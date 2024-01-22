- تبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو ثلاثة مليار درهماً إماراتياً.

- تم منح عقد حي "إليزيان مانشنز" لصالح شركة "إنوفو بيلد ش.م.م " بينما أُرسيّ عقد حي علايا لشركة "يونيك ليدز"



دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ماجد الفطيم للتطوير، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم، اليوم عن انطلاق أعمال البناء في حيين سكنيين جديدين ضمن وجهتها الرئيسية الرائدة لأسلوب الحياة بدبي "تلال الغاف". وتتضمن عقود المقاولات التي تبلغ قيمتها الإجمالية ثلاثة مليار درهماً إماراتياً، أعمال تطوير حي علايا وحي "إليزيان مانشنز" ضمن الوجهة العقارية، والتي من المتوقع إنجازها وتسليمها بحلول منتصف عام 2026.

وقامت شركة ماجد الفطيم للتطوير بتعيين شركة إنوفو بيلد ش.م.م، التابعة لمجموعة إيه إس جي سي (ASGC)، كمقاول رئيسي لتطوير حي " إليزيان مانشنز". وسيضم هذا الحي مجموعة مميزة من الفلل المطلة على الواجهة البحرية والتي تتألف من خمس إلى ست غرف نوم قابلة للتخصيص، مبنية وفق نمط مستوحى من حقول الإليزية في الأساطير اليونانية.

تم تصميم حي "إليزيان" على يد مهندسين معماريين ومصممي ديكورات داخلية مشهورين عالميًا، إذ يمثل مجتمعًا مفصلاً يضم 94 قصرًا حصريًا يجسد الفخامة. ويكمن جوهر حي "إليزيان مانشنز" في التقارب المتناغم بين الفن والثقافة والهندسة المعمارية والطبيعة، الأمر الذي يسهم في توفير تجربة معيشية فاخرة. وتعد هذه الطريقة المبتكرة والفريدة في التطوير العقاري بمثابة دليلاً مؤكداً على أهمية توفر هذه العناصر ليس فقط للارتقاء بالمظهر الجمالي للمنازل فحسب، بل تعمل أيضًا على تحسين نوعية الحياة لسكانها بشكل كبير.

وتتميز قصور هذا الحي التي تزخر بعناصر التكنولوجيا المتقدمة، والتي تتوفر بمساحات معيشة تبدأ من 11 ألف قدم مربع، بتصاميم فاخرة وهندسة معمارية متقدمة تضفي تميزاً فريداً من نوعه على هذا المجتمع السكني الرائد الذي سيضم أكثر المساكن تميزاً وروعة. وقد تم بالفعل الانتهاء من أعمال البينة التحتية للمشروع، وتعمل شركة المقاولات بنشاط منقطع النظير لتسليم المشروع وفق الموعد المحدد في منتصف عام 2026.

كما أرست شركة ماجد الفطيم للتطوير عقد بناء حي علايا، على شركة "يونيك"، والتي تعد شركة إنشاءات رائدة في المنطقة. وسيتم العمل على هذا المشروع على مدار 26 شهراً، وصولاً إلى تاريخ التسليم في أوائل عام 2026. وسيضم هذا الحي نحو 130 وحدة من الفلل الراقية الكبيرة على مساحة كلية تمتد إلى 200 ألف متر مربع، إذ تتيح هذه الفلل مزيداً من الخصوصية والاتصال بالمجتمع المحيط في نفس الوقت. ومع العديد من المساحات الداخلية المذهلة سواء المتوفرة في "ذا ميديتيرينيان" أو "ذا موديرنيست"، أو أجنحة "Zen" التي سيتم تصميمها وفقاً لتفضيلات العملاء، يُسهم حي علايا في تعزيز جاذبية تلال الغاف كمجمع سكني يحاكي طراز المنتجعات.

وقد علّق هوازن اسبر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتطوير بقوله: "يمثل مشروع تلال الغاف التزامنا الراسخ بتقديم وجهات أسلوب حياة راقية تتمحور حول الإنسان، وتعيد تعريف معايير المعيشة السكنية. ويعكس بدء العمل في تشييد حي إليزيان مانشنز، وفلل حي علايا، وإنشاء بحيرة لاغون الغاف جهودنا المستمرة في إطار تقديم تجربة متكاملة وراقية من خلال الأحياء المميزة التي نشيدها."

