80 % من الشركات تدرج في القائمة لأول مرة

شركات الرعاية الصحية والشركات المالية تنضم لقائمة هذا العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت "لينكدإن"، أكبر شبكة مهنية في العالم، قائمتها السنوية لأفضل الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى مساعدة المهنيين على استكشاف الفرص في عالم العمل المتغير بابرازها أفضل أماكن العمل للمهنيين لتطوير مساراتهم المهنية.

ووسعت "لينكدإن" نطاق القائمة هذا العام ليشمل 35 دولة، في الوقت الذي اكتسب فيه اختيار أبرز الشركات أهمية أكثر من أي وقت مضى في ظل تبني الاقتصادات والمنظمات حول العالم أنماط عمل مختلفة بعد الجائحة. وتم تصنيف الشركات المختارة بناءً على سبع ركائز أساسية تعزز التطور المهني للموظفين وهي: إمكانية التقدم الوظيفي، وتنمية المهارات، واستقرار الشركة، والفرص الخارجية، وحس الانتماء للشركة، والتنوع بين الجنسين، وأهمية الخلفية التعليمية.

يشار إلى أن 80% من الشركات على قائمة "أبرز الشركات في الإمارات 2022" تدخل القائمة لأول مرة. كما حافظت شركات كبرى مثل "مبادلة" و"الطاير" و"ماجد الفطيم" على حضورها في القائمة، مما يعكس مواصلة هذه الشركات في توفير ثقافة عمل تجذب المواهب وتحافظ عليها.

وانضمت عدة شركات في قطاعي الرعاية الصحية والمؤسسات المالية إلى قائمة هذا العام، بما يجسد النمو المتصاعد الذي رصدته بيانات لينكدإن في كلا القطاعين خلال فترة الجائحة. ومن هذه الشركات "مجموعة شلهوب"، و"ميديكلينيك"، و"إتش إس بي سي"، و"أستر دي إم" للرعاية الصحية، حيث تعطي هذه الشركات أولوية للاستثمار في بيئة عمل تضمن نمو الموظفين وتعزز نجاحهم، مع مواصلة التعافي من جائحة كورونا ومواكبة الأحداث العالمية المتسارعة.

واكدت لين شومان، محررة أولى للأخبار في لينكدإن بأن الشركات في دولة الإمارات تشهد تحولاً استراتيجياً نحو نماذج العمل الجديدة، قائلة: "وفقاً لبياناتنا في لينكدإن، تشهد الشركات تحولات متسارعة على صعيدي الرقمنة والنماذج المكتبية مع تغيّر بيئات العمل. وخير دليل على ذلك أن 80% من الشركات على قائمة أبرز الشركات هذا العام جديدة على القائمة، وهو ما يؤشر على أهمية ما يمكن تحقيقه في عام واحد على مستوى الارتقاء ببيئة وثقافة العمل مع استمرار تطور نماذج العمل".

وأضافت شومان: "إلى جانب الاحتفاء بالشركات التي ظلت مفضلة لدى موظفيها في ظل الأحداث العالمية المتسارعة، فإن من الضروري أيضا أن نسلط الضوء على المنضمين الجدد إلى القائمة التي تعرّف المهنيين باستمرار على أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات ".

أفضل الشركات في الإمارات لتمكين الموظفين من تطوير مسيرتهم المهنية لعام 2022 هي:

1. مجموعة شلهوب

2. مبادلة

3. ميديكلينيك

4. بنك إتش إس بي سي (HSBC Bank)

5. أستر دي إم للرعاية الصحية

6. الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"

7. مجموعة الطاير

8. لوريال

9. بنك المشرق

10. متلايف للتأمين Metlife

11. مصرف أبوظبي الإسلامي

12. شركة "جلف ماركتنج جروب" GMG

13. ماجد الفطيم

14. أمازون

15. شنايدر إلكتريك

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