• ورش توعوية تستهدف الدوائر الحكومية والطلاب والمتعاملين

• دعم رؤية دبي 2040 من خلال التخطيط الإسكاني المستدام

• جلسات تفاعلية وجوائز تحفيزية لتشجيع المشاركين

• مناقشة فوائد العقود النموذجية لتعزيز الثقة وتقليل النزاعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق حملة توعوية جديدة تحت عنوان "إسكان المستقبل"، تستهدف الدوائر الحكومية، الطلاب، والمتعاملين. وتنشر الوعي بالخدمات الإسكانية المبتكرة والمستدامة التي تقدمها المؤسسة، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويدعم تحقيق رؤية دبي 2040 لتحسين جودة الحياة.

تفاصيل الحملة

تتضمن حملة "إسكان المستقبل" سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تهدف إلى تزويد المشاركين بمعلومات شاملة حول الخدمات الإسكانية. ستسلط هذه الورش الضوء على أهمية استخدام العقود النموذجية (الاسترشادية) عبر قنوات التواصل المختلفة مثل مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرين، ومراكز تقديم الخدمات. كما ستتناول الورش كيفية تقييم أثر استخدام هذه العقود في تقليل النزاعات المتعلقة ببناء مساكن المواطنين، وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.

إلى جانب ذلك، تتضمن الفعاليات جلسات تفاعلية للإجابة على استفسارات المشاركين، إضافة إلى تقديم جوائز تحفيزية لتعزيز التفاعل والانخراط في الحملة.

جهود مستمرة

صرّح السيد ظلال خليفة الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "نسعى من خلال حملة 'إسكان المستقبل' إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التخطيط الإسكاني المستدام. هذه الحملة جزء من جهودنا المستمرة لتوفير خدمات إسكانية مبتكرة تدعم الاستقرار الأسري وتساهم في تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية دبي المستقبلية."

وأضاف الفلاسي أن الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف المؤسسة، مشيرًا إلى أهمية توعية الجيل الجديد من خلال إشراك الطلاب في ورش العمل.

رؤية دبي

تمثل هذه الحملة خطوة رئيسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة، التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات باستخدام أحدث التقنيات. وتسعى المؤسسة من خلال الحملة إلى تعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف خطة دبي الحضرية 2040.

دعوة للمشاركة

تدعو مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جميع الفئات المستهدفة للمشاركة في ورش العمل القادمة والاستفادة من المعلومات القيمة التي تقدمها. يمكنكم زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني www.mbrhe.gov.ae للتعرف على المزيد من التفاصيل والتسجيل في الفعاليات.

حول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي مؤسسة حكومية تهدف إلى تقديم حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات مواطني إمارة دبي. وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات الإسكانية والمالية والتكميلية للقطاع الهندسي والاستعلامية والخدمات الذكية وخدمات الموظفين. تلتزم المؤسسة بتعزيز خدماتها الذكية وتوفير تجربة مستخدم سلسة من خلال التركيز على الابتكار والتميز، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الاستباقية والمستدامة، ووضع السياسات المرنة، وعقد الشراكات الإستراتيجية، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد.

للاستفسارات الإعلامية:

أراكسي كوشكريان

بريد إلكتروني: Araxi@cp-uae.com

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