وأضاف اسبر: "تم اختيار شركات المقاولات بعناية فائقة بما يتناسب مع المتطلبات المميزة لهذه المشاريع المبتكرة. ويسعدنا جداً أن نتعاون مع كل من شركة إنوفو بيلد ش.م.م وشركة يونيك، لإضافة كفاءتهما وخبرتهما وسمعتهما الطيبة التي ستساهم بتحقيق رؤيتنا لهذه المشاريع، وستحافظ على معاييرنا الصارمة في مجال الاستدامة والعمليات التشغيلية في كل مرحلة من مراحل البناء".

ويعد مشروع تلال الغاف الآن واحداً من أكثر الوجهات السكنية جاذبية في دبي، وقد تم تصميمه بما يتماشى مع التزام شركة ماجد الفطيم للتطوير بمفهوم التصميم المستدام.، إذ يعد أول مشروع حاصل على شهادة اعتماد BREEAM. كما تواصل ماجد الفطيم للتطوير، من خلال نهجها المرتكز على تلبية رغبات كافة عملائها، على تقديم وجهات سكنية تعزز شعور الانتماء والراحة.

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نبذة عن "تلال الغاف"

يعدّ مجمّع "تلال الغاف" أوّل الوجهات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تطوّرها شركة "ماجد الفطيم" في دبي، وتوفّر تجربة سكن فريدة ومثالية. يقع "تلال الغاف" في قلب دبي الجديدة، مع بحيرة خلابة ذات شاطئ رملي في مركزها، ليحقق توازناً مذهلاً بين الرفاهية والطابع الحضري الحديث، مع ما يحتويه من مرافق استثنائية وعناية بأدق التفاصيل، فكل بيت في "تلال الغاف" مبني ليحقق سعادة العملاء.

وكجزء من التزام شركة "ماجد الفطيم" بالتصاميم والمساكن التي تحقق الاستدامة، يحتوي المجمّع السكني على مجموعة أحياء سكنية فخمة يمكن التنقل بينها سيرا على الأقدام، وهي متصلة بمسارات للمشي وركوب الدراجات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة. يضم المشروع كذلك مجموعة من المحال التجارية والمطاعم المختارة من "ماجد الفطيم" ومدرسة دولية، تقع جميعاً على بعد خطواتٍ قليلة من منازل سكّان المجمّع.

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عن ماجد الفطيم للتطوير

تتمتع ماجد الفطيم للتطوير بخبرة عريقة تمتد لأكثر من 25 عاماً من المساهمة القوية في مستقبل المدن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها سجل قوي في تطوير العديد من المجتمعات ومراكز التسوق والمكاتب والفنادق في المنطقة.

وتستفيد الشركة من الابتكار والممارسات المستدامة والتركيز على الإنسان لتطوير مجموعة متنوعة من المشاريع متعددة الاستخدامات عالمية المستوى، والتي توفر وسائل راحة استثنائية وتجارب غير مسبوقة، مع منهجية شاملة تقوم على بناء أماكن تتمحور فكرتها حول عملية التصميم. وتشمل محفظة الشركة مجتمعات رئيسية رائدة، مثل تلال الغاف في دبي، والموج في سلطنة عُمان، ومدينة الواجهة البحرية ومجمع الأعمال في لبنان.

وتعد ماجد الفطيم للتطوير بما لديها من سجل حافل في مجال إعادة تعريف المدن ولتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم"، المطور الرئيسي للعديد من المعالم ووجهات التسوق الرئيسية متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء المنطقة، مثل مول الإمارات، ومول عُمان، وسيتي سنتر ديرة الذي يُعد أول مركز تسوق كبير يتم تشييده في دبي.



عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال أسلوب الحياة المتنوع تنتشر في 16 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. يعمل في الشركة 46000 موظف ينحدرون من 114 جنسية مختلفة، وهي تستقبل في كل عام نحو 600 مليون عميل في مراكز التسوق والمجتمعات ووجهات البيع بالتجزئة والترفيه.

تبلغ قيمة الأصول المملوكة لشركة ماجد الفطيم 18 مليار دولار أمريكي، وتتمتع الشركة بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة. وهي تلتزم الشركة بأن تحقق صافي إيجابي في استهلاك المياه والانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040.

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