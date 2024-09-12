دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت"ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، إطلاق برنامج "عودة" الذي يستهدف تحفيز وتشجيع المواطنات الإماراتيات على العودة مرة أخرى للعمل في القطاع الخاص بعد إنقطاعهن لفترات طويلة.

وبإطلاقها لهذا البرنامج التحفيزي، تؤكد "ماجد الفطيم" التزامها الراسخ بتمكين المرأة مهنيًا وتعزيز دورها في القطاع الخاص حيث يوفر برنامج "عودة" للمرأة الإماراتية، الأسس والدعم والإرشاد وعناصر المرونة اللازمة لها، حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها المهنية، وفي ذات الوقت مساعدتها على الوفاء بمسؤوليات حياتها الأسرية. ويهدف البرنامج إلى استحداث فرص وظائف مصممة خصيصًا لدعم مواطنات الدولة الراغبات في العودة والإنضمام مجددًا إلى سوق العمل بعد فترات إنقطاع طويلة. ويأتي إطلاق البرنامج الجديد في إطار تعاون "ماجد الفطيم" مع برنامج "نافس" الذي تشرف عليه الحكومة الإماراتية، والذي يركز على تعزيز جهود التوطين، لزيادة مُشاركة المواطنين في القطاع الخاص.

وبهذه المناسبة، قالت فيفيانا ألبيرو، رئيسة الموارد البشرية في ماجد الفطيم القابضة: " لطالما أدركنا في "ماجد الفطيم" - باعتبارنا شركة إماراتية رائدة - أهمية تعزيز قيم التنوع والشمول واستحداث فرص عمل مجدية للكوادر الوطنية. وقد مكنّا هذا الإلتزام من الوصول بنسبة التوطين لدينا اليوم إلى 11%، حيث تمثّل المرأة 70% من إجمالي تلك النسبة على مستوى أعمال الشركة. ولدعم جهود القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات، للنهوض بدور الكوادر الإمارتية وزيادة نسبة حضورها في القطاع الخاص، وللمساهمة أيضًا في تحقيق أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج "نافس"، يسعدنا الإعلان عن إطلاق البرنامج التحفيزي "عودة" الذي سيسهم في تمكين المرأة الإمارتية من خلال إعدادها بالمهارات اللازمة والمعرفة والخبرات العملية التي تحتاجها حتى تتمكن من العودة والإنضمام من جديد بكل ثقة إلى القوة العاملة."

ويقدم برنامج "عودة" جدولاً منظمًا يتألف من ستة أجزاء، تتضمن ورش عمل مكثفة لتطوير المهارات، ومهام عملية دورية عبر وظائف رئيسية مثل تسويق رأس المال البشري، والتمويل، وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى برامج الإرشاد الشخصي وفرص التواصل لتأسيس علاقات العمل. كما ستستفيد المشاركات من الدعم المستمر الذي سيقدمه البرنامج لتحسين مهاراتهن العملية والشخصية، بما يضمن لهن الاستعداد الجيد للدخول إلى بيئة العمل.

وسيتواجد ممثلون عن شركة "ماجد الفطيم" في معرض "رؤية" للوظائف الذي يقام في وقت لاحق من هذا الشهر، بهدف التواصل مع مواطني ومواطنات دولة الإمارات المهتمين بالعودة للعمل في القطاع الخاص. وتوجه الشركة دعوتها للجميع إلى زيارة منصة "ماجد الفطيم" رقم Z4-2 في جناح N4 في معرض "رؤية" للتعرف على مختلف فرص الوظائف وبرامج التدريب المهني ومن بينها برنامج "عودة".

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 19 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق وسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبوظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعةبتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

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