القاهرة، أعلنت مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق عن إطلاق تعاون جديد مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر ، بهدف المساهمة في المرحلة الثانية من توسعات المستشفى، والتي تشمل تجهيز ثلاث غرف عزل مخصصة لمصابي الحروق، في خطوة تعكس استمرار جهود المستشفى لتطوير خدماتها الطبية المتخصصة وتعزيز قدرتها الاستيعابية.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للتعاون السابق بين مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق ومؤسسة كريدي أجريكول مصر ، حيث ساهمت مؤسسة كريدي أجريكول في دعم تجهيز المستشفى من خلال إنشاء وحدة التعقيم المركزي، بما يعكس الثقة في الدور الحيوي الذي يقوم به المستشفى في تقديم رعاية طبية متخصصة وآمنة لآلاف المرضى سنويًا. وفي هذا الإطار، استقبل مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق وفدًا من قيادات مؤسسة كريدي أجريكول مصر ، ضم كلًا من السيد/ جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الأمناء، والسيد/ حسن سراج الدين، العضو المنتدب، والسيدة/ حنان سيف، مدير عام المؤسسة، حيث كان في استقبالهم الدكتورة/ هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، والسيدة/ إيمان شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أهل مصر للتنمية، والسيد/ رفعت عبد المقصود، الرئيس التنفيذي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، واصطحبوهم في جولة داخل المستشفى للاطلاع على غرف العزل الجديدة ومختلف الأقسام، والتعرّف على أحدث التجهيزات الطبية وخطط التوسّع المستقبلية.

وبهــذه المناسبة، صرّحت الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، قائلة: "تمثل شراكتنا مع مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية نموذجًا رائدًا في دعم قضية علاج الحروق، حيث نواصل بذل جهود مكثفة لتوفير أحدث وأفضل سبل العلاج لمرضى الحروق، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى المنطقة بأكملها." كما تقدّمت بالشكر للسيد جون بيير ترينيل، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية، تقديرًا لدعمه المستمر لقضية مصابي الحروق، مؤكدة أن هذا التبرع، المتمثل في تجهيز غرف العزل الجديدة، يعزز من قدرة المستشفى على التوسع وتقديم رعاية طبية متخصصة، بما يسهم في علاج عدد أكبر من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.

ومن جانبه، صرّح السيد/ جون بيير ترينيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة كريدي أجريكول مصر ، قائلًا: "في مؤسسة كريدي أجريكول مصر، نفخر بكوننا شريكًا طويل الأمد لمؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، وبدعم رؤيتها الهادفة إلى تحقيق أثر ملموس وتوفير مسار للتعافي للمحتاجين. تعكس الشراكة الجديدة التزامنا بتطوير الرعاية الصحية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وإتاحة الوصول إليها لمرضى الحروق. نحن نؤمن بأن مثل هذه الشراكات تلعب دورًا محوريًا في تحسين حياة الأفراد ودعم تحقيق نمو شامل ومستدام".

ويُجسّد هذا التعاون خطوة استراتيجية في مسار استكمال المرحلة الثانية من توسعات مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، من خلال دعم رفع كفاءة البنية التحتية الطبية وزيادة الطاقة الاستيعابية، بما يتيح تقديم خدمات علاجية أكثر تخصصًا ضمن بيئة صحية متطورة وآمنة، ويعزز من قدرة المستشفى على الاستجابة المتزايدة لاحتياجات مرضى الحروق، بما يسهم في تحسين معدلات التعافي والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة على نطاق أوسع.

نبذة عن مستشفي أهل مصر للحروق:

يُعد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أول وأكبر مستشفى مجاني لعلاج الحروق في أفريقيا والشرق الأوسط، افتُتح عام 2024 بطاقة استيعابية 60 سريرًا لخدمة مرضى الحروق في مصر والمنطقة. ويعتمد المستشفى على نموذج متكامل يجمع بين الرعاية الطبية المتخصصة، وإعادة التأهيل، والدعم النفسي، إلى جانب دوره كمركز للتدريب والتعليم والبحث العلمي. وأسهم في رفع نسب الشفاء لمرضى الحروق في مصر من 20% إلى 75%، معززًا جودة الرعاية الصحية وتحسين حياة المرضى.

نبذة عن مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية:

تأسست مؤسسة كريدي أجريكول مصر للتنمية عام 2017، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في مصر من خلال الاستثمار في مشروعات ومبادرات ذات أثر إيجابي طويل المدى. وتركّز المؤسسة على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل الصحة والتعليم والبيئة وريادة الأعمال الاجتماعية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز دورها في المسؤولية المجتمعية والمساهمة في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.

