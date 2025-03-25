دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مؤسّسة "إي تي إس"، المؤسّسة الرائدة عالمياً في حلول التعليم وتنمية المواهب، عن إطلاق تقييمات "تُويك لينك" وهي الجيل الجديد من اختبارات قياس مستوى إتقان اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، في الإمارات العربية المتحدة بهدف إلى تلبية احتياجات الشركات المتغيّرة باستمرار حول العالم.

مرحلة جديدة من تقييمات اللغة الإنجليزية

ساهم برنامج "تُويك" منذ أكثر من 45 عاماً في وضع معايير عالمية لقياس مستوى إتقان اللغة الإنجليزية في مكان العمل، حيث ساعد أكثر من 136 مليون مشارك في الاختبار على تحديد مستوى مهاراتهم اللغوية. وتعوّل تقييمات "تُويك لينك" على تاريخ برنامج "تُويك" الحافل بالإنجازات، حيث تجمع بين خبرات مؤسّسة "إي تي إس" على مدى 75 عاماً من التميز في مجال التقييمات التعليمية القائمة على الأبحاث والحلول الرقمية المتطوّرة، لضمان تجارب تقييم مرنة وسريعة وقابلة للتطوير وتوسيع نطاقها.

تلبية احتياجات القوى العاملة اليوم

بينما تواجه الشركات والمؤسسات العديد من التحديات المرتبطة ببيئة العمل العالمية التي تشهد تغيّرات متسارعة، تزداد الحاجة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى لاختبارات التقييم اللغوية الفعّالة والدقيقة والقائمة على وحدات متعدّدة. فبدءاً من الشركات التي تحرص على تنمية مهارات كوادرها البشرية باستمرار وصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التي تسعى إلى إثبات كفاءة طلابها في اللغة الإنجليزية عند دخولهم سوق العمل، تهدف تقييمات "تُويك لينك" إلى تلبية هذه الاحتياجات عبر توفير ما يلي:

اختبارات قائمة على وحدات متعدّدة وقابلة للتعديل – يمكن للشركات تقييم مهارات الإصغاء والقراءة والمحادثة والكتابة لدى الأفراد أو المجموعات، مع تصميم الاختبار بما يلبي احتياجاتها الخاصّة .

يمكن للشركات تقييم مهارات الإصغاء والقراءة والمحادثة والكتابة لدى الأفراد أو المجموعات، مع تصميم الاختبار بما يلبي احتياجاتها الخاصّة نتائج سريعة وموثوقة – تتوفر نتائج اختبارات المحادثة والكتابة في غضون 48 ساعة، بينما تكون نتائج اختبارات الإصغاء والقراءة متاحة بشكل فوري، بما يمكّن المسؤولين عن التوظيف وفرق التدريب المؤسسي والمعلمين والمعلمات من اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على بيانات موثوقة .

تتوفر نتائج اختبارات المحادثة والكتابة في غضون 48 ساعة، بينما تكون نتائج اختبارات الإصغاء والقراءة متاحة بشكل فوري، بما يمكّن المسؤولين عن التوظيف وفرق التدريب المؤسسي والمعلمين والمعلمات من اتخاذ قرارات سريعة ومبنية على بيانات موثوقة اختبارات آمنة وملائمة – تسهم أنظمة المراقبة عن بُعد المُعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على شفافية الاختبارات، في ظلّ ضمان تجربة سلسة وإلكترونية بالكامل.

تسهم أنظمة المراقبة عن بُعد المُعزّزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على شفافية الاختبارات، في ظلّ ضمان تجربة سلسة وإلكترونية بالكامل. معايير معترف بها دولياً – يوفر التقييم المتوافق مع الإطار المرجعي الأوروبي الموحّد للغات رؤىً قيّمة حول مستوى إتقان اللغة، بما يضمن القدرة على المقارنة بالمعايير الدولية المعتمدة والتوافق معها.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال راتنيش جها، المدير العام العالمي للمنتجات المؤسسية في مؤسسة "إي تي إس": "تحتاج المؤسسات اليوم في ظلّ بيئة العمل الحالية إلى تقييم موثوق وقابل للتعديل للغة الإنجليزية وفقاً لاحتياجات كلّ مؤسسة. وتوفر تقييمات "تُويك لينك" حلاً عصرياً يضمن نتائج سريعة ومرنة، في ظلّ الحفاظ على الدقة التي تعتمد على الأبحاث والتي لطالما اشتهرت بها مؤسستنا المرموقة."

