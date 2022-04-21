ضمن المرحلة الثانية من أعمال التصميم المبتكر في المجمع السكني

مبادرة جديدة في تلال الغاف تفتح آفاقاً للتصميم التفاعلي مع مشاركة الأطفال بتصميم أفكار مبتكرة لمناطق الألعاب

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن إطلاق مبادرة جديدة لتصميم مشروع مساحات المرح بمشاركة الأطفال في تطوير مناطق الألعاب داخل مجمع تلال الغاف في دبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة رويال جرامر جيلفورد في دبي.

واستضافت ماجد الفطيم بالشراكة مع "مدرسة رويال جرامر جيلفورد" و"أكاديمية مفكري التصميم للشرق الأوسط" ورشة عمل للأطفال التي تمنح الأطفال الفرصة لإبراز مواهبهم الفنية في التصميم وتنمية قدراتهم في الإبداع والابتكار. شارك في هذه الفعالية جميع الطلاب في مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي، الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 11 عاماً، حيث وفرت لهم فرصة مثالية لاستعراض تصورهم حول التصميم العصري للملاعب والمساحات المفتوحة.

وكان لأكاديمية مفكري التصميم دور بارز في نجاح تنظيم ورشة العمل على مدار يوم كامل، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الألعاب والحرف التفاعلية، والاستفادة من المشاركة الفاعلة بين مختلف الأجيال في تطوير التصاميم المشتركة بقيادة الأطفال للاطلاع على أفكارهم الجديدة، وتطوير المفاهيم العصرية، بالإضافة إلى إنتاج التصميمات الأولية.

وخلال الأسابيع القادمة، سيقوم فريق المهندسين المعماريين والمصممين ذوي الخبرة في شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بتقييم مخرجات ورش العمل قبل تقديم النتائج والنماذج النهائية إلى طلاب مدرسة رويال جرامر جيلفورد دبي المشاركين في الأشهر المقبلة.

ويعكس مشروع مساحات المرح الجهود الحثيثة التي تبذلها شركة ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة للارتقاء بتجربة العملاء، وتطبيق النهج المتكامل الذي يركز على تلبية متطلباتهم، من خلال تطوير مساحات مجتمعية تتسم بالإلهام وتلائم الغرض المرجوّ منها تماماً. ومن المتوقع أن يمثل مشروع تلال الغاف عند اكتماله، نموذجاً مبتكراً للمجمعات السكنية التي تقوم ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة بتطويرها في المنطقة.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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