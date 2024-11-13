إنجاز عالمي يعزز ريادة دولة الإمارات في مجال تبني التكنولوجيا للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية

تكريم دولي لأداء استثنائي في اعتماد أحدث تقنيات الترميز الطبي

الإمارات العربية المتحدة – دبي: حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على جائزة "الاستخدام المتميز لحلول وتقنيات الترميز" من شركة "Solventum"، المعروفة سابقاً باسم "3M" للرعاية الصحية، وذلك خلال قمة تجربة العملاء التي انعقدت في مدينة دالاس بالولايات المتحدة، بحضور نخبة من أبرز المؤسسات الصحية والتكنولوجية على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، أكّد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا التكريم يُعدّ اعترافاً دولياً بالقدرات الرائدة للمؤسسة في استخدام حلول الترميز الطبي المتطورة، مشيراً إلى أن هذه الحلول ساهمت في تحسين إدارة الموارد ورفع مؤشر تجمعات الحالات (CMI) في منشآت المؤسسة، مضيفاً: "تمثل هذه الجائزة المرموقة خير دليل على قدرتنا على التكيف مع التطورات التكنولوجية والاستفادة منها لتحقيق تحسينات مستدامة في تجربة المتعاملين، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دفع عجلة التطور في القطاع الصحي."

من جانبها، أشادت شركة "Solventum" بأداء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في توظيف حلول الترميز الطبي المتقدمة، مشيرةً إلى أن استخدام أداة "3M Codefinder" المتطورة أسهم في إحداث تأثير إيجابي كبير على صعيد رفع دقة الترميز بنسبة وصلت إلى 95% خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز العامين، مؤكدةً أن المؤسسة أظهرت التزاماً غير مسبوق بتطبيق التكنولوجيا الصحية المتطورة، ونجحت في دمج حلول الشركة ضمن العمليات اليومية بطريقة فعالة، لتقدم نموذجاً يُحتذى به على مستوى المؤسسات الصحية العالمية.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لأداء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المتميز في اعتماد وتطبيق حلول الترميز الطبي الحديثة، التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في جودة الرعاية الصحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في المنشآت الصحية التابعة لها، فوفقاً لبيانات "Solventum"، نجحت المؤسسة في الانتقال من نظام الترميز " ICD 9" إلى نظام الترميز " ICD 10" وتطبيق نظام "DRG-IR" بشكل متكامل لتحسين خدمات المرضى الداخليين ومرضى قسم الطوارئ.

وبالإضافة إلى دقة الترميز المتقدمة، أظهرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تفوقاً في استخدام أداة إدارة البيانات "HDM" التي كان لها دورٌ محوري في تطوير 50 تقريراً شاملاً، تغطي التحليلات الإحصائية وتقييمات الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسية، إضافة إلى لوحات المعلومات الديناميكية، مما أسهم في تسهيل عمليات تتبع الأداء ووضع معايير التقييم وضبط مسارات تحسينها، حيث يسهم هذا الاستخدام المكثف للبيانات التحليلية في دعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتوزيع الموارد وتطوير السياسات والمبادرات الصحية.

وتُعدّ هذه الجائزة شهادة عالمية بجودة وكفاءة الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه استخدام أدوات الترميز المتقدمة في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ورفع معايير الأداء، وقد عززت هذه الحلول المتقدمة من قدرة المؤسسة على إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق مستويات عالية من الجودة، مما يسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين قطاع الصحة في دولة الإمارات.

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