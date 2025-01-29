بيع "سنام" لهذه الحصة يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق التحول في قطاع الطاقة ضمن المسارات الرئيسية لإمداد الطاقة في القارة الأوروبية

أبوظبي، ميلانو: أعلنت "لونيت"، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الاستثمارات البديلة التي تدير أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليار دولار، وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن عزمها الاستحواذ على حصة أقلية في "أدنوك لأنابيب الغاز" المملوكة بشكل غير مباشر لشركة "سنام" الرائدة في تشغيل البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وسيتم تنفيذ الصفقة، التي تخضع لتوقيع اتفاقية البيع والشراء بالإضافة إلى التطبيق المحتمل لحقوق المساهمين، من خلال صندوق رأس المال طويل الأمد التابع لشركة "لونيت"، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بعوائد نقدية جذابة وتمكينهم من تعزيز رؤوس أموالهم على المدى البعيد.

وتمتلك شركة "أدنوك لأنابيب الغاز"، إحدى الشركات التابعة لـ"أدنوك"، حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982 كم في دولة الإمارات. وتربط شبكة أنابيب الغاز بين أصول أدنوك البرية والبحرية وشبكات النقل المحلية لعملاء الشركة في الدولة، حيث تمثل أصولاً رئيسية عالية الجودة تُحقق تدفقات نقدية ثابتة في هذا القطاع الحيوي، وتسهم في دعم استراتيجية البنية التحتية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وكانت "سنام" قد استحوذت على حصة في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" عام 2020 ضمن تحالف مكون من عدة شركاء، يشمل "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" (جي أي بي)، و"جي آي سي"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية"، وذلك من خلال شركة "جالاكسي بايبلاين أسيتس هولد كو المحدودة". وخلال هذه الفترة، قامت شركة "سنام" بتوظيف خبراتها الصناعية وحلولها المبتكرة في إدارة الغاز الطبيعي لتعزيز القيمة بما يعود بالفائدة على منظومة الطاقة في الدولة.

وتعليقاً على صفقة الاستحواذ، قال ستيفانو فينيير، الرئيس التنفيذي لشركة "سنام": "يتماشى بيع حصة في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" مع خطتنا الاستراتيجية التي تركز على تطوير مشاريع متنوعة للبنية التحتية في أوروبا بين عامي 2025 - 2029. لذا فإن تدوير بعض الأصول يتيح لنا فرصة الاستفادة من قيمتها، خاصة تلك التي لا تقع على طول المسارات الرئيسية لإمداد الطاقة في القارة الأوروبية".

بدوره، قال مرتضى حسين، الشريك الإداري بشركة "لونيت": "تمثل شركة "أدنوك لأنابيب الغاز" أحد أهم الأصول ضمن منظومة البنية التحتية لقطاع الطاقة بدولة الإمارات. ويسعدنا تعزيز شراكتنا مع أدنوك من خلال هذه الصفقة وتوظيف خبرات لونيت لتمكين المستثمرين من الاستثمار في أصول عالية الجودة".

نبذة عن "لونيت"

"لونيت كابيتال لمتد" (الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي) هي شركة تابعة لـ "لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد".

"لونيت" شركة جديدة عالمية ومستقلة لإدارة الاستثمارات البديلة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم أكثر من 200 موظف. تدير الشركة أصولاً تصل قيمتها إلى 105 مليار دولار أمريكي تتوزع على جميع فئات الاستثمار في الأسواق الخاصة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأسهم النمو ورأس المال الجريء في المراحل المبكرة والمتأخرة، والائتمان المالي العام والخاص والأصول الحقيقية والأسهم العامة. وتهدف لونيت إلى ترسيخ مكانتها بين مزودي الحلول الاستثمارية الرائدة عالمياً في الأسواق الخاصة من خلال الحسابات المدارة بشكل منفصل والصناديق ذات فئات الأصول المتعددة، بما يحقق رؤيتها التي تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر.

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نبذة عن "سنام"

شركة "سنام" هي إحدى الشركات الرائدة في تشغيل عمليات نقل الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث تمتلك شبكة تصل إلى 38 ألف كم في إيطاليا وخارجها.

تدير شركة "سنام" أيضاً عمليات تخزين الغاز، حيث تمتلك حوالي 20% من السعة الإجمالية للغاز في أوروبا، ومحطات إعادة التغويز. تُصنَّف "سنام" بين أكبر الشركات المدرجة في إيطاليا من حيث القيمة السوقية. وبفضل خبرتها الممتدة على مدار 80 عاماً في مجال إنشاء البنية التحتية للطاقة وإدارتها، تضمن الشركة أمن الإمدادات وتسهم في تعزيز التحول في مجال الطاقة من خلال الاستثمار في الغاز الصديق للبيئة (الميثان الحيوي والهيدروجين) وكفاءة الطاقة وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. المزيد عن الشركة عبر: www.snam.it

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