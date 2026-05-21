دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دي أس ڤي (DSV)، شركة النقل والخدمات اللوجستية العالمية الرائدة، وآركابيتا غروب هولدنغز ليمتد ("آركابيتا")، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات البديلة، من خلال منصة التطوير العقاري التابعة لها شركة لينتارا العقارية(Lintara Properties) ، عن استكمال تطوير مستودع حديث للخدمات اللوجستية بمساحة 30 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي، صُمّم وفق مواصفات خاصة وزُوّد بأحدث التقنيات.

ويعكس هذا المشروع التزام شركة دي أس ڤي (DSV) طويل الأمد تجاه السوق الإماراتية ومنطقة الشرق الأوسط، ومواصلة استثماراتها في توسيع طاقتها الاستيعابية وقدراتها التشغيلية في دبي، بما يؤكد ثقتها بآفاق النمو طويل الأمد للسوق والدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال كريس مندونكا، العضو المنتدب بشركة دي أس ڤي (DSV) دبي: "يسعدنا افتتاح هذه المنشأة العصرية التي تعزز قدراتنا التشغيلية لخدمة عملائنا الإقليميين والعالميين، وحتى في ظل الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، فإننا نواصل العمل على توسعة طاقتنا الاستيعابية انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة بالنمو طويل الأمد للمنطقة، والدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات كبوابة رئيسية للتجارة العالمية".

وقد تم تطوير المستودع وتسليمه بالكامل وفق مواصفات خاصة، حيث تولت شركة لينتارا العقارية تنسيق أعمال التطوير والإنشاء، فيما قامت مجموعة أمانة بدور المقاول الرئيسي، مع اعتماد أحدث أساليب البناء، بما في ذلك تقنيات البناء المعياري والتنفيذ خارج الموقع، بما أسهم في إنجاز المشروع بكفاءة عالية ووفق المواصفات المعتمدة.

ومن جهته، قال الشيخ عيسى بن حسام آل خليفة، المدير التنفيذي ورئيس القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة آركابيتا والرئيس التنفيذي لشركة لينتارا العقارية " تعكس هذه المنشأة، التي تم تطويرها وفق أعلى المواصفات الفنية، قدرة لينتارا ومجموعة آركابيتا على تطوير وتسليم أصول لوجستية متقدمة ومعقدة تلبي متطلبات كبرى الشركات العالمية. وقد صُمّم هذا المستودع خصيصًا لاستيعاب متطلبات لوجستية متزايدة التعقيد، بدءًا من المستحضرات الدوائية والبضائع الخاضعة للتحكم بدرجات الحرارة، وصولاً إلى المواد الخطرة، بما يدعم سلاسل الإمداد عبر توفير حلول لوجستية مرنة ومستدامة ومتقدمة".

ويقع المستودع في القطاع الجنوبي من مجمّع دي أس ڤي (DSV) في المنطقة الحرة بجبل علي، بما يعزز الحضور التشغيلي للشركة في دبي، التي تُعد مركزًا رئيسيًا للتجارة الإقليمية والدولية، ويدعم قدرتها على مواكبة التطوّر المستمر في سلاسل الإمداد والتموين واحتياجات العملاء.

ويعد هذا المرفق من الفئة الأولى (Grade A)، وقد جرى تطويره وفق مفاهيم التصميم المعتمدة لدى شركة دي أس ڤي (DSV)، والتي تم تطويرها عبر سنوات من الخبرة التشغيلية والممارسات المثلى، ويضم المستودع مساحات تخزين داخلية عالية الارتفاع بحد أقصى يبلغ 17.3 مترًا، وسعة تقارب 75 ألف موقع تخزين، إضافةً إلى مساحات واسعة للتحميل والتنزيل ومناطق تخزين خارجية مسقوفة. كما يقع المستودع ضمن الموقع ذاته الذي يضم المقر المحلي لشركة دي أس ڤي (DSV)، بما يدعم انسيابية العمليات اليومية ويعزز التواصل المباشر مع العملاء.

