(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت مؤسسة جي إف إتش فاونديشن عن تعاونها مع كاف الإنسانية بجمعية الإصلاح لدعم عدد من المبادرات الموجهة للأسر البحرينية المتعففة، وذلك من خلال تقديم منحة جي إف إتش التعليمية، إلى جانب دعم برنامج الكفالة النقدية الشهرية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر وتمكين أبنائها من مواصلة تعليمهم.

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لدعم الطلبة البحرينيين من أبناء الأسر المتعففة، بما يمكنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية وتوسيع فرصهم المستقبلية، إضافة إلى دعم برنامج كفالة الأسر المتعففة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة وتمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور محمد عبدالسلام، عضو مجلس إدارة مؤسسة جي إف إتش فاونديشن، قائلًا: "يسرنا التعاون مع كاف الإنسانية في دعم مبادرات تلامس احتياجات الأسر البحرينية المتعففة وتفتح أمام أبنائها آفاقًا أوسع للمستقبل. فمن خلال دعم التعليم وتوفير المساندة المعيشية المنتظمة، نهدف إلى الإسهام في تحسين جودة حياة الأسر البحرينية المتعففة ومساعدة أبنائها على بناء مستقبل أكثر استقرارًا."

ومن جانبه، أعرب السيد محمد جاسم سيار، الرئيس التنفيذي لكاف الإنسانية، عن تقديره للشراكة مع مؤسسة جي إف إتش فاونديشن، مؤكدًا أنها تعكس نموذجًا فاعلًا للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع الخيري في خدمة المجتمع. وأشار إلى أن هذه الشراكات تسهم في توحيد الجهود وتوسيع أثر المبادرات التنموية، بما ينعكس إيجابًا على حياة الأسر البحرينية المتعففة. وأضاف أن كاف الإنسانية تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، لما لها من دور محوري في تعزيز الأثر المجتمعي وتمكين المبادرات من تحقيق نتائج مستدامة تخدم المجتمع بشكل أوسع.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة جي إف إتش فاونديشن تعد الذراع المجتمعية لبنك جي إف إتش، والهادفة إلى دعم المبادرات ذات الأثر المستدام من خلال نهج استراتيجي يقوم على التعاون وبناء القدرات والاستثمار في البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر صحة وازدهارًا في مملكة البحرين والمنطقة.

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نبذة حول بنك جي إف إتش ش.م.ب:

يعد بنك جي إف إتش، المرخّص كبنك إسلامي من الفئة الشاملة من قبل مصرف البحرين المركزي، والذي يقع مقرّه الرئيسي في مبنى جي إف إتش، ص.ب 10006، الواجهة البحرية – المنامة، مملكة البحرين، أحد أبرز البنوك المعترف به في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل أعمال البنك إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة، ويبلغ حجم الأصول والأموال التي يديرها حوالي 24 مليار دولار أمريكي. وتتركّز استثمارات البنك بشكل رئيسي في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كما أن بنك جي إف إتش مدرج في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

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