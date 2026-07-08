مسقط – في إطار جهودها المتواصلة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، نظّمت ليڤا للتأمين مؤخرًا جلسة تدريبية متخصصة للمشاركين في برنامج مستقبل الموضة، سلّطت الضوء على دور التأمين في بناء مشاريع أكثر مرونة واستدامة.

وقدّمت الجلسة كريمة البحري، رئيسة قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليڤا للتأمين، حيث استعرضت المبادئ الأساسية لتأمين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأوضحت كيف يمكن للحلول التأمينية المناسبة أن تسهم في حماية المشاريع، والحد من المخاطر التشغيلية، وتعزيز جاهزية رواد الأعمال لمواكبة مختلف مراحل تأسيس وتنمية أعمالهم بثقة.

وسعت الجلسة إلى ترسيخ مفهوم التأمين باعتباره شريكًا استراتيجيًا في نجاح الأعمال، وليس مجرد وسيلة للحماية، من خلال إبراز دوره في دعم استمرارية المشاريع وتعزيز قدرتها على النمو والتطور على المدى الطويل.

ويُعد برنامج مستقبل الموضة، الذي تقوده المصممة العُمانية أمل الرئيسي، مبادرة تُعنى برعاية المواهب الناشئة في قطاعي الأزياء والصناعات الإبداعية في سلطنة عُمان، من خلال الجمع بين التميز الإبداعي وتنمية المهارات العملية والتجارية. ومن خلال مبادرات كهذه، يكتسب المشاركون معارف قيّمة تؤهلهم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع مستدامة.

وفي تعليقها على هذه المبادرة، قالت كريمة البحري، رئيسة قسم تأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليڤا للتأمين: "يستثمر رواد الأعمال الكثير من الشغف والجهد والإبداع في بناء مشاريعهم، ومن هنا تأتي أهمية توفير الحماية التي تضمن استمرارية هذه المشاريع ونموها. وفي ليڤا للتأمين، نؤمن بأن تعزيز وعي أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدارة المخاطر منذ المراحل الأولى يشكل ركيزة أساسية لاتخاذ قرارات أكثر ثقة، وبناء أعمال أكثر مرونة واستدامة، وتمكينهم من التركيز على تحقيق طموحاتهم بثقة واطمئنان."

وتواصل ليڤا للتأمين، من خلال مثل هذه المبادرات، دعم وتمكين رواد الأعمال عبر مشاركة المعرفة العملية التي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على اتخاذ قرارات مدروسة وبناء مشاريع أكثر قوة ومرونة. ومع مواصلة سلطنة عُمان تعزيز الابتكار وتنمية القطاع الخاص في إطار رؤية عُمان 2040، تواصل ليڤا للتأمين التزامها بدعم رواد الأعمال من خلال تقديم حلول تساعدهم على حماية ما يهمهم، وتمكنهم من تحقيق النجاح المستدام.

وتواصل ليڤا للتأمين من خلال مثل هذه المبادرات دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر نشر المعرفة التأمينية وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر، بما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة وبناء مشاريع أكثر قوة واستدامة. ويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وترسيخ بيئة ريادية قادرة على تحقيق النمو المستدام.

عن ليـڤا للتأمين:

تأسست عام ٢٠٢٣ من خلال دمج شركة التأمين الأهلية والوطنية للتأمين على الحياة والعام. تعد ليـڤا للتأمين شركة التأمين الرائدة في المنطقة، حيث تقدم حلول التأمين للسيارات والمنازل، والسفر، والصحة، والحياة، والأعمال. مع إرث يمتد لأكثر من ٨٠ عامًا في دول مجلس التعاون الخليجي، تجمع ليـڤا للتأمين بين المعرفة المحلية العميقة والخبرة العالمية لتقديم حلول ذكية، وسريعة، وموثوقة.

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