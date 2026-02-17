دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية سلسلة الزيارات التعريفية بجوائزها التربوية ل 300 مرشح محتمل من طلبة ومعلمين وتربويين في 7 مدارس ومجمعات علمية في مختلف إمارات الدولة، ضمن برنامج ميداني مباشر يهدف إلى تعزيز المشاركة النوعية في الدورة الحالية للجوائز.

وشمل مجموع المستفيدين 212 طالبًا و58 معلما و30 تربويًا، حيث ركّزت اللقاءات على عرض فئات الجوائز ومعايير الترشّح وآليات التقييم، إلى جانب توضيح متطلبات إعداد ملفات المشاركة وفق مؤشرات الجودة المعتمدة.

وقالت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز: "إن المؤسسة حريصة على دعم وتمكين الفئات المستهدفة من فهم الإطار التنظيمي للجوائز ومتطلبات التقديم، وتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية للمشاركة بصورة منهجية تعكس مستوى الأداء الفعلي والممارسات المطبّقة داخل المدارس ، مؤكدةً أن الزيارات التعريفية تمثل قناة مباشرة للتواصل مع الميدان التعليمي، وتتيح توضيح معايير الجوائز ومتطلبات الترشح بصورة تفصيلية. وقد لمسنا اهتمامًا واضحًا من المدارس والكوادر التعليمية بالمشاركة، إلى جانب حرصهم على فهم آليات التقييم وكيفية إعداد ملفات تستوفي الاشتراطات المعتمدة. هذا التفاعل يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بمعايير الجودة عند التقدم للجوائز."

وشهدت اللقاءات نقاشات مهنية حول متطلبات التقديم ومعايير التحكيم، إضافة إلى استعراض نماذج تطبيقية حول كيفية مواءمة الممارسات التعليمية مع مؤشرات التميز، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة وجودتها في الدورة الحالية.

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة المؤسسة للتعريف بالجوائز وتعزيز المشاركة المؤسسية والفردية فيها، بما يضمن اتساع نطاق التفاعل مع مختلف الفئات التعليمية في الدولة.

-انتهى-

#بياناتحكومية