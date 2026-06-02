من المقرر إدراج صندوق "شيميرا سولاكتيف الخليجي شريعة لتوزيعات الأرباح المتداول" (رمز بلومبيرج: GCCDIV) في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتوزيع الأرباح على أساس نصف سنوي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "لونيت"، وهي شركة استثمارية عالمية تتخذ من أبوظبي مقراً لها، اليوم عن إطلاق صندوق GCCDIV، وهو صندوق مؤشرات متداولة متوافق مع الشريعة الإسلامية، من المقرر إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 23 يونيو 2026.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر Solactive GCC Shariah Dividend Index (رمز بلومبيرج: SGCCSHDN) الذي يضم أسهم مجموعة من الشركات التي توزع الأرباح وتلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويشمل المؤشر حالياً أسهم شركات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ضمن قطاعات متنوعة وعالية النمو مثل المواد الخام، والاتصالات، والطاقة، والصناعة.

ويوفر الصندوق الجديد للمستثمرين فرصة الاستثمار في عدد من أبرز الأسهم التي تقدّم عوائد دورية في المنطقة ضمن هيكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويهدف الصندوق إلى توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، مع إجمالي مصروفات بنسبة 0.50%، ويتم تداول أسهمه بالدرهم الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت:"يعدّ هذا الصندوق أول صندوق مؤشرات متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم يتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار في عدة أسواق خليجية من خلال منتج واحد يعتمد مبدأ توزيع الأرباح. وتجسد هذه الخطوة امتداداً طبيعياً لمنصتنا ومنتجاتنا الحالية التي توفر فرصة الاستثمار في أسواق محددة أو في منتجات الدخل الثابت أو الصناديق ذات الطابع الخاص، مما يتيح للمستثمرين خيارات متنوعة للاستثمار في أسواق المنطقة. كما يعدّ هذا صندوق المؤشرات المتداولة الـ20 الذي تدرجه الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعكس جهودنا المستمرة لتقديم مجموعة متنوعة من صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب النمو اللافت الذي تشهده منصة صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية:"يمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري المتداول الأول من نوعه عالمياً، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يركز على توزيعات الأرباح النقدية ضمن أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة نوعية إلى منظومة الأدوات والمنتجات الاستثمارية المالية المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويدعم هذا الإدراج الزخم المتنامي لتداولات الصناديق الاستثمارية في السوق، والتي سجّلت نمواً تجاوز ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لتصل إلى 155 مليون درهم في الربع الأول من عام 2026، في ظل سعي المستثمرين بشكل متزايد نحو تنويع محافظهم عبر الوصول إلى مؤشرات ومجالات استثمارية مختلفة. وباعتباره مركز صناديق المؤشرات المتداولة الأكثر سيولة في المنطقة، سيواصل السوق توسيع نطاق منتجاته الاستثمارية دعماً للرؤية الاقتصادية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، وترسيخاً لمكانتها كمركز مالي متنوع ومرن ومتكامل عالمياً”.

وسوف يخضع الصندوق لإدارة شركة "لونيت كابيتال ذ.م.م"، بينما سيقوم "بنك أوف نيويورك ميلون" بدور أمين الحفظ العالمي. وتشمل قائمة المفوضين المعتمدين للصندوق كلاً من الدولية للأوراق المالية، وشركة بي اتش ام كابيتال، والمجموعة المالية هيرميس، وشركة أرقام سيكيوريتيز، وأبوظبي الأول للأوراق المالية، وضمان للأوراق المالية، و"إتش إس بي سي"، و"كيو إم إم”.

وتتولى شركة "سولاكتيف إيه جي" (Solactive AG)، المزوّد الرائد لحلول المؤشرات، مهمة الإشراف على مؤشر Solactive GCC Shariah Dividend Index. ويستبعد المؤشر الشركات التي لا تتوافق أنشطتها التجارية مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تلك التي تتجاوز حدود الرافعة المالية المسموح بها، وذلك وفقاً للمعايير الإسلامية المعتمدة.

وبذلك يرتفع إجمالي صناديق المؤشرات المتداولة لشركة لونيت المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية إلى 22 صندوقاً، ما يعزز مساعي الشركة لتزويد المستثمرين بمنتجات وحلول تلبي احتياجاتهم الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى دعم طموحات دول المنطقة لأن تصبح مراكز عالمية رائدة في قطاع الأسواق المالية.

-انتهى-

#بياناتشركات