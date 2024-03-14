صندوق "شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول" سيقوم بتتبع أداء مؤشر "جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية" والذي يتضمن سندات إماراتية ذات سيولة ومقومة بالدولار الأمريكي

سيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيمكّن المستثمرين من الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة



أبوظبي: أعلنت "لونيت كابيتال لمتد"، شركة إدارة الاستثمارات المرخصة من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، والتابعة لشركة "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد"، اليوم عن إطلاق صندوق "شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول" (رمز بلومبيرغ: BONDAE)، وهو أول صندوق متداول للسندات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، حيث سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر "جي بي مورغان إم إي سي آي الإمارات المخصص ذي الدرجة الاستثمارية"، والذي يتضمن سندات إماراتية ذات سيولة ومقومة بالدولار الأمريكي. وسيضم الصندوق سندات مُصدرة من الجهات السيادية وشبه السيادية والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الدرجة الاستثمارية، بمبالغ إصدار لا تقل قيمتها عن 500 مليون دولار، ما يوفر للمستثمرين فرصاً متميزة للاستثمار في سوق السندات الإماراتي. وسيتم إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 26 مارس، حيث يتوافق بشكل كامل مع قواعد "يوسيتس"، بما في ذلك متطلبات تنويع المحافظ الاستثمارية.

ويعد صندوق "شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول" الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة، حيث يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من السندات الإماراتية دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة. ويضمن إدراج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن تكون آلية التداول به مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيتمكن المستثمرون من شراء وبيع الأسهم خلال ساعات التداول وفقاً لأسعار السوق السائدة. وبفضل نسبة إجمالي المصروفات التي لا تتجاوز 0.5% بالإضافة إلى رسوم الوساطة، يقدم الصندوق حلولاً مجزية ومعقولة التكلفة للاستثمار في سوق السندات الإماراتية، ويتيح إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وحسابات الوساطة للعملاء.

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت: "نسعى في شركة لونيت إلى توفير الحلول والمنتجات التي تمكّن عملاءنا من الاستفادة من الاستراتيجيات والأسواق المالية. ومع إطلاق صندوق "شيميرا جي بي مورغان سند الإمارات يوستس المتداول"، الذي يعد أول صندوق إماراتي من نوعه ذي عائد موزع، سيحظى المستثمرون بإمكانية الاستفادة من السيولة والمزيد من الفرص الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الإماراتي وتنميته. ويعزز الصندوق من النطاق والتنويع الذي تتمتع به الصناديق المتداولة الثلاثة عشر التابعة للشركة والمدرجة في أسواق الإمارات، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في السندات السيادية وسندات الشركات الأكثر سيولة والتابعة لأبرز الجهات المصدرة في الإمارات ".

بدوره، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "نتطلع إلى الترحيب بصندوق ’شيميرا جي بي مورغان سند الامارات يوستس المتداول‘ التابع لشركة لونيت وهو أول صندوق استثمار متداول للسندات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتمثل هذه الإضافة الجديدة إنجازاً هاماً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، كما تعزز دور أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد. ويوفر صندوق ’ شيميرا جي بي مورغان سند الامارات يوستس المتداول‘ للمستثمرين فرصة استثنائية لدخول سوق الدخل الثابت، مما يمنح المستثمرين فرصة الوصول إلى محفظة متنوعة. ويمثل الصندوق خياراً استثمارياً متكاملاً، حيث يوفر مخاطر منخفضة بشكل كبير وعوائد مضمونة. وسيعمل الصندوق الجديد على تمكين المستثمرين الأفراد من المشاركة بشكل أكثر نشاطاً في النمو المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة واقتصادها المزدهر. كما يؤكد هذا الإدراج لصندوق الاستثمار المتداول للسندات الإماراتية على تفاني سوق أبوظبي للأوراق المالية المستمر في دعم السوق المحلية، وتسهيل فرص الاستثمار الجديدة، وتوسيع إمكانية الوصول إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة لتلبية احتياجات المستثمرين المتزايدة".

وقال هاني قبلاوي، رئيس مجلس إدارة بي ان واي ميلون إنترناشونال: "يسعدنا التعاون مع ’لونيت كابيتال‘ لتقديم الدعم لهذا الصندوق الأول من نوعه في الإمارات والمنطقة بصفتنا مقدماً للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع ومركز الإيداع. كما نفخر بالعمل مع لونيت التي تتمتع برؤية متميزة وقدرة على إطلاق منتجات مبتكرة في الأسواق والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كإحدى أهم الأسواق المالية في المنطقة".

الصندوق المتداول هو صندوق فرعي تحت مظلة الصندوق الأساسي "شيميرا يوستس ايكاف"، وهو أداة للاستثمار الجماعي في إدارة الاصول الأيرلندية وتتم إدارته بواسطة شركة "فند روك مانجمنت كومباني اس.أيه"، علماً بأن كلا الصندوقين الفرعي والاساسي يخضعان تنظيمياً ورقابياً للبنك المركزي الأيرلندي. وسوف تتولى مهام مدير الاستثمار للصندوق شركة "لونيت كابيتال لمتد" من مقرها بسوق أبوظبي العالمي، وهي شركة حاصلة على ترخيص سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. وتم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون فاند سيرفيسيس (ايرلندا) كمقدم للخدمات الإدارية ومسؤول التسجيل ووكيل التوزيع، كما تم تعيين بنك أوف نيويورك ميلون اس ايه/ان فرع دبلن كحافظ أمين للصندوق الأساسي الأيكاف. وتضم قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من "أرقام سيكيوريتيز" و"الدولية للأوراق المالية"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات"، وشركة "بي اتش ام كابيتال".

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نبذة عن "لونيت كابيتال لمتد":

"لونيت كابيتال لمتد" (الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي) هي شركة تابعة لـ"لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد".

"لونيت" هي شركة جديدة عالمية ومستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم ما يزيد عن 150 موظفاً. تدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة، والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة عالمياً في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها التي تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع media@lunate.com

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي

بريد إلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

نبذة عن بنك أوف نيويورك ميلون

تأسس بنك أوف نيويورك ميلون في عام 1784 وهو أقدم مصرف في الولايات المتحدة وأول شركة مدرجة في بورصة نيويورك الأمريكية (تحت الرمز BK). تكرس الشركة جهودها وأعمالها في تطوير أسواق رأس المال عبر تقديم باقة من الحلول المتكاملة التي تساعد العملاء على إدارة وخدمة الأصول المالية خلال جميع المراحل الاستثمارية. وقد وصل إجمالي الأصول المدرجة بأمانة الحفظ والإدارة إلى 47.8 تريليون دولار بحلول 31 ديسمبر 2023، كما وصل إجمالي الأصول المدارة إلى 2.0 تريليون دولار أمريكي. وقد تم تصنيف البنك بمجلة Fortune باعتباره أكثر بنك ينال إعجاب المستثمرين مع تصنيفه أيضًا ضمن أفضل الشركات من حيث بيئة العمل المثالية للابتكاريين. لمزيد من المعلومات عن بنك أوف نيويورك ميلون، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني www.bnymellon.com ويمكنك متابعة الشركة على موقع LinkedIn أو زيارة المركز الإعلامي للاطلاع على آخر الأخبار.

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