الابتكار في ظلّ الحفاظ على أعلى معايير الجودة

يُعدّ تقييم "تُويك لينك" تقييماً شاملاً يهدف إلى اختبار مستوى الكفاءة في اللغة الإنجليزية من خلال أربع وحدات رئيسية، وهي المحادثة والكتابة والإصغاء والقراءة. ومن شأن هذا النهج القائم على وحدات متعدّدة أن يتيح للأفراد اختيار أيّ من الوحدات الأربعة وفقاً لاحتياجاتهم الخاصّة، في ظلّ الحفاظ على أعلى معايير الجودة المعتمدة في مؤسّسة "إي تي إس".

تقييم "تُويك لينك" لمهارات المحادثة

تهدف هذه الوحدة إلى تقييم مهارات النطق والطلاقة في المحادثة والقدرة على التواصل مع الزملاء في مكان العمل بفعالية، من خلال صياغة إجابات منطوقة منظمة وعفوية.

تقييم "تُويك لينك" لمهارات الكتابة

تهدف هذه الوحدة إلى تقييم المهارات المرتبطة بالقواعد اللغوية والمفردات والترابط اللغوي، حيث تقيّم قدرة المشارك في الاختبار على صياغة إجابات مكتوبة واضحة ومنظمة بشكل محترف في مكان العمل.

تقييم "تُويك لينك" لمهارات الإصغاء

تستند هذه الوحدة إلى إطار الإصغاء الخاصّ بتقييم "تُويك لينك" وتهدف إلى تقييم مدى القدرة على استيعاب اللغة الإنجليزية المنطوقة في مكان العمل والحياة اليومية على حدّ سواء، في ظلّ التركيز على الدقة والكفاءة.

تقييم "تُويك لينك" لمهارات القراءة

تستند هذه الوحدة إلى تقييم "تُويك لينك" الموثوق لمهارات القراءة وتهدف إلى قياس مدى القدرة على فهم اللغة الإنجليزية المكتوبة في مكان العمل والحياة اليومية، بما يضمن الكفاءة في الفهم والقراءة والتفسير.

وفي ظلّ توسّع نطاق اختبارات "تُويك لينك" على مستوى العالم، تؤكد مؤسسة "إي تي إس" التزامها الراسخ بالارتقاء بتقييمات اللغة وتعزيز الابتكار فيها، بما يتيح للشركات حول العالم الأدوات اللازمة للوقوف على أفضل المواهب اللغوية وتنمية مهاراتها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع www.ets.org/toeic/about/link.html

نبذة عن مؤسسة "إي تي إس"

تُعدّ "إي تي إس" مؤسسة عالمية تُعنى بحلول التعليم وتنمية المواهب، لتمكين المتعلّمين مدى الحياة من اكتساب المهارات الضرورية لتلبية احتياجات المستقبل. وتسعى هذه المؤسسة دوماً إلى الارتقاء بعلم الاختبارات لوضع معايير تقييم عادلة ودقيقة، في ظلّ التزامها الراسخ بدعم التقدّم البشري عبر إتقان المهارات والارتقاء الاجتماعي والمهني وإتاحة المزيد من فرص النمو للجميع من دون استثناء أينما وجدوا. وتسهم التقييمات التي نوفرها، بما في ذلك اختبارات "TOEFL" و"TOEIC" و"GRE" و"Praxis"، فضلاً عن حلولنا المبتكرة والشركات التابعة لنا في تمكين 50 مليون شخص حول العالم سنوياً من الوقوف على نقاط قوتهم واغتنام فرص النمو في مجالات التعليم والعمل وغيرها. ونواصل اليوم مسيرة نموّنا حول العالم من خلال مكاتبنا الموجودة في 25 موقعاً وعملياتنا القائمة في 200 دولة ومنطقة. يمكن معرفة المزيد عبر موقعنا الإلكتروني www.ets.org

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