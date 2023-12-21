سيتي سنتر مسقط ينضم إلى سيتي سنتر البحرين وسيتي سنتر ديرة بحصوله على شهادة لييد من الفئة البلاتينية

مجموعة ماجد الفطيم تؤكد على التزامها بالاستدامة بالتماشي مع مبادرات كوب 28

مسقط، سلطنة عمان: أعلنت ماجد الفطيم، المجموعة الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط، حصول سيتي سنتر مسقط على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (لييد) من الفئة البلاتينية.

ويؤكد فوز سيتي سنتر مسقط، من موقعه في ولاية السيب في العاصمة العُمانية، مسقط، بالجائزة المرموقة التزام مجموعة ماجد الفطيم بخططها في مجال الاستدامة في السلطنة. ويمثل هذا الاعتماد أعلى مستوى من الإنجازات في ممارسات البناء المستدامة ضمن نظام لييد لتقييم المباني الخضراء، والذي يشكل معياراً عالمياً. وحقق مركز التسوق هذا الإنجاز بعد أن أصبح مول عُمان في مسقط أكبر مول في العالم يحصل على شهادة لييد البلاتينية عن فئة المباني في مرحلتي الإنشاء الأساسي والجاهز للتشغيل (LEED BD+C: Core and Shell) في عام 2021.

وتأتي هذه الشهادات، التي تمثل خطوةً مهمة، بفضل الإنجازات والتكريمات التي حققتها ماجد الفطيم مؤخراً في مجال أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم. ووصل عدد مراكز التسوق التابعة للمجموعة في المنطقة والتي حصلت على شهادات لييد إلى 20، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مؤتمر كوب 28، القمة المناخية التابعة للأمم المتحدة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء فوز مراكز التسوق التابعة للمجموعة بشهادات لييد من الفئة البلاتينية مؤخراً بعد حصول مول الإمارات على هذا الاعتماد في دبي خلال وقت سابق هذا العام، مما يرتقي بمكانته بوصفه أكبر مول في العالم يتلقى هذا الاعتماد العالمي.

وأسهمت مبادرات ماجد الفطيم في مجال الاستدامة في الحصول على شهادات لييد البلاتينية، حيث شملت ممارسات عديدة، بما فيها إجراءات لزيادة كفاءة استهلاك المياه، تشمل استخدام تجهيزات دورات مياه عالية الكفاءة في جميع مراكز التسوق مما يقلل استهلاك المياه إلى حد كبير. كما تتمتع مراكز التسوق بوصول استراتيجي إلى وسائل النقل العامة، مما يعزز من رصيدها عند تقييم الموقع والنقل، ويؤكد على التزام المجموعة بالنقل المستدام.

وتشتمل الممارسات التي تطبقها المجموعة في القطاع على استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات، مثل تقليل النفايات وفصلها، مما يترك تأثيراً إيجابياً على تقييم الأداء في مجال النفايات. ويسهم كذلك استخدام أنظمة إضاءة موفرة للطاقة، بالإضافة إلى التحسين المستمر لكفاءة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، في اكتساب نقاط أكثر في فئة الطاقة والجو. وتضمن هذه التحسينات المستدامة الاستمرارية على المدى الطويل وتعزيز رفاهية العملاء ورضاهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "تتماشى جهود ماجد الفطيم مع تركيز سلطنة عُمان على النمو المستدام، حيث تلتزم المجموعة بقيادة الجهود نحو مستقبل أكثر استدامة. ويشكل الإنجاز الأخير دليلاً على عملنا الدؤوب وتفانينا على مدى سنوات، ونتيجةً لتركيزنا المتنامي على الاستدامة، والذي أثمر عن حصول مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم على 20 شهادة لييد.

ويُعد التزامنا بالاستدامة إحدى الركائز الاساسية لعملياتنا، ويؤكد فوزنا بشهادات لييد من الفئة البلاتينية على جهودنا المستمرة لتوفير تجارب تسوق مسؤولة بيئياً لعملائنا".

تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام

يعكس الإنجاز الأخير الجهود المستمرة التي تبذلها ماجد الفطيم لقيادة مشهد الاستدامة العالمي، ويتماشى مع التزامها الأوسع بالاستدامة، والمتمثل في تحقيق محصلة إيجابية في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

ويأتي تركيز مراكز التسوق التابعة للمجموعة في عُمان على الاستدامة بالتماشي مع الإنجازات الأخيرة التي حققتها ماجد الفطيم في مجال أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم، بما فيها فوز مول الإمارات خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء لعام 2023، وذلك لنجاحه في تنفيذ خطة العمليات والصيانة الخضراء، التي أدت إلى تقليل توليد النفايات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وأعلنت ماجد الفطيم في وقت سابق من العام الحالي ثاني تمويل مرتبط بالاستدامة، بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي، وذلك على شكل تسهيلات ائتمانية متجددة (RCF) ومرتبطة بالأهداف البيئية والاجتماعية وأهداف الحوكمة التي تسعى المجموعة لتحقيقها.

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