مسقط - حصدت ليڤا للتأمين على جائزة "أفضل فيديو تسويقي" في حفل مبادرة التسويق العمانية (تومي) لتكريم الحملات الإعلانية الأكثر إبداعًا في سلطنة عمان، بفضل مقطع الفيديو الذي نشرته بمنسابة ذكراها السنوية الأولى.

وقد نال مقطع فيديو الذكرى السنوية للشركة استحسان الجمهور من خلال ملامسته لحياة المشاهد مع سرد معاصر يركز على الروابط الأسرية. وقد حظي المقطع بأكثر من 200,000 مشاهدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن.

نظمت مجموعة مسقط للإعلام (جوائز تومي) في فندق كراون بلازا مسقط في ١١ ديسمبر باعتبارها أول حدث سنوي في السلطنة مخصص للاحتفاء بمبادرات التسويق المتميزة عبر مجموعة من وسائل الإعلام ومختلف القطاعات. يجدر الذكر بأن هذه الجوائز صممت لتسلط الضوء على أكثر الحملات تأثيرًا في السلطنة.

وتميزت عملية اختيار الفائزين بالشفافية والدقة، حيث تم اختيار الفائزين من خلال معايير مختلفة، منها التصويت العام، وتقييمات من قادة قطاع التسويق، وتقييمات نهائية من لجنة تحكيم دولية تضم خبراء متميزين.

وكان من بين أعضاء اللجنة الأفاضل: فرح القاضي، المديرة التنفيذية الإبداعية الإقليمية في SSUP World وشهدي بوردوكان، المديرة الإبداعية التنفيذية في WHY؛ وجميل أسيدي، المدير الإبداعي التنفيذي في MEMAC Ogilvy - السعودية. وفي منافسة شديدة شملت أكثر من ٢٥٠ مشاركة عبر ١٤ فئة، تميزت حملات ليڤا للتأمين بابتكارها، وأصالتها الثقافية، وأثرها على الجمهور.

وتعليقا على الفوز، قالت الرئيس التنفيذي لليڤا للتأمين، هناء الهنائي: "فوزنا بهذه الجائزة شهادة على كفاءة استراتيجية التواصل التي ننتهجها، وعلى ثقة عملائنا بنا. هذه الجائزة لا تكرم الحملات التسويقية التي أطلقناها فحسب، بل تكرم الجهد الجماعي الذي نجح في تحويل رؤيتنا إلى واقع."

ومن جانبه، علق بدر اللواتي، رئيس العلامة التجارية والاتصالات بالشركة: "يُظهر فيديو الذكرى السنوية الأولى قصة أسرة وهي تكبر وتنمو جنبًا إلى جنب معنا إلى أن انبثقت ليڤا للتأمين. هذه ليست مجرد قصة افتراضية، ففكرة هذا العمل جاءت عندما شاركنا أحد الموظفين قصته مع الشركة، والمواقف المؤثرة التي صاحبته في هذه الرحلة."

يُعد فوز ليڤا للتأمين شهادة على التزامها ببناء روابط ذات معنى من خلال التسويق المبتكر وغير التقليدي. ومع التركيز على الأصالة وسرد القصص المؤثرة، تواصل العلامة التجارية إسهامها في تشكيل مستقبل التسويق في عمان، وتجديد التزامها ببناء علاقات دائمة وإحداث فرق إيجابي في حياة عملائها.

نبذة عن "ليـڤا للتأمين"

"ليڤا للتأمين" هي علامة تجارية جديدة تم إنشاؤها بعد اندماج عمليات اثنتين من شركات التأمين الرائدتين في المنطقة هما: "شركة التأمين الأهلية" و"الوطنية للتأمين على الحياة والعام". وتتطلع ليـڤا إلى تبوأ مكانة مرموقة كشركة رائدة متعددة المجالات والخدمات التأمينية في المنطقة، وهي ثمرة تكامل فريد لشركتين دائمتي التطور، حائزتين على جوائز عديدة، وتزخران بخبرة واسعة، ورؤية مشتركة، وإمكانات تكميلية عالية.

تُقدم "ليـڤا للتأمين"، مجموعة واسعة من حلول التأمين التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والقابلة للتخصيص عبر جميع منتجات التأمين وأنواعه، وتدعمها خدمة عملاء عالية المستوى. وتهدف الشركة إلى إثراء حياة الأفراد من خلال تحقيق تطلعاتهم، وليكونوا على استعداد تام لكل طارئ من خلال إقامة منظومة تتجاوز حدود التأمين وتضع احتياجات العملاء في صميم عملياتها الأساسية.

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