مسقط، سلطنة عُمان - استضافت مؤسسة الزبير طلابًا وأعضاء من هيئة التدريس من جامعة جورج واشنطن، وذلك ضمن إطار برنامج الاستكشاف التجاري والثقافي الذي صممته الجامعة، والذي يسعى الى تعريف الطلاب الجامعيين ونخبة من طلاب الدراسات العليا بالروابط العملية فيما يتعلق بإدارة الأعمال في سلطنة عُمان من خلال الاطلاع على المناخ التجاري والاقتصادي الذي تمتع به سلطنة عمان وكذلك نظم الشركات الناشئة والثقافة المحلية.

وقد قامت مؤسسة الزبير في إطار هذه المبادرة بتخصيص برنامج متخصص ليوم كامل حظي من خلاله المشاركين بفرصة فريدة لمعايشة التراث الثقافي الغني في سلطنة عُمان واكتساب رؤى ذات قيمة عالية حول بيئة الأعمال التفاعلية.

بدأ اليوم بجولة مثيرة في متحف بيت الزبير الشهير، تلقى خلالها المشاركين شرحا وافيا وفهمًا عميقًا للتراث الثقافي لسلطنة عُمان ومدى تأثيره على الممارسات الحديثة في البلاد، وبعد زيارة المتحف، تم تعريف الحضور بأهم مجالات وقطاعات أعمال مؤسسة الزبير من خلال جلسة حوار تعريفية شاملة تضمنت مقاطع مرئية شارحة للأعمال التجارية للشركات وعرضًا تفصيليًا قدمه الفاضل علي شاكر، رئيس مركز الزبير لتنمية المشاريع، وذلك بحضور العديد من المسؤولين من المؤسسة والمتحف. وشمل البرنامج فقرة تفاعلية لإجابة أسئلة المشاركين حول استراتيجيات ومبادرات مؤسسة الزبير، ثم تم طرح خلال البرنامج قصة نجاح شركة عضو في مؤسسة الزبير لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تم تأسيسها ودعمها من قبل مركز الزبير لتنمية المشاريع، ومدى دور المؤسسة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في سلطنة عمان.

وأشار الفاضل هلال السيابي، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، إلى أن "هذه الزيارة تجسد التزام مؤسسة الزبير بربط الثقافات وتعزيز الشراكات العالمية من خلال مشاركة قصص نجاح الأعمال والتراث الثقافي في سلطنة عمان مع الطلاب الدوليين، حيث إننا نعزز التفاهم المتبادل وابراز الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة الزبير في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال في المنطقة".

واختتمت الفعالية بزيارة مصنع مياه واحة عمان، حيث قام الطلاب بجولة في المنشأة لإلقاء نظرة متعمقة على عمليات إحدى شركات السلع الاستهلاكية الرائدة في سلطنة عمان، ومدى التزامها بتحقيق اعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي.

تأتي هذه الزيارة تأكيدا لالتزام مؤسسة الزبير بتعزيز التبادل الثقافي وتبادل المعرفة على المستوى الدولي، وتفخر المؤسسة بتزويد طلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جورج واشنطن بتجربة هادفة وتعليمية تمزج بين الرؤى التجارية والتقدير الثقافي.

نبذة عن مؤسسة الزبير

برزت مؤسسة الزبير على مدى اكثر من خمسة عقود كأحد ابرز رواد الاعمال في مختلف القطاعات الحيوية وذلك من خلال جذب الخبرات الجديدة والممارسات المبتكرة من جميع أنحاء العالم إلى سلطنة عمان والأسواق المختلفة، ولها دور فاعل في المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني والبنية الأساسية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى النهوض بقطاعات الثقافة والسياحة والصناعة. وتمتلك اليوم مؤسسة الزبير مجموعة واسعة من الشركات المميزة ووحدات الأعمال الاستراتيجية والمشاريع المشتركة التي تمارس اعمالها في السلطنة وفي أسواق الشرق الأوسط والهند والشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا.

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