دشّنت مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية يوم الإثنين صندوق غراس الوقفي الاستثماري بهدف إيجاد بيئة استثمارية ميسرة للأوقاف. رعى الحفل سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال و حضره أصحاب السعادة و كبار المسؤولين و أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بالوقف.

و يأتي إنشاء صندوق غراس الوقفي الاستثماري لتبسيط عمليات الاستثمارمن خلال إنشاء وعاء استثماري يضم جميع الأوقاف، ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والحوكمة والشفافية التامة.

و تعليقًا على تدشين الهوية البصرية لصندوق غراس الوقفي الاستثماري، قال المهندس يونس الصولي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية: "أن الصندوق يُترجم رسالة المؤسسة التي تسعى إلى تعزيز مبدأ الشراكة الوقفية والمجتمع من خلال إيجاد منتجات استثمارية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، مما يحقق تطلعات الأوقاف بشكل عام والموقوف عليهم بشكل خاص، وأضاف أن الصندوق يأتي متماشيًا مع رؤية عُمان 2040 والذي يسهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية ورفد القطاع غير الربحي في الناتج المحلي".

ويعد صندوق غراس الوقفي الاستثماري صندوقًا وقفيًا ذا نهاية مفتوحة ومطروحًا طرحًا خاصًا للاكتتاب، ويهدف إلى توزيع دخل دائم من صافي عوائد الصندوق المستلمة لصالح المستثمرين. كما يتيح الصندوق خاصية تنويع محفظة الوقف بالكفاءة العالية بما يحقق النفع لعين الوقف والواقف والجهة المستفيدة من خلال الاستثمار في أصول متعددة.

الجدير بالذكر أن صندوق غراس الوقفي الاستثماري يعكس مبدأ الشراكة الوقفية، حيثُ يُتيح فرصة للأوقاف الأخرى للاستثمار. ويتميز الصندوق بإطار قانوني سليم يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وسيتيح المجال لتنويع الدخل وسيساعد في تحقيق الاستدامة المالية لأصول الأوقاف.

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