80 % من الشركات تدرج في القائمة لأول مرة

شركات الرعاية الصحية والشركات المالية تنضم لقائمة هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: - أصدرت "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنية في العالم، قائمتها السنوية لأفضل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى مساعدة المهنيين على استكشاف الفرص في عالم العمل المتغير بابرازها أفضل أماكن العمل للمهنيين لتطوير مساراتهم المهنية.

ووسعت "لينكدإن" نطاق القائمة هذا العام ليشمل 35 دولة، في الوقت الذي اكتسب فيه اختيار أبرز الشركات أهمية أكثر من أي وقت مضى في ظل تبني الاقتصادات والمنظمات حول العالم أنماط عمل مختلفة بعد الجائحة. وتم تصنيف الشركات المختارة بناءً على سبع ركائز أساسية تعزز التطور المهني للموظفين وهي: إمكانية التقدم الوظيفي، وتنمية المهارات، واستقرار الشركة، والفرص الخارجية، وحس الانتماء للشركة، والتنوع بين الجنسين، وأهمية الخلفية التعليمية.

يشار إلى أن 80% من الشركات على قائمة "أبرز الشركات في الإمارات 2022" تدخل القائمة لأول مرة. كما حافظت شركات كبرى مثل "مبادلة" و"الطاير" و"ماجد الفطيم" على حضورها في القائمة، مما يعكس مواصلة هذه الشركات في توفير ثقافة عمل تجذب المواهب وتحافظ عليها.

وانضمت عدة شركات في قطاعي الرعاية الصحية والمؤسسات المالية إلى قائمة هذا العام، بما يجسد النمو المتصاعد الذي رصدته بيانات لينكدإن في كلا القطاعين خلال فترة الجائحة. ومن هذه الشركات "مجموعة شلهوب"، و"ميديكلينيك"، و"إتش إس بي سي"، و"أستر دي إم" للرعاية الصحية، حيث تعطي هذه الشركات أولوية للاستثمار في بيئة عمل تضمن نمو الموظفين وتعزز نجاحهم، مع مواصلة التعافي من جائحة كورونا ومواكبة الأحداث العالمية المتسارعة.

واكدت لين شومان، محررة أولى للأخبار في لينكدإن بأن الشركات في دولة الإمارات تشهد تحولاً استراتيجياً نحو نماذج العمل الجديدة، قائلة: "وفقاً لبياناتنا في لينكدإن، تشهد الشركات تحولات متسارعة على صعيدي الرقمنة والنماذج المكتبية مع تغيّر بيئات العمل. وخير دليل على ذلك أن 80%

من الشركات على قائمة أبرز الشركات هذا العام جديدة على القائمة، وهو ما يؤشر على أهمية ما يمكن تحقيقه في عام واحد على مستوى الارتقاء ببيئة وثقافة العمل مع استمرار تطور نماذج العمل".

وأضافت شومان: "إلى جانب الاحتفاء بالشركات التي ظلت مفضلة لدى موظفيها في ظل الأحداث العالمية المتسارعة، فإن من الضروري أيضا أن نسلط الضوء على المنضمين الجدد إلى القائمة التي تعرّف المهنيين باستمرار على أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات ".

أفضل الشركات في الإمارات لتمكين الموظفين من تطوير مسيرتهم المهنية لعام 2022 هي:

1. مجموعة شلهوب

2. مبادلة

3. ميديكلينيك

4. بنك إتش إس بي سي (HSBC Bank)

5. أستر دي إم للرعاية الصحية

6. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"

7. مجموعة الطاير

8. لوريال

9. بنك المشرق

10. متلايف للتأمين Metlife

11. مصرف أبوظبي الإسلامي

12. شركة "جلف ماركتنج جروب" GMG

13. ماجد الفطيم

14. أمازون

15. شنايدر إلكتريك

#بياناتشركات

- انتهى -

ما هي قوائم لينكدإن؟

"قوائم لينكدإن " هي سلسلة تتبع "لينكدإن نيوز" وتحتفي بالأشخاص والشركات الذين يؤثرون في العالم المهني. وينشر موقع لينكدإن عدة قوائم رئيسية كل عام (أفضل الشركات، أفضل الشركات الناشئة، أفضل الأصوات والوظائف الواعدة) في عدد متزايد من البلدان. ويتم دعم قوائم لينكدإن من خلال بيانات لينكدإن الحصرية التي ترصد المشهد المهني من فريق "لينكدإن نيوز" العالمي.

ما هي منهجية قائمة أفضل الشركات؟

تقوم منهجية أفضل الشركات على تقييم فرص موظفيها ببناء حياة مهنية ناجحة، ومطابقة ذلك مع بيانات لينكدإن الحصرية التي تقدم هذه المعطيات لأعضاء الشبكة العالمية. وهناك سبع ركائز أساسية لمنهجية تقييم كل شركة، يكشف كل منها عن عنصر مهم للتقدم الوظيفي:

● إمكانية التقدم الوظيفي: ترصد كيفية ترقية الموظفين في الشركة أو عند انتقالهم خارجها إلى منصب، مستندةً إلى المسميات الوظيفية الموحدة.

● تنمية المهارات: تنظر إلى كيفية اكتساب موظفي الشركة للمهارات أثناء العمل في الشركة، باستخدام مهارات لينكدإن الموحدة.

● استقرار الشركة: تتابع استنزاف الموارد خلال العام الماضي، والنسبة المئوية للموظفين الذين بقوا في الشركة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

● الفرص الخارجية: تبحث في تواصل مسؤولي التوظيف مع الموظفين في الشركة.

● حس الانتماء للشركة: تتتبع حجم اتصال لينكدإن بين الموظفين، ويتم ضبطه وفقًا لحجم الشركة، كوسيلة لقياس مدى دعم ثقافة الشركة.

● التنوع بين الجنسين: تقيس التوازن بين الجنسين داخل الشركة وفي فروعها.

● أهمية الخلفية التعليمية: تفحص تنوع التحصيل العلمي للموظفين، بدءاً من عدم امتلاك شهادة جامعية وحتى مستوى الدكتوراه، مما يعكس التزام الشركة بتوظيف مجموعة متنوعة من المهنيين.