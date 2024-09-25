وقعت مؤسسة الزبير اتفاقية شراكة مع ليـڤا للتأمين لتقديم عروض خاصة بتأمين المركبات لموظفيها بالإضافة إلى مزايا حصرية. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مؤكدةً على التزام المؤسسة بتحسين جودة حياة موظفيها وتحقيق رضاهم.

ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد موظفو مؤسسة الزبير من باقات تأمين المركبات الحصرية، والمقدمة من ليـڤا للتأمين. علاوةً على ذلك، سيحصل الموظفين على عضوية في برنامج الولاء من ليڤا للتأمين، والذي يشمل مزايا وخصومات خاصة وعروض مميزة على تشكيلة واسعة من الخدمات.

وقال نيلز بورمنز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الزبير خلال حفل التوقيع: "نحن دائمًا ما نبحث عن وسائل لخلق القيمة المضافة لموظفينا وتزويدهم بالدعم اللازم. وتأتي هذه الشراكة مع ليڤا للتأمين كخطوة أخرى في سبيل ضمان أن موظفينا يحظون بالخدمات التي من شأنها تحسين حياتهم المهنية والشخصية. نحن فخورون بالتعاون مع ليڤا للتأمين، كونها شركة مرموقة تولي عملائها الأهمية القصوى وتلتزم بكل ما يحقق رضاهم".

وقالت هناء الهنائية، الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين عُمان: "نحن في ليڤا للتأمين سعداء بالشراكة مع مؤسسة الزبير، إحدى أكبر الشركات بالسلطنة، لتوفير باقات تأمين السيارات الخاصة والمكافآت الحصرية لموظفيهم. هدفنا أن نتخطى مفهوم التأمين التقليدي من خلال توفير حلول مبتكرة للتأمين، ونحن متحمسون لتقديم هذه الحلول للكوادر البشرية في مؤسسة الزبير."

وتعكس هذه الشراكة التزام مؤسسة الزبير بتوفير بيئة عمل داعمة، وتعكس كذلك التزام ليـڤا للتأمين بتوفير قيمة تتجاوز التأمين فحسب، لتضمن أن الموظفين لا يستفيدون فقط من باقات خاصة، ولكن يضمنون فوق ذلك تحسين جودة حياتهم.

عن مؤسسة الزبير

لأكثر من خمسة عقود، تعمل مؤسسة الزبير على جذب الخبرات والابتكار للسلطنة وللقطاعات التي تعمل بها من مختلف بقاع العالم. وهي تعد واحدة من أهم المؤسسات التي ساهمت في بناء البنية التحتية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى دورها الكبير في قطاعات الثقافة والسياحة والصناعة بمختلف مجالاتهن. وتضم مؤسسة الزبير مجموعة من الشركات، ومشاريعًا استراتيجية ومشتركة في السلطنة، والشرق الأوسط، والهند، وشرق آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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