الإمارات العربية المتحدة – دبي، أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن إطلاق مشروع "ابتسامة"، وهو عبارة عن عيادة متخصصة تعتمد مفهوماً حديثاً للرعاية الوقائية وتقديم التدخلات الطبية اللطيفة لعلاج أمراض الفم والأسنان، بعيداً عن الأساليب العلاجية التقليدية القائمة على الحفر والتخدير. ويأتي المشروع انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة وترسيخ أنماط الحياة الصحية، وتبني أحدث الممارسات العلمية العالمية في مجال الرعاية الصحية.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إطلاق مشروع "ابتسامة" يجسد التزام المؤسسة بتطوير نماذج رعاية صحية تركز على تحسين تجربة المتعامل، من خلال تبني حلول مبتكرة ترتكز على أحدث الأدلة العلمية العالمية. وأوضح أن المشروع يعكس توجه المؤسسة نحو إعادة صياغة مفهوم الرعاية السنية طفيفة التدخل، عبر توفير خدمات أكثر راحة وكفاءة واستدامة، تسهم في تعزيز جودة الحياة الصحية للمجتمع.

من جانبها، أكدت الدكتورة هيفاء هناوي، مدير إدارة خدمات طب الأسنان في المؤسسة، أن المشروع يمثل تحولاً نوعياً في منهجية علاج تسوس الأسنان، من خلال توظيف تقنيات حديثة معتمدة عالمياً تسهم في المحافظة على أنسجة الأسنان الطبيعية والحد من التدخلات العلاجية المعقدة، إلى جانب تحسين رحلة المتعامل عبر تجربة علاجية خالية من الألم وبتكلفة أقل.

وأشارت إلى أن المؤسسة حرصت على بناء منظومة متكاملة لدعم هذا التوجه، شملت توفير أحدث المواد العلاجية المتطورة، وفي مقدمتها "الببتيدات" التي تساعد على الوقاية من تسوس الأسنان، إلى جانب تنفيذ خمس ورش تدريبية متخصصة لأطباء الأسنان خلال العام الماضي، واستمرار اللقاءات التدريبية الفردية لترسيخ هذه الفلسفة العلاجية الحديثة.

وتستند الخدمة الجديدة إلى أساليب وتقنيات موصى بها من الهيئات العلمية الدولية، بما في ذلك الجمعية الأمريكية لطب الأسنان، وتعنى بالوقاية من أمراض الفم والأسنان وعلاجها عبر تدخلات طبية لطيفة تقلل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في طب الأسنان. كما تسهم هذه المنهجية في تعزيز صحة الفم والحد من المضاعفات المرتبطة بتسوس الأسنان، الذي يعد من أكثر الأمراض انتشاراً عالمياً.

وفي إطار المرحلة الأولى من المشروع، أنشأت المؤسسة أول عيادة متخصصة بهذا النوع من الإجراءات في مركز المدينة الصحي بإمارة عجمان، بهدف نشر الوعي بمفاهيم طب الأسنان طفيف التدخل بين أفراد المجتمع، وتعزيز المعرفة المهنية لدى أطباء الأسنان بهذا النهج العلاجي المتطور. ومن المقرر أن يتم التوسع في مشروع "ابتسامة" مستقبلاً ليشمل مختلف المنشآت الطبية التابعة للمؤسسة، بما يدعم توجهاتها الاستراتيجية نحو بناء منظومة صحية أكثر استدامة وابتكاراً.

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