمن بيئة مذهلة تبرز فيها العناصر الطبيعية بكل وضوح".

وتتمتع جميع الفلل بتصاميم أخاذة مستوحاة من المسطحات المائية المحيطة والمناظر الطبيعية المنتشرة في كل أرجاء المشروع، لتندمج مع أسلوب فريد من الهندسة المعمارية يلغي الحدود بين الداخل والخارج. وتتمحور مفاهيم التصميم التي قدمتها شركة كيلي هوبين للتصميم الداخلي حول الإعدادات المتناغمة للتفاصيل الداخلية، إذ توحي جميعها بأنها هادئة ونقية، وفي ذات الوقت قوية وأنيقة وذات تفاصيل عالية التنسيق.

ويمتاز التصميم بكثرة النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف، لتوفير ارتباط بصري مستمر مع البحيرة في جميع المساحات الداخلية للفلل. كما تتناغم الواجهات المغطاة بالحجر الطبيعي مع الألوان الداخلية الهادئة واللمسات الطبيعية لإضفاء تأثير أقوى على جمالية التصميم. أما الشرفات على أسطح الفلل فتمنح السكان إطلالات بانورامية خلابة، فضلاً عن وجود شرفات متعددة المستويات مزروعة بالنباتات، وساحات داخلية خاصة تسهم في دخول الإنارة الطبيعية إلى المنزل. أما في الحدائق الغنية بالعناصر الطبيعية الخضراء، فتطل أحواض السباحة مباشرة على البحيرة بينما توفر الاستراحات الخارجية والشرفات الأرضية المتعددة جواً مثالياً يشجع ساكني المنزل وضيوفهم على تناول الطعام في الهواء الطلق أو التجمع معاً للاسترخاء والتواصل.

وفي تعليقها على مشاركتها في هذا المشروع، قالت كيلي هوبين، مؤسسة شركة كيلي هوبين للتصميم الداخلي: "سعدت بالتعاون مع شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة لإعداد التصاميم الداخلية لفلل "آيلاند إستيتس" في تلال الغاف بالشراكة مع شركة SAOTA العريقة، الأمر الذي أتاح لي فرصة عرض مفهوم مبتكر وفريد من نوعه. ولا شك في أن التعاون مع هذه الشركة العقارية الرائدة أمراً رائعاً بحد ذاته، نظراً لسمعتها المرموقة في تقديم حلول مبتكرة تركز على العملاء ومصممة بشكل خاص لقطاع العقارات الفاخرة".

من جانبه قال كونراد مارتن ، مساعد تنفيذي في شركة SAOTA: "أدركنا منذ البداية مدى انسجام رؤية ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة في فلل "آيلاند إستيتس" مع روح ونظرة شركة SAOTA، إذ وجدنا أنفسنا متناغمين تماماً مع المشروع من حيث موقعه المتميز والتركيز على التصميم الحيوي الذي يركّز على الإنسان وعلى أهمية دمج المناظر الطبيعية المحيطة والتراث الثقافي في عملية التصميم بكامل أركانها وتفاصيلها. أما من منظور التجربة التي يوفرها هذا المشروع، فقد أثار اهتمامنا أيضاً مفهوم إنشاء ملاذ فائق الفخامة على جزيرة خاصة تشكل البحيرة عنصراً أساسياً يمكن رؤيته في كل تفاصيل المشروع".

يذكر أن "لاناي آيلاند" هي أول جزيرة ضمن الجزر الخاصة التي من المقرر إطلاقها في الأسواق قريباً، حيث تضم أربعة "فلل إيدج" ضخمة جداً تتألف كل منها من ثماني غرف نوم، ويبلغ إجمالي مساحة الطابق نحو 20,094 قدم مربع وتقع على قطع كبيرة من الأراضي الزاوية بامتداد واجهة بحرية مفتوحة يبلغ 80 متراً، ويبلغ متوسط حجم قطعة الأرض 26,000 قدم مربع. وفضلاً عن ثماني غرف نوم داخلية، تضم كل فيلا غرفًا للمعيشة والطعام ومطبخاً عصرياً مجهزاً بالكامل وسطحاً يوفر إطلالة بانورامية تمتد 360 درجة على البحيرة، وغرفة سينما منزلية، وسبا وصالة رياضية، وحوضين للسباحة، وأحواض المياه الساخنة، بالإضافة إلى فناء داخلي يتميز بالإضاءة الطبيعية، ويوفر جمالية بصرية قوية مع نباتات خضراء مورقة في قلب المنزل.

ومن المزايا الجذابة الأخرى لهذه الفلل وجود ساحة أمامية خاصة واسعة تضم خمسة أماكن مخصصة لصف السيارات في الهواء الطلق، ومرآب داخلي يتسع لـ 12 سيارة، ومنطقة خدمة ذات مدخل منفصل، ومطبخين خلفيين، ومساكن منفصلة للإناث والذكور من الموظفين تتسع لما يصل إلى 12 موظفاً.

كما تحتضن "لاناي آيلاند" تسع "فلل شور" مانشنز ضخمة بإجمالي مساحة الطابق التي تبلغ 16,102 وامتداد واجهة بحرية مفتوحة يبلغ 40 متراً، ويبلغ متوسط حجم قطعة الأرض 23,614 قدم مربع. وسيتم

تجهيز الحديقة بمسبح خارجي وأحواض المياه الساخنة، بالإضافة إلى مواقف تتسع لثلاث سيارات في الهواء الطلق، مع مرآب داخلي يتسع لتسع سيارات. أما منطقة الخدمة فتتكون من مطبخ خلفي واحد ومساكن منفصلة للإناث والذكور من العاملين تتسع لما يصل إلى ستة أشخاص.

وكما يتوقع العملاء من ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، والتي تشتهر بتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تتمحور حول العملاء والمصممة لتعزيز التجربة اليومية لكل من يقصد وجهاتها المتميزة للعيش أو العمل أو الترفيه، يمكن للمشترين إضفاء لمساتهم الخاصة على فلل "آيلاند إستيتس" بما يناسب أسلوب حياتهم وأذواقهم الشخصية. وتتيح كل فيلا مجموعة متنوعة من الخيارات المتميزة في هذا الجانب، بما في ذلك مرونة المخططات، والخيارات المتنوعة للواجهات والتشطيبات عالية الجودة واللمسات الجمالية لتنسيق الحدائق، وتصميمات مرنة. أما بالنسبة إلى "فلل إيدج" سيتمكن المقيمين من الاختيار بين Solus Retreat أو Mega Spa في الطابق السفلي، إلى جانب منطقة منفصلة في الطابق الأرضي يمكن تخصيصها كصالة خاصة، أو غرفة لاستقبال الضيوف، أو صالة رياضية، أو مكتب.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع. www.tilalalghaf.com

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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