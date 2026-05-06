دبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن عقد شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات مع مجموعة الغرير، إحدى أبرز مجموعات الأعمال العائلية متعددة الأنشطة الرائدة في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في الارتقاء بأجندة دبي الحافلة بالمهرجانات والفعاليات على مدار العام.

وبموجب هذه الشراكة، تنضم مجموعة الغرير شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أبرز المهرجانات والفعاليات التي تُقام في مختلف أنحاء الإمارة، بما يدعم الجهود المتواصلة لتقديم تجارب تفاعلية متميّزة وذات جودة عالية ومتاحة للجميع، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع في دبي.

وتغطي هذه الشراكة مجموعة من التجارب ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث تشارك مجموعة الغرير في أنشطة العديد من أبرز المهرجانات والفعاليات الكبرى في دبي، ومن ضمنها رعاية عروض طائرات الدرون ضمن مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان شارع المأكولات في رمضان باعتبارها الشريك المقدم، كما تعد المجموعة الشريك الرسمي لليالي مهرجان دبي للتسوق، وعالم مدهش، ومهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك تقدم مجموعة الغرير الدعم لتحدي دبي للياقة بصفتها شريكاً استراتيجياً في الأنشطة المجتمعية الرئيسية، والتي تشمل قُرى اللياقة 30×30 في حديقتي زعبيل والورقاء، إلى جانب فعالية تحدي دبي للدراجات الهوائية.

ومن خلال هذا التعاون، تسهم مجموعة الغرير في تقديم مجموعة متنوعة من التجارب التي تمتد عبر قطاعات التجزئة، والترفيه، والمأكولات وفنون الطهي، والألعاب الإلكترونية، بما يعزز جهود مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تقديم تجارب تفاعلية تجمع أفراد المجتمع، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية رائدة.

وجرى توقيع اتفاقية الشراكة من قبل أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وجون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار، وأوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات في الغرير للنقل، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "سعداء بانضمام مجموعة الغرير كشريك رئيسي ضمن تقويم دبي الحافل بالمهرجانات والفعاليات على مدار العام. ويعكس هذا التعاون التزامنا المستمر بتعزيز الشراكات مع نخبة من الجهات الرائدة في القطاع الخاص لتقديم تجارب تفاعلية وعالمية المستوى، تثري جودة حياة السكان والزوّار على حد سواء. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق مهرجاناتنا الرائدة وتنوّعها لتشمل مجالات متعددة، بدءاً من التجزئة والترفيه ووصولاً إلى اللياقة البدنية والرياضات الإلكترونية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للفعاليات والتجارب الاستثنائية".

وبدوره، قال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار: "يسر مجموعة الغرير عقد هذه الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تعكس رؤيتنا المشتركة لتقديم تجارب تفاعلية مبتكرة وهادفة في مختلف أنحاء المدينة. ويمنحنا هذا التعاون فرصة قيّمة للمساهمة بخبراتنا وقدراتنا لدعم التطور المتواصل لهذه المنصات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تؤديه مهرجانات وفعاليات دبي في تعزيز الترابط المجتمعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ونتطلع إلى المساهمة الفعّالة في صياغة تجارب ملهمة، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتقدّم لهم قيمةً مستدامة".

ومن جانبه، قال أوسكار ريفولي، الرئيس التنفيذي للغرير للسيارات التابعة لشركة الغرير للنقل: "تمثّل هذه الشراكة فرصةً مهمةً للتفاعل مع الجمهور على نطاق واسع، من خلال المشاركة في مجموعة من أبرز المهرجانات والفعاليات في دبي. ونسعى إلى استثمار حضورنا الراسخ في قطاع السيارات والنقل لتقديم حلول مبتكرة وسهلة الوصول تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع . كما نحرص على مواءمة جهودنا مع أجندة الفعاليات المتنوّعة لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بما يتيح إنشاء نقاط تواصل فعّالة تثري تجربة الزوار وتعزز علاقتنا مع العملاء في مختلف أنحاء الإمارة".

وتواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من خلال شراكاتها مع جهات رائدة في القطاع، إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمهرجانات وتجارب التجزئة المتكاملة وأنماط الحياة العصرية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي تتولى مسؤولية تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.

نبذة عن الغُرير:

تُعد الغُرير واحدة من كبرى الشركات التجارية العائلية التي تقدم أعمالاً متنوعة في الشرق الأوسط، وتشمل أنشطتها خمسة قطاعات استراتيجية مختلفة وهي الأغذية والنقل والمشاريع والبنية التحتية وإدارة الأصول. تأسست شركة الغُرير للاستثمار عام 1960 بصفتها شركة تجارية صغيرة، وكانت إحدى الركائز الأولى في قطاع الصناعة والتجارة في دولة الإمارات. وأصبح اسم الغُرير، ببدايتها المتواضعة وتاريخها العريق الحافل بالابتكار وريادة الأعمال، مرادفاً لإرث الإمارات ونهضتها ومكانتها المرموقة.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في إمارة دبي، وتمتد أنشطتها المتنوعة لتشمل أكثر من 8 دول حول العالم ويعمل فيها قرابة 28 ألف شخص. كما تواصل الشركة حفاظها على إرثها العريق الذي يعود إلى أكثر من ستة عقود من خلال هدفها المتمثل في "السعي نحو الأفضل"، حيث تكرّس جهودها لإحداث تغييرٍ هادف ومستدام في المجتمعات التي تعمل فيها.

