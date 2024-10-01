مسقط، عمان: تم تكريم منصة مأمون، الرائدة في التمويل الإسلامي بنظام النظير إلى النظير في عمان، بجائزة أفضل شركة ناشئة في التمويل والاستثمار الإسلامي في النسخة الافتتاحية لمؤتمر وجوائز ثمار للصيرفة الإسلامية لعام 2024. وقد قام بتسليم الجائزة معالي عبدالسلام المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العماني، الذي كان له دور كبير في تعزيز نمو النظام البيئي للشركات الناشئة في عمان.

وقد عُقد مؤتمر ثمار للصيرفة الإسلامية في فندق إنترسيتي بمسقط، حيث جمع أهم اللاعبين في قطاع التمويل الإسلامي لمناقشة مواضيع محورية مثل الاستقرار الاقتصادي، والأطر التنظيمية، وتأثير التحول الرقمي على المعاملات المالية. وبدعم من مؤسسات رائدة مثل هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط، اختتم الحدث بحفل توزيع الجوائز الذي يكرم التميز في مختلف فئات التمويل الإسلامي.

يأتي تكريم مأمون كشهادة على نهجه الرائد في التمويل الإسلامي بنظام النظير إلى النظير في عمان. منذ إطلاقه في أكتوبر 2023، قام مأمون بتسهيل تمويل يزيد عن 1.4 مليون ريال عماني (حوالي 3.64 مليون دولار أمريكي) في التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لسلسلة التوريد، وجذب أكثر من 4000 مستثمر من أكثر من سبع دول. وقد أظهر مأمون نموًا شهريًا مزدوج الرقم في حجم التمويل وقاعدة المستثمرين، مما يعكس الثقة المتزايدة واعتماد حلولها المبتكرة. ومن خلال التكنولوجيا المتقدمة ونماذج إدارة المخاطر القوية، ظهر مأمون كقائد في تقديم حلول مالية سريعة، ومتاحة، وأخلاقية للشركات من جميع الأحجام.

يتطلع مأمون إلى أن يصبح رائدًا عالميًا في التمويل الإسلامي بنظام النظير إلى النظير، مع خطط طموحة لتقديم مجموعة متنوعة من الأدوات والحلول التي تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين على حد سواء. تكنولوجيا التمويل المدمج الخاصة بالشركة، والتي يستخدمها بالفعل كل من بنك الإسكان العماني ومؤسسات بارزة أخرى، تواصل إظهار تنوعها وإمكاناتها في دفع الابتكار في الخدمات المالية.

تضيف هذه الجائزة المرموقة إلى قائمة إنجازات مأمون المتنامية، بما في ذلك تكريمه من قبل ديلويت كواحد من النجوم الصاعدة 50 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وهو تأكيد واضح على تأثير المنصة وقابليتها للتوسع. ومع تحقيق صفر قروض غير مسددة (NPL) حتى الآن ونمو مستمر، يواصل مأمون تحديد معايير جديدة للتمويل البديل في عمان وما وراءها.

وقال صالح التمامي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمأمون: "نحن فخورون للغاية بالحصول على هذا التكريم من معالي عبدالسلام المرشدي، الذي كان دعمه للشركات الناشئة في عمان ركيزة أساسية لنموها. تعكس هذه الجائزة التزامنا بالابتكار والتمويل الأخلاقي، وكذلك الإمكانات الكبيرة للتمويل الإسلامي بنظام النظير إلى النظير كوسيلة لتمكين الاقتصاد".

إن مؤتمر وجوائز ثمار للصيرفة الإسلامية، الذي أسسته TAS، يسعى ليصبح حدثًا سنويًا كبيرًا يحتفل بقصص النجاح التي تشكل مستقبل التمويل الإسلامي في عمان. ويفخر مأمون بأن يكون في طليعة هذه الرحلة، متماشيًا مع رؤية عمان 2040 للنمو الاقتصادي المستدام والمتنوع.

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