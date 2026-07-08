القاهرة، مصر، كشف الإصدار الرابع من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد أنّ الشركات المصرية تولي أولوية متزايدة للأدوات الرقمية، وتجارب الدفع السلسة، إلى جانب الاستثمار في تطوير قدرات القوى العاملة؛ كوسائل لفتح آفاق نمو جديدة.

ويُعدّ المؤشر دراسة شاملة لعدة أسواق، يقدم رؤى معمّقة حول توجهات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأولوياتها، وتوقعات نموّها في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

صرّح أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: "لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثّل محركًا رئيسيا للابتكار والنمو الاقتصادي. تتبنى هذه الشركات عبر المنطقة الأدوات الرقمية، وتسعى إلى تحسين تجارب العملاء، وتستثمر في تطوير مهارات القوى العاملة بما يعزّز قدراتها التنافسيّة. كما يعكس تركيزها على التكنولوجيا، وسلاسة المدفوعات، وتنمية المهارات رؤية استشرافية تدعم نجاحها التجاري على المدى الطويل وتحقّق نموا مستدامًا."

وأشارت النتائج أن 83% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في مصر يرون أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تُعد عاملًا مهمًا يساعدها على النمو بشكل أفضل وأسرع، بما يعكس توجهًا قويًا نحو مواكبة التطوّرات. وبناءً على ذلك، اعتبر 75% من الشركات أن طرق الدفع البسيطة وسهلة الاستخدام تمثّل عنصرًا رئيسيًا يُمكّن من تحقيق هذا النمو، كما تبرز أهمية إتاحة تجارب عملاء سلسة في سوق يشهد تطورًا متسارعًا.

ومن جانبه، قال آدم جونز، رئيس قسم غرب المنطقة العربية في ماستركارد: "يعكس تركيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على تجارب دفع آمنة وسلسة، إلى جانب تبني نماذج أعمال متصلة، رؤية واضحة للمستقبل. ونفخر في ماستركارد بكوننا شريكًا موثوقًا في هذه الرحلة؛ حيث نواصل تقديم تقنيات متقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، وتوفير حلول مالية مُصمّمة خصيصًا لتمكين رواد الأعمال من التوسّع بثقة ومرونة."

الموازنة بين الحذر والمرونة

تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمل في ظل بيئة اقتصادية كُليّة تتأثر بارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة. وفي هذا السياق، تظل مستويات الثقة حذرة، حيث أعرب 40% من الشركات في مصر عن تفاؤلها بشأن الأشهر الـ12 المقبلة.

ورغم هذه التحديات، تواصل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز جهودها من خلال تبني استراتيجيات عملية، خاصّةً في مجالي التحول الرقمي والحلول التي تركز على العملاء، بهدف تطوير عملياتها، وتحسين كفاءتها، وترسيخ مكانتها لتحقيق نمو مستدام.

وتدعم ماستركارد الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول مثل برنامج Mastercard Easy Savings وحلول إدارة النفقات؛ لمساعدة أصحاب الأعمال على خفْض تكاليف التشغيل اليومية، وكسْب رؤية أوضح وتحكم أكبر في الإنفاق، وإعادة توجيه الموارد نحو فرص النمو المستقبلية.

تزايد أهمية التجارة السلسة متعددة القنوات

يُسهم هذا التوجّه الاستباقي في رسم مسار تطوّر نماذج أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة. فبالرغم من استمرار الاعتماد على النقد الذي يُمثّل 74% من المعاملات، إلا أنّ الشركات المصرية تتجه بثبات نحو مناهج أكثر تكاملًا ومتعددة القنوات. ويعمل حاليًا ما يقرب من ثلثي الشركات الصغيرة والمتوسطة (64%) عبر القنوات المادية والإلكترونية؛ مما يعكس تغيّر توقّعات المستهلكين وتزايد سلوكيات الشراء الرقمي.

الاستثمار في الموارد البشرية ومهارات المستقبل

إلى جانب التحول الرقمي، تُولي الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا متزايدًا بتطوير القوى العاملة ورأس المال البشري. فقد أشار أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع إلى أنّ إتاحة التدريب، ودعْم التطوير (58%)، ورفع مستوى مهارات الموظفين (55%) تُعدّ من أبرز العوامل التي تعزّز النمو في المستقبل.

ويعكس ذلك تحوّلًا أوسع في الرؤية، حيث يدرك رواد الأعمال أن تحقيق النمو المستدام لا يقتصر على اعتماد التقنيات الحديثة، بل يتطلب أيضًا الاستثمار في المواهب، وتعزيز القدرة على التكيّف، وبناء مهارات المستقبل.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول رقمية مصممة خصيصًا لاحتياجاتها

وانطلاقًا من اختلاف طبيعة عمل كل شركة صغيرة ومتوسطة، يوفّر إطار ماستركارد لتصنيف شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة SME Personas Framework للمؤسسات المالية الرؤى اللازمة لتصميم حلول دقيقة تلائم مختلف قطاعات الأعمال، بدءا من العاملين لحسابهم الخاص الذين يحتاجون إلى مرونة أكبر في إدارة تدفقاتهم النقدية، ووصولًا إلى موزّعي السلع الاستهلاكية سريعة التداول الذين يواجهون تعقيدات في سلاسل التوريد. وبهذا، يُسهم الإطار في تقديم خدمات مالية أكثر كفاءَة وملاءَمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل مكان، بما يدعم نمو أعمالها بشكل ملموس.

مع تزايد اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي، تواصل ماستركارد دعم هذه الشركات في جميع أنحاء مصر عبر تقنيات دفع مبتكرة، وحلول رقمية، وقدرات أمن سيبراني، وفرص إرشاد، بالإضافة إلى الرؤى المعتمدة على البيانات. ومن خلال تمكينها من العمل بأمان وكفاءة أعلى، تساعد ماستركارد هذه الشركات على التنافس والازدهار داخل اقتصاد رقمي متنامٍ.

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