حازت ليـڤا للتأمين على شهادة القيادة في مؤتمر التأمين الرقمي الذي أقيم في إمارة دبي. وجاء التكريم تقديرا لمشروع إطلاق خدمة الواتساب المتكاملة والتفاعلية التي قدمتها الشركة.

وتتيح هذه الخدمة فرصة لعملاء ليـڤا للتأمين للاطلاع على الباقات الجديدة، وتجديد وثائق التأمين، بالإضافة إلى التقدم بالمطالبات، وكل ذلك عن طريق تطبيق الواتساب.

وتعكس هذه الجائزة جهود والتزام ليـڤا للتأمين بتقديم حلول تقنية مبتكرة لتحسين تجربة العملاء وتسهيل إجراءات التأمين. وقد نجحت خدمة الواتساب التفاعلية في تيسير التواصل بين العميل وشركة التأمين.

وقالت هناء الهنائية، الرئيس التنفيذي لليـڤا للتأمين بهذه المناسبة: "هذا التكريم شهادة على التزامنا بالابتكار وإعطاء الأولوية لعملائنا. كلما استفدنا من التقنيات المتوفرة في العالم الرقمي، كلما استطعنا أن نجعل تجربة التأمين متاحة وسهلة لكل عملائنا."

ومن جانبه قال أرتشان جُبتا، رئيس القسم الرقمي بليـڤا للتأمين: "كان هدفنا تقديم حل عملي وسريع، لنساعد عملائنا في إدارة عمليات التأمين بسهولة أينما كانوا. إن الفوز بهذه الجائزة يسلط الضوء على أهمية التحول الرقمي في قطاعنا ويحمسنا إلى الاستمرار في تقديم الأفضل".

يذكر أن خدمة الواتساب لاقت قبولا واسعا بفضل بساطتها، وسرعتها، وكفاءتها، مما سمح لليـڤا للتأمين بخدمة شريحة عملائها الواسعة بأعلى المستويات. وتعكس هذه المبادرة استراتيجية ليـڤا للتأمين في الرقمنة لتطوير أدائها باستمرار في سبيل إرضاء العملاء.

وكشركة رائدة في قطاع التأمين، فإن ليـڤا للتأمين ملتزمة لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات العميل.

للمزيد من المعلومات حول خدمات ليـڤا للتأمين ومبادراتها الرقمية، يرجى زيارة

www.livainsurance.om

نبذة عن "ليـڤا للتأمين"

"ليڤا للتأمين" هي علامة تجارية جديدة تم إنشاؤها بعد اندماج عمليات اثنتين من شركات التأمين الرائدتين في المنطقة هما: "شركة التأمين الأهلية" و"الوطنية للتأمين على الحياة والعام". وتتطلع ليـڤا إلى تبوأ مكانة مرموقة كشركة رائدة متعددة المجالات والخدمات التأمينية في المنطقة، وهي ثمرة تكامل فريد لشركتين دائمتي التطور، حائزتين على جوائز عديدة، وتزخران بخبرة واسعة، ورؤية مشتركة، وإمكانات تكميلية عالية.

تُقدم "ليـڤا للتأمين"، مجموعة واسعة من حلول التأمين التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والقابلة للتخصيص عبر جميع منتجات التأمين وأنواعه، وتدعمها خدمة عملاء عالية المستوى. وتهدف الشركة إلى إثراء حياة الأفراد من خلال تحقيق تطلعاتهم، وليكونوا على استعداد تام لكل طارئ من خلال إقامة منظومة تتجاوز حدود التأمين وتضع احتياجات العملاء في صميم عملياتها الأساسية.

-انتهى-

#بياناتشركات