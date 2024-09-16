ماجد الفطيم تؤمن بمواصلة القيام بدورها من أجل توفير المزيد من خيارات الرفاهية للجمهور المصري

ڤاليو تقوم بتغطية رسوم إصدار بطاقات الهدايا وتوفير حلول دفع مرنة لشراء بطاقات الهدايا مع مزايا حصرية لعملاء مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أعلنت شركة "ماجد الفطيم" الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوّق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، عن شراكة استراتيجية مع "ڤاليو"، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق خدمة شراء بطاقات الهدايا، بهدف توفير حلول دفع مرنة ومزايا حصرية وتعزيز تجربة التسوق للعملاء داخل مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم.

بموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء شركة ماجد الفطيم الآن من شراء بطاقات الهدايا لمراكز التسوق التابعة للشركة مما يمنحهم الوصول إلى أكثر من 400 علامة تجارية ، والاستفادة من خيارات دفع مرنة تناسب احتياجاتهم عبر تطبيق ڤاليو ، كما ستقوم ڤاليو بتغطية رسوم إصدار بطاقة الهدايا التي تبلغ قيمتها 40 جنيهًا مصريًا، مما يتيح للعملاء الحصول على البطاقة مجانًا، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو دمج التكنولوجيا المالية مع قطاع الترفيه والتجزئة، حيث تسعى الشركتان إلى إرساء معيار جديد في كيفية تسهيل عمليات الشراء وتحسين تجربة التسوق.

تعليقاً على هذه الشراكة، صرحت رشا عزب، رئيس قطاع مراكز التسوق لشركة ماجد الفطيم - مصر ولبنان: " نحن سعداء بشراكتنا مع ڤاليو، والتي تعكس حرصنا الدائم على خلق تجارب تسوق مميزة لعملائنا، حيث نؤمن بمواصلة القيام بدورنا من أجل توفير المزيد من خيارات الرفاهية للجمهور المصري، وقد أظهرت شراكتنا طويلة الأجل مع ڤاليو نجاحًا لا مثيل له في هذا الصدد". وأضافت: "ستوفر هذه الشراكة حلول دفع مرنة، مما يعزز راحة العملاء، ويوفر لهم تجربة تسوق سلسة وممتعة، حيث نضع أهمية تجربة العملاء على رأس أولوياتنا في عملية اتخاذ القرارات، ونظل ملتزمين بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم عبر جميع وجهتنا المختلفة".

ومن جانبه عبر وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة " ڤاليو" عن سعادته بالتعاون مجدداً مع شركة "ماجد الفطيم" قائلاً: "لقد أتاحت لنا شراكتنا الممتدة مع مجموعة ماجد الفطيم تقديم قيمة مضافة لعملائنا، من خلال مبادرات مبتكرة تشمل إعفاء رسوم إصدار بطاقات الهدايا وتمويلها". وأضاف "نحن ملتزمون دائماً بالبحث عن فرص جديدة ونسعى جاهدين لتجاوز توقعات عملائنا وتلبية احتياجاتهم، بهدف بناء شراكات مستدامة تعود بالنفع على عملائنا، وتوفر لهم تجربة تسوق سلسة ومجزية".

وتأتي هذه الشراكة امتدادا للنجاح الكبير في التعاون بين مجموعة ماجد الفطيم وڤاليو بعد إطلاق برنامج "'شقلباظ'"، للاسترداد النقدي الفوري، والذي أتاح لعملاء ماجد الفطيم استرداد قيمة مشترياتهم السابقة، وإعادة سدادها من خلال حلول دفع ڤاليو في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، ويوفر التعاون الجديد حلولًا مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وتساهم في تعزيز أنماط الحياة العصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك أيضاً أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة، وفق رؤية مؤسسها الراحل، المتمثلة في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم 43000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 18 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. وتمتلك "ماجد الفطيم" وتدير 29 مركز تسوق و7 فنادق وأربع مدن متكاملة، وتستقبل أكثر من 600 مليون عميل في مرافقها وتجاربها كل عام.

تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى في جميع أنحاء المنطقة، من بينها أربعة مواقع داخلية للتزلج في دبي وأبو ظبي والقاهرة وعُمان بالإضافة المراكز الترفيه العائلي، "ماجيك بلانيت" و"المستكشفون الصغار"، وتفخر الشركة بامتلاكها لمول الإمارات ومول مصر ومول عُمان بالإضافة إلى مراكز التسوق الشهيرة "سيتي سنتر" التي تستكمل محفظة أعمالها في جميع أنحاء المنطقة.

تتعاون المجموعة مع علامات تجارية عالمية شهيرة من قطاع التجزئة العاملة في مجال الأزياء والمستلزمات المنزلية، ومستحضرات التجميل، من بينها "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، ضمن أكثر من 70 متجرًا و20 منصة رقمية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء، إلى جانب حقوق الامتياز الحصري لتشغيل وإدارة "كارفور" في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، والتي تقدم خدماتها لنحو770 ألف عميل يوميًا. ويتم دعم هذه العروض من خلال برنامج المكافآت "شير" الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصًا تعتمد على البيانات. كما تعد المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها تلال الغاف في دبي والموج في مسقط.

تواصل شركة "ماجد الفطيم" في وضع وإرساء معايير النمو المستدام من خلال استراتيجية الاستدامة " الجرأة اليوم تعني تغييراً في الغد". وتلتزم المجموعة بتحقيق المحصلة الإيجابية في المياه والكربون بحلول عام 2040.

عن شركة ڤاليو:

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.

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