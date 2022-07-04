- تأتي الاتفاقية كجزء من جهود مبادرة Forevercare والتي تم اطلاقها خلال خلال الدورة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة من خلال مبادرة “Forevercare” اليوم إتفاقية تعاون مع اكسيوس إنترناشونال بهدف دعم الشراكة المؤسسية بين الطرفين وتعزيز العمل الخيري والإنساني وتفعيل الجهود المشتركة لمساعدة المحتاجين من خلال تزويدهم بالأدوية اللازمة مما يساهم في تحقيق فرص الشفاء العاجل لهم.

ونصت الإتفاقية والتي تأتي استمراراً لنهج العمل الخيري لدولة الإمارات العربية المتحدة وتهدف لتوفير الأدوية والعلاج للمرضى المحتاجين من خلال الحلول المستدامة التي تضمن استمرارية العمل الخيري في المجال الطبي على التعاون مع اكسيوس إنترناشونال بهدف تبادل الخبرات في المجال الإنساني بين الطرفين ونشر التوعية عن أهمية توفير هذه الأدوية للدول المحتاجة ولتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وكافة المساعدات الإنسانية من خلال شراكاتها العديدة مع المتخصصين في المجال.

وصرح سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي: "تأتي هذه الإتفاقية سعياً من مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة لتعزيز الروابط المؤسسية والأخوية في مختلف المجالات الصحية والإنسانية من خلال مبادرة Forevercare والتي توفر سنوياً أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات انسانية أخرى للدول المحتاجة حول العالم بغرض تحسين وصول العلاجات والأدوية المبتكرة إلى المرضى محدودي الدخل خاصة الذين لا يمكنهم تحمل تكاليف علاج أمراضهم عالمياً."

كما أضاف: "ستعمل هذه الإتفاقية على تحديد التحديات التي تواجه قطاع الأدوية والصيدلة بشكل عام والعمل على إيجاد حلول مناسبة وآليات عمل متطورة تبعاً للمعايير العالمية مما يعد مثالاً ممتازً للشراكة بين القطاعات المختلفة والالتزام المشترك تجاه المرضى مما يوفر وصولا أوسع إلى الأدوية المبتكرة وأملاً بحياة أفضل لعدد من المتضررين."

وصرح السيد أنس نوفل السفاريني، المدير التنفيذي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة اكسيوس انترناشونال: "سعيدون بهذا التعاون الثمين الذي يعمل على توفير الوصول الضروري للأدوية لكافة الدول المتضررة مما يعكس التزام اكسيوس بتوفير احتياجات كافة المرضى حول العالم بأقرب وقت وأفضل جودة إيماناً منا بأهمية تضافر الجهود لبناء شراكات متميزة تعود بالنفع على الجميع."

وتعمل مبادرة Forevercare والتي تم اطلاقها خلال الدورة الثامنة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" وبالتعاون مع معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات" والشراكة مع مبادرة ووترفولز العالمية على جمع الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلانية من خلال الشراكة مع شركات ومصنعي الأدوية في الدولة والتبرع بها للدول المحتاجة والنامية مما يخلق بصمة جلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في الميادين الإنسانية وتعزيز أوجه التكافل والتلاحم المجتمعي الدولي.

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