ويشمل المستودع كذلك ساحة خارجية مرصوفة تتيح استيعاب شرائح إضافية من العملاء، إلى جانب مساحات مخصصة للمستحضرات الدوائية، ومناطق مجهزة بالتحكم بدرجات الحرارة، وغرف تبريد، وورش عمل، ومناطق مخصصة للبضائع الخطرة، وطابق ميزانين واسع لخدمات القيمة المضافة، فضلًا عن مكاتب مخصصة للكوادر الإدارية التابعة للعملاء. وقد صُممت هذه المرافق لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

وانطلاقًا من التزام شركة دي أس ڤي (DSV) بالاستدامة، تم تصميم المرفق بما ينسج مع معايير ليد LEED الفضية، مع دمج أنظمة عالية الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق ممارسات إنشائية تراعي الجوانب البيئية.

ومع استمرار تطوّر التجارة العالمية، تولي الشركات أهمية متزايدة للمرونة التشغيلية وتنويع العمليات والقرب من الأسواق الرئيسية. ومن خلال تعزيز حضورها في دبي، تسعى شركة دي أس ڤي (DSV) إلى تمكين عملائها من التعامل بكفاءة مع المتغيرات المختلفة، مع المحافظة على استمرارية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويؤكد هذا الاستثمار رؤية الشركة بأن البنية التحتية اللوجستية الحديثة ذات المواقع الاستراتيجية في دولة الإمارات ستظل عنصرًا أساسيًا في تعزيز سلاسل الإمداد ودعم نموها على المدى الطويل.

عن آركابيتا

آركابيتا شركة عالمية متخصصة في الاستثمارات البديلة تركّز بشكل أساسي على الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة والعقار، وقد بلغت القيمة الإجمالية لاستثماراتها على مدى أكثر من 30 سنة ما يزيد عن 32 مليار دولار أمريكي. وتتوزع مكاتب مجموعة آركابيتا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، بالإضافة إلى مكاتب شركتها الزميلة في مملكة البحرين.

عن دي أس ڤي DSV

تهدف دي أس ڤي DSV إلى المحافظة على استمرارية وسلاسة انسياب سلاسل إمداد وتموين عملائها. وتنقل الشركة ملايين الشحنات لعملائها كل سنة، وتؤمن موثوقية وكفاءة الخدمات اللوجستية وخدمات النقل جوًا وبحرًا وبرًا وبالسكك الحديدية إلى جميع أنحاء العالم دائم التغير. ورؤية دي أس ڤي DSV هي تحقيق استدامة النمو والقيمة في المدى الطويل لعملاء الشركة وموظفيها ومساهميها والمجتمع عمومًا.

يعمل لدى دي أس ڤي DSV ما يقرب من 15.000 موظف في أكثر من 90 دولة، يحرصون جميعهم على تقديم تجارب ممتازة للعملاء وخدمات ذات جودة نوعية عالية. ويمثل التزام الشركة بالاستدامة في ممارسة أعمالها دون التأثير سلبًا على البيئة أو المجتمع، عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أعمال الشركة.

عن لينتارا العقارية

لينتارا العقارية شركة عقارية خليجية تحظى بثقة كبرى المؤسسات العالمية، متخصصة في تقديم خدمات المشورة والتطوير وإدارة العقارات الصناعية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بحضور راسخ في المنطقة.

تعمل لينتارا في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وتمتلك العلاقات المحلية والخبرة الفنية اللازمة لمساعدة عملائها على تحديد الفرص الاستثمارية وتطويرها. ويضم فريق إدارتها نخبة من الكفاءات التي تمتلك عقودًا من الخبرة في القطاع العقاري، وتربطها شراكات طويلة الأمد مع شركات عالمية بارزة مثل DSV والعبيكان وفلو وآيرون ماونتن.

وقد عمل الفريق جنبًا إلى جنب مع هذه الشركات على تسليم مشاريع كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، وابتكار حلول جديدة ساعدت على تحقيق رؤية الشركة. واليوم، وبفضل مزيجها الفريد من الدراية المحلية والمصداقية العالمية، أصبحت لينتارا الشريك المفضل للشركات العالمية الراغبة في التوسع الاستراتيجي في منطقة الخليج العربي.

