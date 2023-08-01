دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال مراكز التسوّق والمجتمعات المتكاملة وتجارة التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويل الأجل مع "لايف رامب" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: RAMP)، الشركة الرائدة في مجال البيانات التعاونية ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الشراكة في تسريع قدرات "ماجد الفطيم" لتوفير المزيد من الخدمات الرقمية وزيادة القيمة للعملاء، من خلال تقديم توصيات أكثر تخصيصًا بناءً على تفضيلات واحتياجات التسوق الخاصة بهم. ومن خلال الحصول على الرؤى التي يتم تجميعها وتخزينها بأسلوب آمن، ستقوم منصة "لايف رامب" بتعزيز الروابط بين "ماجد الفطيم" وعملائها لبناء فهم أعمق للتجارب الفردية للعملاء، وهذا بدوره سيمكّن الشركة من تقديم عروض ترويجية مخصصة في الوقت الفعلي وبالتالي تقديم تجربة رقمية أكثر جاذبية.

وتستفيد "ماجد الفطيم" من قدرات منصة "لايف رامب" المتقدمة في مجال البيانات التعاونية على مستوى محفظة أعمال الشركة وعلاماتها التجارية لتوسيع نطاق فوائد منصة "لايف رامب"لتشمل شركاء الشركة في المنظومة التجارية من مختلف القطاعات، للارتقاء بمستوى التعاون في مجال البيانات والخصوصية وتعزيز التفاعل الرقمي المخصص لكل عميل بحسب التفضيلات الفردية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبصفتها الشريك الاستراتيجي الحصري لمنصة "لايف رامب" للبيانات التعاونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستتمكن "ماجد الفطيم" من تكوين رؤى ثاقبة تستند إلى بيانات تعاونية تتمحور حول حفظ الخصوصية، ومن ثم، تقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لشركائها من خارج المنظومة، ما يتيح لهم الاستخدام الآمن لبيانات الطرف الأول وإطلاق حملات استهدافية والقياس عليها وتحسينها ضمن بيئة تحافظ على الخصوصية.

وقال جو أبي عقل، الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي لدى ماجد الفطيم القابضة: "يسعدنا تقديم خدمات منصة "لايف رامب"، الشركة العالمية الرائدة في مجال البيانات التعاونية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستعزز كفاءتنا الرقمية من خلال تحسين مستوى دقة استهداف الحملات الترويجية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لنا تقديم تجربة مخصصة بدقة لكل عملائنا."

وأضاف أبي عقل: "يسعدنا أيضًا أن نكون الشريك الحصري لمنصة "لايف رامب" لقيادة قطاع البيانات التعاونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونرحب بالشركات من مختلف القطاعات لاستكشاف الإمكانات الفريدة لمنصة "لايف رامب"، والتي ستضمن لهم الامتثال لقوانين خصوصية البيانات المحلية وفي ذات الوقت تعزيز فرص العلامات التجارية وتقديم قيمة أفضل من خلال وسائط البيع بالتجزئة."

ومن جهتها قالت، أليكسيا نكاد، نائب الرئيس للتوسع العالمي في "لايف رامب": "لطالما كانت "ماجد الفطيم" شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في وضع معايير جديدة للابتكار والتميز للتجارب القائمة على تلبية التوجهات الفردية. ويسعدنا أن ندعم مساعي "ماجد الفطيم" لتوفير المزيد من الإمكانات المتقدمة والمؤثرة التي تعتمد على البيانات لعلاماتها التجارية وشركائها في المنظومة التجارية والشركات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة."

وأضافت نكاد: "يسهم الاستخدام الفعّال للبيانات في تعزيز مستقبل تفاعل العملاء والارتقاء بمستوى التجارب الشخصية، ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سنركز على ضمان حصول مالكي البيانات على التقنيات التي تركز على حفظ الخصوصية والهوية والبنية التحتية للاتصال، وهي قدرات ضرورية لتقديم نتائج أفضل للأعمال. وعلاوة على ذلك، علينا أيضًا أن ندرك أنه في هذا العصر الذي يمنح الخصوصية أولوية قصوى، فمن الضروري أن تتعاون المزيد من الشركات معًا لمواصلة حماية العملاء وتقديم المزيد من القيمة لهم. وستساعد منصة "لايف رامب" على تمكين البنية التحتية التي تركز على ضمان الخصوصية والتي بدورها تعود بالنفع على مثل هذا التعاون وعلى نطاق واسع، وتقديم قيمة مضافة وضرورية أيضًا إلى منظومتنا الشاملة والرائدة على مستوى العالم. ونتشرف بشراكتنا مع "ماجد الفطيم" لما تمتلكه من نموذج عمل مبتكر مدعوم برؤية مستقبلية واضحة، ونحن متفائلون بما يمكننا القيام به معًا لإطلاق قيمة أكبر للشركات على المستوى الإقليمي."

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