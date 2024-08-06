

"مسار الغرير" برنامج رائد للتقدم المهني سيخلق مسارات تنطلق من تنمية المهارات

أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير اليوم عن شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات مع "سكاي هايف" التابعة لشركة "كورنرستون" تقدّم من خلالها برنامجاً مميزاً للتقدُّم الوظيفي يحمل اسم "مسار الغرير". وتهدف هذه المبادرة إلى جسر الفجوة بين التعليم والتوظيف من خلال تزويد الشباب الإماراتي والعربي بالتوجيه والإرشاد الوظيفي لمهاراتهم وتقديم خدمات التوفيق بين الوظائف والمهارات.

وتماشياً مع أهداف التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتبنّى برنامج "مسار الغرير" تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسارات وظيفية فريدة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بهدف تحقيق التقدُّم في حياتهم الوظيفية والمهنية. ويحدد البرنامج المهارات عبر الملفات الشخصية الاحترافية للباحثين عن عمل معيّن، ثم يقيّم الفجوات في المهارات بين الأفراد والوظائف، وبعدها يربط المتعلمين بفرص تنمية المهارات الملائمة ويقوم بمطابقتهم مع فرص العمل المناسبة.

ويوفّر برنامج "مسار الغرير" مركزاً موحداً يمكن من خلاله أن يقوم المتعلمون بإنشاء ملفات تعريف شخصية تعتمد على المهارات، والحصول على إرشادات شخصية لرفع مستوى مهاراتهم لكي يكونوا مرشحين أكثر تنافسية للوظائف المحتملة التي يعلن عنها أصحاب العمل الشركاء على المنصات الرقمية. كما يستفيد أصحاب العمل الشركاء من الرؤى والآراء المباشرة الواردة إليهم لضمان تحديث فرص العمل المتاحة لديهم لتواكب الاتجاهات الناشئة في سوق العمل. ويتضمّن البرنامج نظاماً متقدماً لمطابقة الوظائف يراعي مهارات كل متعلم وفجوات مهاراته واهتماماته ومكان تواجده وتفضيلاته. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البرنامج إمكانية الوصول المباشر إلى فرص العمل في الإمارات العربية المتحدة، وصولاً إلى نطاق أوسع يغطي جميع أنحاء المنطقة. سوف تستفيد مؤسسة عبد الله الغرير أيضًا من منصة "سكاي هايف" التابعة لشركة "كورنرستون" لدعم الفئات المهمشة والضعيفة واللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديد مسارات وفرص وظيفية أفضل من خلال عدسة المهارات.

وتعمل منصّة "سكاي هايف" بالذكاء الاصطناعي، وقد تحققت شركة "أرميلا" لتقييم الذكاء الاصطناعي من خلوّها من التحيُّز، وتدعم منصّة "سكاي هايف" البرنامج مما يضمن تكافؤ الوصول إلى الفرص الوظيفية. ويهدف برنامج "مسار الغرير" إلى خدمة ما يصل إلى 45,000 متعلم و50 صاحب عمل و20 مزوّد خدمات تدريب، وذلك عبر منصّة سحابية آمنة دولة في الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال ذلك، تهدف المؤسسة إلى تحقيق أثر إيجابي كبير في المواهب الإماراتية والاستثمار في شريحة متحمّسة ومتنامية من القوى العاملة المحلية، وتوفير تدفُّق مستمر من المرشحين المؤهلين لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني والاستقرار بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والرؤية الوطنية لدولة الإمارات.

من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الله الغرير: "تعد هذه الشراكة خطوة هامّة نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تمكين الشباب الإماراتي والعربي من خلال التعليم. فمن خلال توفير نظام موحّد لإدارة المهارات وتعزيزها، من شأن برنامج "مسار الغرير" أن يساعد الشباب في التغلب على العوائق التي تحول دون الحصول على فرص التوظيف، الأمر الذي يمكّنهم من تحقيق النجاح والمساهمة في تنمية المنطقة وتقدُّمها. هذا هو الجسر الذي لطالما كان يبحث عنه الشباب وشركاء التوظيف، فهذه المنصّة مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً والذي تم تصميمه خصيصاً لهذا الغرض".

وأضاف شون هينتون، مؤسس شركة سكاي هايف: " يتّسم نصف عمر المهارات في سوق العمل اليوم بكونه قصيراً بشكل ملحوظ. وتتطور التكنولوجيات الجديدة بسرعة كبيرة لدرجة أنها تجعل المتعلمين وأصحاب العمل ومزوّدي خدمات التدريب على حد سواء معرّضين لخطر التخلف عن الركب هذا التقدم. ولذلك فإن تسخير معلومات سوق العمل بشكل آني ومباشر مع تحليل المهارات القائم على الذكاء الاصطناعي سيمنح الشباب الإماراتي والعربي الفرصة لمواكبة حياتهم الوظيفية والمهنية، بل والتفوق فيها خلال مسارهم.

عن مؤسسة عبد الله الغرير

تهدف مؤسسة عبد الله الغرير إلى تمكين الشباب الإماراتي والعربي من التطور والمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة من خلال توفير حلول تعليمية مبتكرة وشراكات حقيقية فاعلة. وباعتبارها واحدةً من أكبر المؤسسات التعليمية التي يمولها القطاع الخاص في المنطقة العربية، تعمل المؤسسة على توفير فرصٍ تعليمية عالية الجودة وقائمة على التكنولوجيا، إلى جانب تطوير المهارات ذات الصلة والتي تتيح الانتقال الناجح إلى مرحلة التعليم العالي وسوق العمل. وقد حققت المؤسسة أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 115,000 شاب إماراتي وعربي حتى الآن. www.alghurairfoundation.org

عن شركة سكاي هايف التابعة لكورنرستون

تعمل شركة "سكاي هايف" التابعة لكورنرستون - الشركة الرائدة في توفير معلومات سوق العمل وتكنولوجيا مهارات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، على إنشاء اقتصاد أكثر شمولاً حيث تصبح المهارات مسارات لتحقيق النجاح. لقد مكنت شركة "سكاي هايف" التابعة لكورنرستون أكثر من 100 مؤسسة في 200 دولة ومنطقة من الانتقال من الوظائف إلى المهارات. لقد تم تكريمنا لابتكاراتنا وأفضل ممارساتنا في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي من قبل Fast Company وForbes والمنتدى الاقتصادي العالمي وGartner. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.skyhive.ai.

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