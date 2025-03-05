الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في النسخة الرابعة من قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم بصفتها شريكًا محفزًا، حيث دعمت القمة التي جمعت نخبة من الخبراء العالميين، وصناع السياسات، والتربويين لاستكشاف حلول مبتكرة لمستقبل التعليم.

وقدّمت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان للموهبة والابتكار، كمتحدث رئيسي للقمة تحت عنوان "مهارات المستقبل: إعادة تعريف النجاح في التعليم"، حيث استعرضت رؤى مستمدة من مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار حول المهارات الأساسية المطلوبة لإعداد الطلبة لمتغيرات المشهد العالمي، وأكدت على أهمية تنمية القدرات الإبداعية، وتعزيز التفكير النقدي، وتأهيل الطلاب لوظائف المستقبل.

كما شاركت الدكتورة الغاوي في جلسة حوارية بعنوان "المهارات في العمل: مسارات تعاونية نحو وظائف المستقبل"، حيث ناقش المتحدثون أهمية التكامل بين التعليم وسوق العمل، ودور التعاون متعدد التخصصات في تعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل، ودعم التعلم مدى الحياة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مريم الغاوي على الدور المحوري لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في دفع عجلة التطوير التعليمي قائلة: "إن مستقبل التعليم يعتمد على قدرتنا على تجهيز الطلبة بمهارات مرنة ومتجددة تتماشى مع تطورات العصر. من خلال دعمنا لهذه القمة، نؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار التعليمي، وتمكين المعلمين والطلاب لمواجهة تحديات المستقبل بثقة ونجاح."

تواصل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية التزامها بتعزيز الابتكار وتنمية القدرات الموهوبة من خلال برامج متخصصة، وشراكات استراتيجية، ومبادرات نوعية، كما تسعى إلى تمكين الطلبة الموهوبين بفرص تطويرية رائدة، ودعم الممارسات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم على المستويين المحلي والعالمي.

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