الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ستلبي الاحتياجات المتنامية لمدراء الأصول والثروات في منطقة الشرق الأوسط عبر توفير منصة متكاملة لإدارة الثروات

"بي إن واي ميلون" سيتيح خبراته العالمية في تقنيات إدارة الثروات وسيمتلك حصة أقلية في الشركة الجديدة

أبوظبي: أعلنت "لونيت"، شركة إدارة الاستثمارات البديلة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والتي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، و"بي إن واي ميلون" البنك الأكبر عالمياً في خدمات الحفظ والرائد في تقنيات إدارة الثروات (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز BK)، عن اعتزامهما الاستثمار في شركة "ألفيا" الجديدة التي ستعمل على تطوير منصة تقنية لإدارة الثروات ستكون متاحة لمدراء الثروات والأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيتم تمويل الشركة الجديدة التي ستتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، برأس مال قدره 300 مليون دولار، على أن تبدأ بتقديم خدماتها للعملاء في عام 2024. وسيمتلك بنك "بي إن واي ميلون" حصة الأقلية في الشركة.

وستركز شركة التقنيات المالية الجديدة على تلبية الطلب المتنامي في منطقة الشرق الأوسط من قبل مدراء الأصول والثروات، والمؤسسات المصرفية الخاصة، ومؤسسات الاستثمار، على الحلول الرقمية المتكاملة التي توفر مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل إعداد العملاء الجدد، والتخطيط المالي، وإنشاء المحافظ الاستثمارية، والتداول وإعادة موازنة المحافظ، وإعداد تقارير إدارة المخاطر، والتحليلات المالية. وسيتم تصميم هذه المنصة بناءً على أحدث معايير أمن المعلومات بهدف المحافظة على خصوصية البيانات وتلبية المتطلبات الخاصة بكل سوق في المنطقة.

وبهذه المناسبة، قال سيف فكري، الشريك الإداري في شركة "لونيت": "نتطلع إلى توظيف خبراتنا الاستثمارية الطويلة على المستوى المحلي والسجل الحافل لبنك ’بي إن واي ميلون‘ في حلول تقنيات إدارة الثروات بهدف مساعدة مدراء الثروات في الشرق الأوسط على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائهم".

وأضاف: "ستسهم المنصة التقنية الجديدة في تعزيز قدرات إدارة الثروات لدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيكون لها دور هام في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي بصفتها مركزاً عالمياً رائداً لإدارة الأصول والثروات".

وستتيح المنصة الجديدة أدوات وحلولاً رقمية مختلفة لمساعدة العملاء على التعامل مع تحديات إدارة التقنيات المعقدة وأدوات الاستثمار المختلفة وتمكينهم من التركيز على خدمة عملائهم وتوسعة أعمالهم بالشكل الأمثل.

بدوره، قال أكاش شاه، المدير التنفيذي للنمو في "بي إن واي ميلون": "يعد بي إن واي ميلون من أكبر الجهات المزودة لتقنيات إدارة الثروات في العالم، وسوف تستفيد الشركة الجديدة من خبراتنا الواسعة في تزويد مدراء الثروات والمستثمرين بالأدوات والحلول الرقمية لتعزيز عمليات إدارة المحافظ، وتسهيل التواصل بين مزودي الخدمات محلياً وعالمياً، وتسخير القدرات الرائدة عالمياً لإدارة البيانات. ونحن سعداء بالاستثمار في شركة تدرك أهمية وجود حلول تقنية مطورة محلياً لإدارة الثروات وتسعى إلى دعم قطاع إدارة الثروات المتنامي في المنطقة".

من جانبه، علق روجر روهانا، الرئيس التنفيذي لشركة "ألفيا": "تعمل شركات إدارة الثروات اليوم في بيئة تقنية معقدة وتدير خيارات استثمارية لا حصر لها مدعومة بمجموعة متزايدة من البيانات والتحليلات وممارسات إدارة المخاطر. وسيسهم إنشاء منصة متخصصة في تقنيات إدارة الثروات في توفير الأدوات والحلول الرقمية والبرمجية اللازمة ضمن منصة واحدة ومتكاملة بشكل يلبي متطلبات العملاء في منطقة الشرق الأوسط ويعزز قدرة مدراء الثروات في المنطقة على النمو والتركيز على خدمة عملائهم".

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عن "لونيت":

"لونيت" هي شركة عالمية مستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم ما يزيد عن 150 موظفاً. تدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها الهادفة إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

عن بنك "بي إن واي ميلون"

تأسس بنك "بي إن واي ميلون" في عام 1784 وهو أقدم مصرف في الولايات المتحدة وأول شركة مدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية (تحت الرمز BK). يدعم "بي إن واي ميلون" الأسواق المالية حول العالم من خلال مجموعة شاملة من الحلول التي تساعد العملاء على إدارة أصولهم المالية طوال دورة حياة الاستثمار. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة لدى البنك إلى 45,7 تريليون دولار بحلول 30 سبتمبر 2023، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 1,8 تريليون دولار أمريكي. تم تصنيف "بي إن واي ميلون" ضمن قائمة "الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم" لمجلة فورتشن الأمريكية، وفي قائمة "أفضل أماكن العمل للمبتكرين" لمجلة فاست كومباني. ويعتبر "بي إن واي ميلون" العلامة التجارية للخدمات المصرفية للشركات من مجموعة بنك "نيويورك ميلون كوربوريشن". المزيد من المعلومات عبر www.bnymellon.com