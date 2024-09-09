أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن ليون بلاك، المؤسس الشهير لشركة "أبولو جلوبال مانجمنت" والشخصية الرائدة في مجال الاستثمارات الخاص بثروة صافية تتجاوز 14 مليار دولار أميركي، عن تأسيس مقر جديد لمكتب عائلته "إليسيوم مانجمنت" في سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي). وتؤكد هذه الخطوة الاستراتيجية على العلاقات العميقة التي تربط بلاك بالمنطقة، والتي اكتسبها على مدار 30 عاماً من خلال قيادته لشركة "أبولو"، وهي شركة عالمية في مجال إدارة الأصول البديلة، وتدير حالياً ما يقارب 700 مليار دولار أميركي، وتعكس التزام "بلاك" المتزايد ببذل المزيد من الجهود في المنطقة.

وسيعمل المكتب الجديد كأول مكتب دولي لشركة "إليسيوم مانجمنت". وقد استعانت "سيميتار" بفريق من المحترفين المخضرمين، من بينهم المستثمر في مجال التمويل "أسد الحسيني". وسيعمل "الحسيني"، إلى جانب "بن" نجل "بلاك"، على بناء منصة الائتمان "فورتينبراس".

وسلّط "بلاك"، المعروف بفطنته المالية وبشغفه كشخصية بارزة في مجال أعمال الخير وجمع التحف الفنية، الضوء على أهمية علاقته طويلة الأمد بأبوظبي. وقال "بلاك" في تصريح له: "لطالما أعجبت واحترمت أهل أبوظبي الذين يمثّلون جوهر قيادة التنمية في دولة الإمارات والمنطقة". وأضاف بلاك "كنت أزور هذه المنطقة لأكثر من 30 عاماً، وأجد أن النمو والازدهار الذي تحقق بقيادة أبوظبي أمراً رائع بالفعل. ويريد مكتب عائلتي أن يكون جزءاً من هذا التحول، والأهم من ذلك، أن يكون عضواً نشطاً في هذا المجتمع. إن وجود مكتب يقوده مسؤولين تنفيذيين محليين أمر بالغ الأهمية لاستراتيجيتنا ويؤكد على حجم التزامنا."

ومن جهته رحب سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي)، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الخطوة، وقال في بيان: "يسعدنا أن نرحب بالسيد "ليون بلاك" وشركة "إليسيوم مانجمنت" في أبوظبي العالمي. حيث يأتي السيد "بلاك" ومعه ثروة من الخبرات والتزام راسخ بالتميز، ما يسهم بشكل أكبر في ازدهار منظومتنا الشاملة. ولا تعكس هذه الخطوة العلاقات العميقة التي تربط السيد "بلاك" بالمنطقة فحسب، بل تؤكد أيضاً على أهمية سوق أبوظبي العالمي كقاعدة استراتيجية للمكاتب العائلية العالمية الرائدة.

إن إنشاء أول مكتب دولي لشركة "إليسيوم" يسلّط الضوء على أبوظبي كوجهة مفضلة للكيانات العالمية الساعية إلى تنمية أعمالها والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وخارجها".

ويشير انضمام شركة "إليسيوم مانجمنت" لأبوظبي العالمي، إلى جانب فريقها المتمرس وقيادتها الاستراتيجية، إلى فصل جديد في الطموحات العالمية للشركة، ويضعها في قلب أحد أكثر المراكز المالية نفوذاً في العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات