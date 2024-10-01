مسقط: تحتفي شركة ليڤا للتأمين، التي تعد نتاج اندماج اثنتين من شركات التأمين الرائدة في سلطنة عُمان – شركة التأمين الأهلية والوطنية للتأمين على الحياة والعام - بمرور عام على تأسيسها، حيث أصبحت اسمًا موثوقًا في قطاع التأمين العُماني، تمثل الاستمرارية في التميز والالتزام بالتحول.

قبل عام، شكّل هذا مرحلة الدمج حجر الأساس لحقبة جديدة في قطاع التأمين بالسلطنة. وما بدأ كاتحاد لعلامتين تجاريتين راسختين، تطور ليصبح شركة مُكرَسة بالكامل لضمان مستقبل الأفراد والشركات في جميع أنحاء عُمان. بدعم من الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست)، تبنّت ليڤا للتأمين مسؤولية تقديم خدمات تأمينية استثنائية، والمساهمة في تحقيق رؤية عُمان 2040 من خلال دعم النمو الاقتصادي وزيادة القيمة المحلية المضافة.

مع أكثر من 80 عامًا من الخبرة المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، تنبني ليڤا للتأمين على إرث من الثقة والاعتمادية. لكن هذا الإرث لا يقتصر على الماضي، بل يواكب التغيرات المطّردة في السوق الديناميكي.

في غضون عام واحد فقط، أطلقت ليڤا للتأمين مجموعة من المنتجات التي تركز على العملاء، والتي تلبي احتياجاتهم المتنوعة. من بين هذه المنتجات برنامج الولاء الذي يركز على العملاء، وخدمة التأمين عبر تطبيق الواتساب. كما دخلت ليڤا للتأمين في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات في السلطنة بهدف تعزيز تجربة العملاء، مثل عمانتل، وثواني، ومستشفى بدر السماء الملكي، وغيرها من الشراكات الواعدة.

وقد حظيت جهود ليڤا للتأمين بتقدير كبير، حيث تم تكريمها بعدد من الجوائز المرموقة هذا العام، بما في ذلك جائزة "شركة التأمين للعام" من مجلة عالم الاقتصاد والأعمال، وجائزة "أفضل حملة تغيير لهوية العلامة التجارية" و"أفضل صاحب عمل" من جوائز عُمان للقيادة لعام 2024، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى.

وعلى ضوء هذه المناسبة المميزة، قالت الفاضلة هناء الهنائية، الرئيس التنفيذي لشركة ليڤا للتأمين: "ونحن نحتفل بمرور عام على تأسيس ليڤا للتأمين، أقف وقفة امتنان وتقدير لمسيرتنا الملهمة ولما نحن عليه اليوم. فنحن لسنا مجرد علامة تجارية، بل نتجاوز ذلك لنكون شريك التأمين الذي يضع عملاؤه في مقدمة أولوياته والرفيق الأمثل في مشوارهم في هذه الحياة خطوةً بخطوة. لقد كان عامنا الأول هذا استثنائيًا بكل المقاييس، مليئًا بالتجارب التي قربتنا أكثر من تحقيق مهمتنا في ضمان حماية وراحة بال الأفراد والمؤسسات في عُمان على حدٍ سواء".

بقيادة قوية، وإرث من الثقة، ورؤية فذّة للمستقبل، فإن ليڤا للتأمين في موقع ممتاز لصياغة مستقبل مشهد التأمين في المنطقة.

نبذة عن "ليـڤا"

"ليڤا" هي علامة تجارية جديدية تم إنشاؤها في عام 2023 بعد اندماج عمليات اثنتين من شركات التأمين الرائدتين في المنطقة هما: "شركة التأمين الأهلية" و"الوطنية للتأمين على الحياة والعام". وتتطلع ليـڤا إلى تبوّء مكانة مرموقة بصفتها شركة رائدة متعددة المجالات والخدمات التأمينية في المنطقة، مقدمة منتجات التأمين على المركبات والصحة والحياة والسفر ومحتويات المنزل وغيرها. وهي ثمرة تكامل فريد لشركتين تزخران بخبرة واسعة تزيد على 80 عامًا، ورؤية مشتركة، وإمكانات تكميلية عالية لخدمة قاعدة عملاء كبيرة تضم أكثر من 1.5 مليون عميل.

وتضم "ليـڤا" ست من شركات التأمين البارزة: الوطنية للتأمين على الحياة والعام، ورويال آند صن أللاينس (الشرق الأوسط)، وشركة التأمين الأهلية، والشركة العالمية للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين على الحياة والعام لخدمات الدعم الخاصة المحدودة، وعناية تي بي ايه.

تعيد ليڤا تعريف مشهد التأمين لما يتناسب مع عالمنا المعاصر، وتجمع بين المعرفة المحلية والشغف مع الخبرات العالمية لتوفير حلول ذكية وسريعة وموثوقة.

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