توفر أحدث أنظمة الشبكات المتداخلة ثنائية النطاق من "لينكسيس" للمستخدمين شبكةً لاسلكيةً مثاليةً وآمنةً وموثوقةً في جميع أنحاء المنزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "لينكسيس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول شبكات الإنترنت اللاسلكية المنزلية والتجارية، اليوم عن إطلاق نظامين جديدين للربط الشبكي معززين بحلول واي فاي من الجيل السادس ومصممين لتوفير أفضل أداء للاتصال اللاسلكي لتلبية كافة الاحتياجات المنزلية بما في ذلك العمل عن بُعد ومشاهدة وبث المحتوى عبر الإنترنت والألعاب متعددة المستخدمين وغير ذلك الكثير. ويعد نظاما Hydra 6 و Atlas 6 أحدث إضافات "لينكسيس" لمحفظتها من أنظمة الشبكات المتداخلة ثنائية النطاق المعززة بحلول واي فاي من الجيل السادس والتي تأتي بسعر في المتناول، هو الأفضل في تاريخ الشركة.

وفي هذا السياق، قال أمان الله خان، المدير التنفيذي لشركة "لينكسيس" في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تبرز في الوقت الراهن الحاجة المتزايدة لتزويد المستهلكين باتصال لاسلكي يمكنه التعامل مع الارتفاع الهائل بعدد الأجهزة المرتبطة بشبكات الإنترنت المنزلية، مع الحفاظ على أعلى مستويات الموثوقية والأمان والخصوصية. لذلك أخذنا في ’لينكسيس‘ على عاتقنا مهمة منح العملاء شبكات اتصال آمنة. وبإطلاق هذه الأنظمة، نضع في متناول العملاء خيارين جديدين يتسمان بسرعة الاتصال العالية ونطاق التغطية الواسع والسعر المناسب".

Atlas 6 من "لينكسيس" – نظام الشبكات المتداخلة المعزز بحلول واي فاي الجيل السادس الأفضل من حيث التكلفة حتى تاريخه

يعد Atlas 6 من "لينكسيس" أحدث نظام ربط شبكي منزلي متكامل ضمن محفظة منتجات "لينكسيس". ويوفر مزايا السرعة والأداء العالي والتكلفة المناسبة، وهو مثالي لأغراض العمل الهجين والألعاب ومشاهدة وبث المحتوى عبر الإنترنت بدقة 4K الفائقة وغير ذلك الكثير. ويعمل جهاز الراوتر ثنائي النطاق بشكل أفضل مع شبكات الإنترنت التي تصل سرعتها إلى جيجابت / ثانية. ويحتوي كل جهاز على ثلاثة منافذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت / ثانية لربط الأجهزة السلكية بالشبكات اللاسلكية، وتوفر قنوات اتصال بسرعة 160 ميجاهرتز لاتصال لاسلكي فائق السرعة.

وتتوفر أنظمة Atlas 6 بثلاث حزم. وتقدم الحزمة الأولى المكونة من جهاز واحد إمكانية اتصال بـ 25 جهازاً وتغطية تصل حتى 2000 قدم مربع، وتوفر الثانية المكونة من جهازين اتصالاً بـ 50 جهازاً ونطاق تغطية يصل حتى 4000 قدم مربع، والثالثة المكونة من ثلاثة أجهزة ما يصل إلى 75 جهازاً ونطاق تغطية يصل حتى 6000 قدم مربع.

Hydra 6 من "لينكسيس" – الاتصال الأسرع والأقوى والأكثر موثوقية

يوفر نظام Hydra 6 من "لينكسيس" للمستخدمين اتصالاً لاسلكياً عالي السرعة مع إمكانية ربط ما يصل إلى 25 جهازاً بنطاق تغطية بمساحة تزيد على 2000 قدم مربع. ويزود جهاز راوتر الشبكات المتداخلة ثنائي النطاق المعزز بحلول واي فاي الجيل السادس للعملاء اتصال لاسلكياً يعد الأسرع والأقوى والأكثر موثوقية. ويعد النظام مثالياً لأغراض مشاهدة وبث المحتوى عبر الإنترنت بدقة 4K الفائقة بسلاسة؛ وإجراء الاجتماعات والمقابلات عبر خاصية الاتصال المرئي؛ والألعاب عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.

