فاز ثلاثة طلاب من جامعة زايد في حفل توزيع جوائز مشروع تلال الغاف، وحصل الفائز الأول على فرصة حصرية لعرض تصميمه على لوحة جدارية في الوجهة السكنية الرائدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت ماجد الفطيم للتطوير، عن الفائزين في مبادرة مجتمعية أطلقتها بالتعاون مع جامعة زايد، وضعت أمام طلاب الجامعة تحدٍّ إبداعي لتحويل واجهة مبنى "ايماجين هب"، الذي يقع ضمن المشروع العقاري الرائد "تلال الغاف".

وانطوى التحدي الذي يقوم على الاختيار بين مفهومين مختلفين تحت عنوان "الابتكار"، على تكليف طلاب جامعة زايد بتصميم لوحة جدارية لتزيين الجزء الخارجي من "ايماجين هب"، منصة الابداع والتخيل في المجمع السكني الرائد. وسيتم وضع هذه اللوحة الجدارية على حائط مواجه لحي "إيلان تاون هاوس"، الذي تم افتتاحه رسمياً في أوائل عام 2023، والذي يمثل المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي لمشروع تلال الغاف. وتشكل هذه الجدارية عاملاً محورياً لإلهام وإسعاد سكان المجمع وزواره.

هذا وأقيمت المسابقة في جامعة زايد خلال فصل الخريف، وتضمنت ورش عمل افتراضية لدعم الطلاب في مرحلة التفكير بالتصميم. وتمت دعوة المتأهلين الخمسة الأوائل من الطلاب المشاركين لتقديم مشاركاتهم ومقترحاتهم في حفل توزيع جوائز أقيم في 30 نوفمبر في مبنى "ايماجين هب"، بتلال الغاف. كما تم الإعلان عن فوز عائشة دهام بالمركز الأول، ومع جائزة تتضمن تعاونها مع فريق متخصص لتنفيذ تصميمها الإبداعي على واجهة المبنى، بينما فاز كل من هبة الهاشمي و ريم خالد بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في هذا التحدي الذي يمثل استعراضاً حقيقياً للمواهب الطموحة والإبداعية.

وسيحصل الطلاب الثلاثة الفائزون على بطاقة هدايا والتي يمكن استبدالها في مجموعة مختارة حصرية من مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، كما سيتم منحهم فرصة للتعاون مع فريق العمل لتنفيذ وتسليم اللوحة الجدارية الفائزة، في تأكيد على التزام ماجد الفطيم بدعم مسيرة الأجيال القادمة، وإشراك المجتمع المحلي في مشاريعها.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير: "تؤكد ماجد الفطيم على التزامها الدائم بتنمية الإبداع والمواهب المحلية، لا سيما بين الأجيال الشابة. وقد عملنا بالتعاون مع جامعة زايد على منح الطلاب فرصة فريدة لاستعراض مهاراتهم وإحداث تأثير ملموس في أحد أكثر المشاريع السكنية تميزاً في دبي، ونحن سعداء جداً بمكافأتهم على جهودهم المتميزة وإبداعهم الفريد. وسيواصل الطلاب الفائزون العمل على تنفيذ هذه الجدارية، والتي ستساهم بتحويل مبنى "ايماجين هب"، إلى أحد عوامل الجذب المركزية في هذه المشروع السكني الرائد."

وأضاف اسبر: "مع تقدم التقنيات وتطور السوق بشكل غير مسبوق، فقد بات من المهم أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للشركات أن تدعم عملية تمكين مواهب المستقبل، ولهذا فإننا نشجع الطلاب على المشاركة في إنشاء وجهات مميزة في جميع أنحاء المدينة والارتقاء بها. ويتيح لنا التعاون مع جامعة زايد، جمع موارد مؤسستين عريقتين، لدعم إنشاء منصة تمكّن الطلاب من التعبير عن أنفسهم، وضمان بناء عقول شابة مبدعة سيكون على عاتقها الاستمرار في بناء مستقبل مدينتنا".

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور مايكل آلين، مدير جامعة زايد بالإنابة: "تُعَد كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد حاضنة لبعض من أكثر الفنانين والمبدعين الشبان إثارة للإعجاب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا منبهر جداً بمستوى التنوع في المقترحات والعروض التي قدموها. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ماجد الفطيم مثالاً رائعاً على كيفية تعاون الجامعات والقطاع الخاص بطرق مبتكرة لتشجيع وإلهام الجيل القادم من المواهب الشابة. وانا أتطلع قدماً لرؤية إبداع طلابنا المتميزين يُعرض في مشروع تلال الغاف، وفخور جداً بأن أشهد هذه الفرصة لتشكيل وتنمية مشروع بارز وذي قيمة حقيقية في المجتمع."

ويعد مشروع تلال الغاف الآن واحداً من أكثر الوجهات السكنية جاذبية في دبي، وقد تم تصميمه بما يتماشى مع التزام شركة ماجد الفطيم للتطوير بمفهوم التصميم المستدام. وتقع بحيرة لاغون الغاف الكريستالية ذات الشواطئ الرملية في قلب هذا المشروع السكني المميز على مساحة تبلغ 110 ألف متر مربع، يحيطها مجموعة من الأحياء السكنية الفخمة التي يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي والركض وركوب الدراجات، ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. ويمتد هذا المشروع على مساحة تربو على 3 ملايين متر مربع ويضم مجموعة من المحال التجارية ومدرسة دولية.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

www.tilalalghaf.com

عن ماجد الفطيم للتطوير

تتمتع ماجد الفطيم للتطوير بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 25 عاماً من المساهمة القوية في مستقبل المدن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها سجل قوي في تطوير العديد من المجتمعات ومراكز التسوق والمكاتب والفنادق في المنطقة.

وتستفيد الشركة من الابتكار والممارسات المستدامة والتركيز على الإنسان لتطوير مجموعة متنوعة من المشاريع متعددة الاستخدامات عالمية المستوى، والتي توفر وسائل راحة استثنائية وتجارب غير مسبوقة، مع منهجية شاملة تقوم على بناء أماكن تتمحور فكرتها حول عملية التصميم. وتشمل محفظة الشركة مجتمعات رئيسية رائدة، مثل تلال الغاف في دبي، والموج في سلطنة عُمان، ومدينة الواجهة البحرية ومجمع الأعمال في لبنان.

وتعد ماجد الفطيم للتطوير بما لديها من سجل حافل في مجال إعادة تعريف المدن ولتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم"، المطور الرئيسي للعديد من المعالم ووجهات التسوق الرئيسية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء المنطقة، مثل مول الإمارات، ومول عُمان، وسيتي سنتر ديرة الذي يُعد أول مركز تسوق كبير يتم تشييده في دبي.

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.