حصدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) جائزتين ضمن جوائز "ستيفي" العالمية، التي تُعتبر من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال في العالم، عن فئة المسؤول التنفيذي للعام وفئة المنتجات والخدمات الخاصة بحلول تكنولوجيا الأعمال لعام 2024.

وتسلّم الجائزتين، خلال حفل خاص أقيم في مدينة إسطنبول لتكريم الجهات الفائزة، سعادة ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ونورة الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة بالمؤسسة وكذلك تم تكريم الدكتور حمد الحوسني، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجائزة الذهبية كأفضل مسؤول تنفيذي ضمن فئة الشؤون القانونية لعام 2024، تقديراً لالتزامه بتطبيق أعلى المعايير المهنية وأفضل الممارسات القانونية.

وفي هذا السياق، عبّر النيادي عن فخره وتفاؤله بهذا النجاح قائلاً: "نفخر بالفوز بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز 'ستيفي' العالمية، حيث يعكس هذا التكريم التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار في تقديم خدماتنا، مؤكدين على مواصلة العمل على نهج التفوق لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات بأن نكون دائماً في الصدارة".

وعن الجائزتين، أشار النيادي بأنه قد تم تكريم المؤسسة بالجائزة الذهبية عن المسؤول التنفيذي للعام – فئة الشؤون القانونية، والجائزة البرونزية عن نظام التفتيش الذكي للموانئ عن الفئات الخاصة بالمنتجات والخدمات الخاصة بحلول تكنولوجيا الأعمال، وهو أول نظام تفتيش آلي بالكامل يتم تطبيقه في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لتفتيش السفن بما يتوافق مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن هذا التكريم دليلاً على الجهود الدؤوبة والالتزام بمعايير التميز التي أظهرتها فرق العمل بالمؤسسة، معرباً عن ثقته في جميع أفراد العمل بالمؤسسة في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، حيث توجه بالشكر الجزيل لجميع الموظفين على جهودهم المستمرة لتعزيز نمو الأعمال على هذا النهج.

وعن نظام التفتيش الذكي، صرح سعادته بأن هذا النظام تفوق في تقليص زمن إصدار تقارير التفتيش من أكثر من 3 أيام عمل إلى أقل من يوم عمل بنسبة تصل إلى 300%، كما نجح النظام في تقليل زمن تخليص الوثائق والتقارير بنسبة 80% والقضاء على الاستخدام اليدوي للتقارير مما أدى إلى رقمنة كاملة بنسبة 100%.

كما أشار سعادته إلى أن نظام التفتيش الذكي للموانئ يتمتع بدقة عالية تصل إلى صفر أخطاء في الإجراءات التنفيذية مع ضمان عوامل الشفافية والمساءلة بنسبة 100% خلال عمليات التفتيش.

كما يمتلك النظام قاعدة بيانات شاملة تتضمن تفاصيل السفن وتاريخ التفتيش السابق، علاوةً على سجلات دقيقة تشمل السجلات السابقة والإجراءات المتبعة، مع إمكانية مراجعة التقارير وتقديم إجراءات الامتثال عبر الإنترنت لجميع العملاء، مما ساهم في تحسين جودة وكمية التفتيش مع تحقيق دقة تصل إلى 99 % في تقارير التفتيش.

وبارك النيادي فوز مدير إدارة الشؤون القانونية بالجائزة الذهبية كأفضل مدير قانوني، معرباً عن خبرته المتميزة في هذا المجال بالإضافة إلى قدرته الفائقة في بناء فرق عمل فعالة والتعامل مع التحديات القانونية بمرونة وحكمة مع ضمان الامتثال الكامل لجميع التشريعات المعمول بها.

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