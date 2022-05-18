· تبلغ مساحة الحرم التعليمي الجديد في البرشاء 64,000 قدم مربع وسوف يرحب بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات للعام الدراسي 2022 - 2023

· عيّنت حضانة ليدي بيرد لويزا مكورماك مديرة للحرم التعليمي الحديث والواقع في دبي البرشاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت حضانة ليدي بيرد عن افتتاح أحدث حرم تعليمي لها في دبي في البرشاء 3 في أغسطس 2022 في بداية العام الدراسي 2022 - 2023. وسيكون الحرم التعليمي في البرشاء ثالث حرم لليدي بيرد في المدينة، ومن المرتقب أن يكون أكبر حضانة حائزة على شهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي الذهبية في العالم.

ومن خلال دمج الاستدامة في منهج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة، ستمنح حضانة ليدي بيرد البرشاء التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات سلسلة من فرص التعلم الصديقة للبيئة المنسوجة في مرافق الحرم التعليمي الجديد الذي يضم 15 فصلاً دراسيًا حتى السنة التأسيسية الأولى. وستترأس الحضانة الجديدة لويزا ماكورماك بصفتها المديرة بعد أن أمضت فترة خمس سنوات في ليدي بيرد قرية جميرا الدائرية. وفي الوقت الحالي، وستستقبل الحضانة في البرشاء 3 المزيد من المعلمين في الأشهر المقبلة لتصبح بدورها واحدة من أقل الحضانات من حيث عدد الأطفال مقابل عدد المعلمين في الفصل والذي من شأنه زيادة الاهتمام والتركيز الذي سيحصل عليه الأطفال من قبل معلميهم بشكل يومي.

وفي هذا السياق، علّقت مونيكا فالراني، مديرة منهج مونتيسوري والرئيسة التنفيذية لحضانة ليدي بيرد، قائلة: "يسعدنا الإعلان عن توسيع عائلتنا في الإمارات العربية المتحدة ونحن متحمسون للغاية للترحيب بالأطفال وأولياء الأمور في حرمنا التعليمي الجديد في البرشاء للعام الدراسي 2022 - 2023. تضم البرشاء مجتمعًا مميزًا يتألف من عائلات متنوعة الخلفيات ونحن نتطلع إلى دعم تنمية كل طفل في هذا المجتمع".

ولا بد من الإشارة إلى أنه تم تصميم حضانة ليدي بيرد الجديدة تحت شعار الاستدامة، حيث تمت الاستعانة بخدمات شركة الهندسة المعيارية الحائزة على الجوائز جودوين أوستن جونسون لبناء حرم تعليمي حديث مع مساحات مفتوحة كبيرة تمكّنه من نيل شهادة ريادة الطاقة والتصميم البيئي الذهبية من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

وتقع الحضانة التي تبلغ مساحتها 64 ألف قدم مربع بالقرب من المستشفى السعودي الألماني، وهي تعتمد منهجيات تدريس تعكس أفضل الممارسات المستدامة المنسوجة في البنية التحتية لحضانة ليدي بيرد البرشاء. وسيتألف الحرم التعليمي من حديقة عضوية حيث يتسنى للأطفال استكشاف أثر الحفاظ على البيئة عن طريق زراعة البذور والتعرف على دورة حياة النباتات. ومن خلال الملعب المائي الحافل بالأنشطة والألعاب المائية، سيتعلم الأطفال فوائد الحفاظ على المياه داخل الحديقة المائية الصغيرة. كذلك، سيطوّر الأطفال مهاراتهم الحركية بينما يركبون دراجاتهم على المسار المخصص أو يرقصون على وقع أغانيهم المفضلة في قاعة الموسيقى الداخلية. وبإمكان المستكشفين الصغار التواصل مع الطبيعة وإطلاق العنان لخيالهم الإبداعي في مطبخ الطين من خلال اللعب الحسي.

وستشمل حضانة البرشاء 3 غرفة للغات تقدم مواضيع باللغتين العربية والفرنسية تدعم نطق التلاميذ. ومن بين المرافق الأخرى منطقة لعب داخلية اسفنجية ومنطقة لتنمية المهارات وحديقة داخلية للقراءة ومنطقة لعب رملية.

تم إنشاء أول حضانة ليدي بيرد في جميرا في العام 1996 فيما افتتحت حضانة ليدي بيرد الثانية أبوابها في قرية جميرا الدائرية في العام 2016. وسيعكس حرم البرشاء 3 رؤية ليدي بيرد المتمثّلة بخلق تجارب تعليمية شاملة في مرحلة الطفولة المبكرة. كذلك، تقدّم الحضانة القائمة على منهج المرحلة التأسيسية للسنوات المبكرة منهج مونتيسوري المبتكر الذي يجمع بين نتائج التعلم في العالم الواقعي والتعلم العملي واللعب التعاوني في بيئة الفصل الدراسي. بدورها، تركّز منهجية التدريس الفردية على احتياجات التعلم لكل طفل من خلال تنمية المهارات التعاونية والثقة بالنفس. في حضانة ليدي بيرد، يعمل الأطفال في مجموعات وبشكل فردي لاكتشاف العالم من حولهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم.

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