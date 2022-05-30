دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مؤسسة آرتس داو، التي تشمل أكبر مُجتمع في مجال تقنيات وحلول الجيل الثالث للويب والرموز غير القابلة للاستبدال في الشرق الأوسط، عن تعاونها مع كريستل بشارة، أول فنانة للرموز غير القابلة للاستبدال في المنطقة والحائزة على عدة جوائز، لإطلاق ذا إيثرنال جايتس، فعاليتها الأولى في هذا المجال، يوم الأحد 5 يونيو 2022 الساعة 7 مساءً بتوقيت دبي الإمارات العربية المتحدة مع مجموعةٍ تضم 2000 رمز غير قابل للاستبدال بأسعار تبدأ من 0.49 إثريوم (1000 دولار أمريكي).



ويُعتبر شراء قطعة من هذه الأعمال بمثابة عضوية في مؤسسة آرتس داو التي تضم مجموعةً من الخبراء والشركات الرائدة والمتخصصة التي تستثمر في باقةٍ متنوعة من الرموز غير القابلة للاستبدال، مثل مجموعة بورد آيب ياخت كلوب ومجموعة آر تي إف كي تي ستديوز كلون X كوليكشن.

وتهدف آرتس داو إلى تحقيق قيمة مضافة نيابةً عن أعضائها، مع تقديم منح لمؤسسي تقنيات الجيل الثالث للويب المميزين. وتمنح المؤسسة الأعضاء عائدات ربع سنوية عند شراء وبيع الرموز غير القابلة للاستبدال، كما تتيح لهم الحصول على برامج تسريع الرموز غير القابلة للاستبدال الناشئة، ووصولاً تلقائياً إلى مواقع القائمة البيضاء في المشاريع الجديدة القادمة التي تضمن أسعاراً أقل من تلك المعروضة للجمهور، وفرصة وصول مميزة إلى فعاليات الرموز غير القابلة للاستبدال الحصرية في الشرق الأوسط، والتي تمنح للأعضاء فرصة لقاء فناني الرموز غير القابلة للاستبدال وصانعيها وجامعيها. وتضمنت الفعاليات الأخيرة إقامة فعاليةٍ على يخت استضافت مجموعةً من مالكي الرموز غير القابلة للاستبدال من استوديوهات آر تي إف كي تي ورائد الأعمال جاري في وأعضاء مجتمع دودلز. ويحظى أعضاء آرتس داو بحق المساهمة في اتخاذ القرارات، مثل اختيار فناني الرموز وصانعيها الذين تهدف المؤسسة إلى إطلاق أعمالهم والأنشطة الاجتماعية في هذا المجال.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنس بورتن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة آرتس داو: "تحتضن الإمارات أحد أقوى وأكبر مجتمعات الرموز غير القابلة للاستبدال في العالم بفضل دبي التي ترسخ مكانتها كمركزٍ للعملات المشفرة ووجهة جذب للكثير من الشباب الشغوفين بتقنيات الجيل الثالث للويب والذين يتشاركون الأفكار نفسها. ونهدف في آرتس داو إلى أن نصبح أكبر جامعي الرموز غير القابلة للاستبدال في الشرق الأوسط. وسيتيح إطلاق مجموعة ذا إيثرنال جايتس للمستثمرين فرصة توسيع محفظتهم من الرموز غير القابلة للاستبدال ويمنحنا الفرصة لجمع وتمويل المشاريع الخاصة بها في المنطقة".

وأضاف: "يُعتبر تتبع مشاريع الرموز غير القابلة للاستبدال التي يتم إطلاقها بشكل يومي إحدى العقبات التي تواجهنا في هذا المجال. فالحصول على جميع المعلومات، مثل تاريخ الإطلاق وفرق العمل، على حسابات ديسكورد أو المواقع الإلكترونية يُعد عملية صعبة إلى حد ما. وسيكون أعضاء المؤسسة جزءاً من صندوق مشترك يساهم نيابةً عن الأعضاء في ترويج استخدام الإيثريوم في محفظةٍ من الشركات ومجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال الناشئة، بالإضافة إلى دعم المؤسسين الناشئين في هذا المجال في قطاعات الفن والألعاب والمقتنيات وعالم ميتافرس".

وتعتبر ذا إيثرنال جايتس مجموعةً من الأعمال الفنية الإبداعية، التي تجمع عدة سمات فنية بشكل عشوائي، ما يجعل كل قطعةٍ منها متميزةً وفريدة. وصممت هذه المجموعة على يد الفنانة كريستل بشارة، الحائزة على عدة جوائز والمقيمة في دبي، والتي تشتهر بمزيجها الفريد من الألوان والصور النابضة بالحياة والتي تشكل صلة وصل مثالية بين الفنون الجميلة والرقمية. ولاقت أعمال كريستل إشادةً كبيرة في القطاع، حيث تُعتبر رائدة في مجال الفن الرقمي والرموز غير القابلة للاستبدال في الشرق الأوسط بفضل أعمالها المميزة، مثل ساتوشي ناكاموتو المُباع على تطبيق فاونديشن في عام 2021 مقابل 1.10 إيثريوم (2,812 دولار أمريكي)، والذي تُقدر قيمته اليوم بـ 35 إيثريوم (89,515 دولار أمريكي).

ومن جانبها، قالت الفنانة كريستل بشارة: "يتمتع هذا المشروع بمكانة خاصة بالنسبة لي باعتباره أول سلسلة أعمال إبداعية أقوم بها باستخدام الرموز غير القابلة للاستبدال، مما يجعلني سعيدةً بالتعاون مع مؤسسة آرتس داو على إنجازها. وسيحتوي كل عمل فني على العديد من البوابات والدعائم والخلفيات المرتبة بشكل عشوائي والتي سيتم إنشاؤها بعد صك الرموز غير القابلة للاستبدال. وأستوحي تصميم البوابات من موروث البوابات والمداخل التاريخي الغني، بينما أستلهم تصميم الدعائم البيضاء والسوداء من المصطلحات الحية المستخدمة في عالم التشفير. ورغم اعتماد نظامٍ متطور لإنتاج هذه القطع الفنية، إلا أنها تعكس أسلوبي البصري وأفكاري الأساسية بشكل مثالي".

لشراء مجموعة ذا إيثرنال جايتس، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي /https://artsdao.io أو التواصل مع دانوش زاهِدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بآرتس داو على الرقم التالي 971523636400+ أو 04-8716778.

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