·سيتيح "صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة" مجموعة من الفرص الاستثمارية المتوفرة على شكل استراتيجيات استثمار تقليدية واستراتيجيات متوافقة مع الشريعة الإسلامية

·يساعد نظام الادخار، الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2023، الشركات والموظفين على إدارة خطط الادخار الخاصة بهم بشكل أفضل

أبوظبي: أعلنت شركة "لونيت كابيتال ذ.م.م" اليوم عن حصولها على الموافقة المبدئية من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع لتكون أول مدير صناديق في أبوظبي يقوم بإدارة النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار" من خلال "صندوق لونيت لمكافأة نهاية الخدمة " الذي تم ترخيصه مؤخراً.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع قد منحتا الموافقة المبدئية، من خلال لجنة مشتركة، على طلب شركة "لونيت" بعد التأكد من استيفائها لكافة المستندات والمتطلبات التنظيمية بالإضافة إلى امتثالها للمعايير والشروط المحددة.

ويأتي العمل بالنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار" تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء لعام 2023، وهو نظام بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي، حيث يتيح لشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات إمكانية استثمار مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين، بالنيابة عنهم، كمساهمة شهرية في صناديق الاستثمار المرخصة والمعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع. ويمثل هذا النظام خطوة مهمة تدعم حماية المستحقات المالية للموظفين وتسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة جذابة للعيش والعمل.

وتعد لونيت أول شركة في أبوظبي تحصل على الموافقة المبدئية من قبل الوزارة والهيئة في إطار التطبيق الرسمي لنظام الادخار الاختياري. وستقوم الشركة بتوظيف خبراتها الاستثمارية المحلية والعالمية لتزويد الشركات وموظفيها بفرصة تنمية مدّخراتهم المالية من خلال صناديق الاستثمار التي يشرف على إدارتها متخصصون في المجال.

وتخطط شركة "لونيت" إلى توفير ستة صناديق استثمار مبدئياً للمشاركين في نظام الادخار، تتضمن استراتيجيات استثمار تقليدية واستراتيجيات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما يمكّن أصحاب العمل والموظفين من تخصيص رأس المال المناسب لكل استراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح للموظفين فرصة اختيار الاستراتيجية الاستثمارية التي تناسب متطلباتهم وتتوافق مع اختياراتهم الفردية فيما يتعلق بالتعامل مع مستويات المخاطر. كما ستتمكن الشركات من تقديم مساهمات إضافية، وكذلك الموظفين الذين يمكنهم المساهمة بنسب متزايدة من رواتبهم في نظام الادخار الاختياري.

وبهذه المناسبة، قال سيف فكري، الشريك الإداري في لونيت: "يسعدنا الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية كأول شركة في أبوظبي تقوم بتشغيل النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة ’نظام الادخار‘. ويسرنا أن نرى حجم الثقة بخبرات لونيت وسمعتها في إدارة صناديق الاستثمار. عندما ننظر إلى النظام الحالي لمكافأة نهاية الخدمة، نجد بأنه يتميز برأس مال كبير، ولا شك أن الانتقال إلى نظام يتيح للموظفين استثمار مساهماتهم الشهرية سيتيح فرصاً واعدة لتحقيق أعلى قيمة ممكنة لكل من الموظفين والأسواق المالية الإماراتية بشكل عام".

بدوره، قال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في لونيت: "سعداء بهذه الفرصة التي ستتيح لنا توفير مجموعة من الخيارات الاستثمارية ذات المخاطر والعائدات المتنوعة والتي ستمكّن الموظفين المشاركين من تحقيق أهدافهم المالية، بالإضافة إلى دعم الشركات وأصحاب العمل في الإيفاء بواجباتهم بكفاءة. وسيساعد نظام الادخار الموظفين على التحكم بمستحقاتهم المالية بشكل أفضل وتحقيق أهدافهم الاستثمارية على المدى البعيد".

لمزيد من المعلومات، يمكن للمشاركين التواصل عبر البريد الإلكتروني: eosb@lunate.com

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