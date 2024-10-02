فتح باب تقديم طلبات التوظيف سيكون في 12 أكتوبر 2024 وستتضمن الشواغر الوظيفية الأطباء، والممرضين، وأخصائيي العلاج الطبيعي والتغذية، وعدد من الإداريين .

تشكل أمانة للرعاية الصحية في منطقة الجسرة نموذجاً فريداً ومعتمد لرعاية المرضى من أمانة للرعاية الصحية التابعة لـ M42 في الإمارات العربية المتحدة

المنامة،البحرين: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم إنشاء "أمانة للرعاية الصحية", المنشأة المتخصصة في خدمات الرعاية الصحية طويلة الأمد وخدمات التأهيل لذوي الهمم. حيث سيتم توفير فرص عمل للكفاءات البحرينية في المجال الصحي والذي سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

وسينظم فريق عمل "أمانة للرعاية الصحية" يوماً لاستقبال طلبات التوظيف وذلك في 12 أكتوبر 2024 لاستقطاب أفضل الكفاءات للانضمام لفريق عمل المنشأة. حيث يمكن للراغبين في الانضمام لفريق العمل التقديم عبر الموقع الإلكتروني amanahealthcarebh.com حتى تاريخ 8 أكتوبر. وتشمل الوظائف المتاحة الأطباء، والممرضين، وأخصائيي العلاج الطبيعي والتغذية، إلى جانب الإداريين.

ويدعم صندوق العمل "تمكين" منشأة "أمانة للرعاية الصحية" تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص توظيف نوعية للكفاءات المحلية, ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص, بالاضافة الى مساندة المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة صرحت سعادة السيدة مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" قائلة: "يأتي دعم تمكين لمنشأة أمانة للرعاية الصحية استكمالاً للجهود الحثيثة لمساندة القطاع الصحي المتنامي والذي يضم أكثر من 15,800 موظف في مختلف الأدوار والتخصصات​. ونفخر بالتعاون مع "أمانة للرعاية الصحية" لما ستكون لها من دور بارز في تقديم خدمات رعاية متكاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية."

وتعد أمانة للرعاية الصحية جزء من مجموعة M42, شركة دولية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي ستطلق نشاطاتها المتخصصة في المملكة بالتعاون مع ممتلكات خلال العام القادم. حيث تضم "أمانة للرعاية الصحية" مرافق مستحدثة ومميزة، و تهدف الى تخفيف الضغط الناجم عن المستشفيات من الإقامة الطبية طويلة الأمد.

وأكد الدكتور محمد الساعاتي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة M42 البحرين والرئيس التنفيذي لأمانة للرعاية الصحية البحرين، أن جلب النموذج العالمي الناجح لخدمات التأهيل والرعاية طويلة الأمد من M42 إلى البحرين لأول مرة سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال خلق وظائف عالية الجودة للبحرينيين. وأضاف: "نحن ملتزمون بتعزيز وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي في مملكة البحرين من خلال توظيف وتدريب وتطوير أفضل المواهب المحلية، بما في ذلك الأطباء والممرضين والفنيين وفرق الدعم."

الجدير بالذكر بان صندوق العمل (تمكين) قد أعلن مسبقاً عن إطلاق حزمة البرامج الأكبر من نوعها بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بهدف تطوير وتدريب أكثر من 700 بحريني من الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. يأتي هذا ضمن أهداف تمكين المتمثلة في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف إلى جانب دعم مؤسسات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

حول "M42"

M42 شركة عالمية رائدة في مجال الصحة، هي الأولى من نوعها، تسعى نحو مستقبل مستدام للصحة باستخدام أحدث التقنيات، ومقرها في أبوظبي. وهي تقوم بإحداث تحوُّل في حياة الناس بتقديم حلول مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية في العالم. وبتسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقدِّم M42 أعلى مستوى من الحلول الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية لإحداث نقلة نوعية مؤثرة في مشهد الصحة في العالم.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 26 دولة؛ وقد تأسست عام 2022 بعد اندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة تجمع بين التقنيات الصحية الرائدة وأحدث مرافق الرعاية الصحية لتقديم أفضل مستوى عالمي من الحلول والخدمات والرعاية الصحية.

ومن ضمن المرافق الصحية لمجموعة M42: ديافيرم، وكليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي، وغيرها.

نبذة عن "أمانة للرعاية الصحية"

أمانة للرعاية الصحية،" جزء من مجموعة M42، رائدة في الشرق الأوسط في تقديم الخدمات المتخصصة في الرعاية الصحية التأهيلية الطويلة الأمد والرعاية الصحية المنزلية، إلى جانب توفير خدمات الرعاية المتكاملة المتصلة. تقدم "أمانة للرعاية الصحية"، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، خدماتها للمرضى، من مناطق جغرافية واسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الذين يحتاجون إلى رعاية معقدة ومتخصصة لما بعد الحالات المرضية الشديدة والحادة. وقد حصلت مستشفيات أمانة للرعاية الصحية على اعتماد اللجنة الدولية لاعتماد مرافق إعادة التأهيل.

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