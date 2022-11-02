بهدف دعم وتمكين قدرات الأفراد والمجتمع

سعادة أحمد طالب الشامسي: "هذه الشراكة تُمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون والتكامل مع القطاع الخاص".

فيكي هالوب: "نرى في عمل مؤسسة الإمارات واستراتيحتها توافقاً تاماً مع رؤيتنا ودورنا الاجتماعي في دولة الإمارات ".

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مؤسسة الإمارات" عن تمديد شراكتها مع "أوكسيدنتال " لثلاث سنوات جديدة، وذلك بهدف استمرار الطرفين في دعم وتمكين قدرات أفراد المجتمع في مجالات العمل التطوعي وتطوير القدرات وتعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية. وتُقدم "أوكسيدنتال " بموجب هذه الشراكة وكجزء من التزامها بتمكين وتنمية أفراد المجتمع، الدعم لمبادرات وبرامج "مؤسسة الإمارات" المتنوعة.

وتعود الشراكة طويلة الأمد بين "أوكسيدنتال " و "مؤسسة الإمارات" إلى بداية تأسيس المؤسسة في عام 2005 كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، حيث تتماشى هذه الشراكة مع رؤية أوكسيدنتال للمسؤولية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة قال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: "هذه الشراكة تُمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، وإن تجديدها لثلاث سنوات أخرى يُعبر عن عمق التعاون البنّاء بين مؤسسة الإمارات وأوكسيدنتال ، والذي حققنا من خلاله مجموعة من الأهداف المهمة لنا ولمجتمعنا".

وأضاف سعادته: "نسعى من خلال تجديد هذه الشراكة إلى الاستمرار في تقديم مبادرات تساهم في دعم نمو الدولة وازدهارها وتطورها وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي".

ومن جانبها قالت فيكي هالوب الرئيس التنفيذي لأوكسيدنتال: "نجدد اليوم شراكتنا مع مؤسسة الإمارات، إحدى أهم المؤسسات الإماراتية الوطنيـة، والتي نرى في عملها واستراتيحتها توافقاً تاماً مع رؤيتنا ودورنا الاجتماعي في دولة الإمارات. نفخر بهذا التعاون، ونتطلع لمزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة".

وفي إطار هذه الشراكة تتعاون "مؤسسة الإمارات" و "أوكسيدنتال في مجموعة من البرامج التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على أن ترتكز على ثلاثة محاور مهمة هي العمل التطوعي وتعزيز ثقافته، وتطوير قدرات أفراد المجتمع في العديد من المجالات، وتعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية بين مختلف شرائح المجتمع.

وتجدر الإشارة إلى هذه الشراكة تمتد لأكثر من 17 عاماً حقق الطرفان خلالها مجموعة من الأهداف والنجاحات المميزة التي تُعبر عن أهمية تكامل القطاعين العام والخاص.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مؤسسة الإمارات:

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.