ويعمل جهاز الراوتر بشكل أفضل مع شبكات الإنترنت التي تصل سرعتها إلى 1 جيجابت / ثانية. ويوفر للمستخدمين الوصول إلى قنوات اتصال بسرعة 160 ميجاهرتز للاتصال اللاسلكي فائق السرعة، كما يحتوي على أربعة منافذ إيثرنت بسرعة 1 جيجابت / ثانية لربط الأجهزة السلكية على غرار أنظمة الألعاب وأجهزة التلفاز وأنظمة السينما المنزلية بالشبكة اللاسلكية.

المزايا الإضافية لأنظمة Atlas 6 و Hydra 6 من "لينكسيس"

سرعة في التركيب وسهولة في الإعداد - يساهم تطبيق Linksys بتعزيز سهولة إعداد شبكة الواي فاي والتحكم بها ومراقبتها من أي مكان.

- يساهم تطبيق Linksys بتعزيز سهولة إعداد شبكة الواي فاي والتحكم بها ومراقبتها من أي مكان. تقنية الربط الذكي Intelligent Mesh™ من "لينكسيس "، تحسين سرعة الاتصال وتعزيز إمكانية استغلال كافة النطاقات للحد من التزاحم وتقليل زمن الاستجابة والحاجة إلى التخزين المؤقت.

"، تحسين سرعة الاتصال وتعزيز إمكانية استغلال كافة النطاقات للحد من التزاحم وتقليل زمن الاستجابة والحاجة إلى التخزين المؤقت. مستويات أمان وخصوصية يمكن الوثوق بها - توفر أنظمة Atlas 6 وHydra 6 من "لينكسيس" للمستخدمين حماية إضافية من خلال التحديثات التلقائية ضماناً لبقاء شبكة الاتصال آمنة ومحدّثة. بينما تشكل أدوات المراقبة المخصصة لأولياء الأمور وإمكانية ربط أجهزة الضيوف عبر شبكات منفصلة معايير أمان إضافية.

توفر أنظمة Atlas 6 وHydra 6 من "لينكسيس" للمستخدمين حماية إضافية من خلال التحديثات التلقائية ضماناً لبقاء شبكة الاتصال آمنة ومحدّثة. بينما تشكل أدوات المراقبة المخصصة لأولياء الأمور وإمكانية ربط أجهزة الضيوف عبر شبكات منفصلة معايير أمان إضافية. مزيد من الراحة - تجتاز منتجات "لينكسيس" 25 اختباراً للجودة، وتأتي هذه الأجهزة بضمان لمدة 3 سنوات، ودعماً فنياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

- تجتاز منتجات "لينكسيس" 25 اختباراً للجودة، وتأتي هذه الأجهزة بضمان لمدة 3 سنوات، ودعماً فنياً على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. أنظمة تلبي كافة الاحتياجات على اتساعها – تمكن أنظمة "لينكسيس" إضافة المزيد من العقد لتوسيع مساحة التغطية والحصول على اتصال أقوى وربط المزيد من الأجهزة حسب الحاجة، عند الرغبة بزيادة المساحة المغطاة.

– تمكن أنظمة "لينكسيس" إضافة المزيد من العقد لتوسيع مساحة التغطية والحصول على اتصال أقوى وربط المزيد من الأجهزة حسب الحاجة، عند الرغبة بزيادة المساحة المغطاة. اتصال قوي ومستقر وموثوق - تم تصميم أنظمة Atlas 6 وHydra 6 من "لينكسيس" باستخدام منصة Qualcomm® Immersive Home 214، لذا يمكن أن يتوقع المستخدمون اتصالاً مثالياً في جميع أنحاء المنزل.

السعر والتوافر والصور

ستتوفر أنظمة Hydra 6 من "لينكسيس" في الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية هذا الصيف عبر موقع Linksys.com وفي متاجر التجزئة الرئيسية؛ فيما ستتوفر عالمياً في النصف الثاني من العام 2022.

سعر التجزئة المقترح: 179.99 دولار

ستتوفر أنظمة Atlas 6 من "لينكسيس" في الولايات المتحدة الأمريكية مع بداية هذا الصيف عبر موقع Linksys.com وفي متاجر التجزئة الرئيسية؛ فيما ستتوفر عالمياً في النصف الثاني من العام 2022.

سعر التجزئة المقترح: حزمة الجهاز الواحد: 149.99 دولار؛ الحزمة المكونة من جهازين: 279.99 دولار؛ الحزمة المكونة من 3 أجهزة: 349.99 دولار.

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