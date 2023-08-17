زيادة : مصر ستكون ضمن أكبر الأسواق عالمياً بمجال إنتاج الهيدروجين الأخضر

بيبرس : نستهدف مضاعفة حجم الأعمال والتوسع أفريقياً ونتعاون مع الحكومة المصرية

المسلمي : 18 مليار دولار حجم أعمال لونجي العام الماضي ونسعي لبيع 60 جيجاوات خلال 2023

زكي : نهتم بالوعي وتدشين رقم مختصر.. والطاقة الشمسية أحد حلول أزمة الإنقطاعات



القاهرة: أعلنت شركة لونجي الصينية الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع خلايا ومكونات الطاقة الشمسية عن خطط للتوسع في السوق المصري واتخاذه مركز رئيسي لها في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.



كشف المهندس احمد زيادة المدير التقني لشركة لونجي بمنطقة الشرق الأوسط ، أن مصر ستكون ضمن أكبر الأسواق في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بعد توقيعها اتفاقيات هي الأكبر على مستوي العالم في هذا المجال بإستخدام الطاقة المتجددة.



وأضاف زيادة في بيان صحفي- أن لونجي تعمل علي دمج الهيدروجين والطاقة الشمسية ، كما ان الخلايا الشمسية إنتاج لونجي هي الأعلي كفاءة على مستوي العالم بما يصل لنحو 26.81% كما انها حققت أعلي نسبة مبيعات عالمياً لإي ظل الطلب المتنامي على منتجاتها.



وأشار إلى ان انقطاعات التيار الكهربائي في مصر ساعد على تزايد الطلب على الطاقة الشمسية ويخلق سوق خلال الفترة المقبلة ويساهم في ضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة المتجددة ويقلل من الانبعاثات الحرارية ويوفر في الوقود وامكانية توجيهه إلى الصناعة وغيرها من المجالات الأخري.



وأكد على أن مصر تعد ضمن أكبر الاسواق في العالم ، كما انها مركز لعمليات الشركة في المنطقة وأحد الأسواق العملاقة ، وتدعم لونجي خطط الدولة المصرية الإستثمارية والتوسعات القائمة حالياً



وأضاف المدير التقني للونجي في الشرق الأوسط على قيام الشركة بتوسيع الشراكة مع الموزعين والشركاء في الأسواق والوصول لأفضل الأسعار لعملائنا في مصر ، كما ناقشت لونجي مع وزارة الكهرباء مؤخراً التعرف على فرص توطين صناعة مستلزمات الإنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وزيادة فرص الاستثمار في مصر.



وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في نمو الطلب على الطاقة الشمسية بالقارة العجوز نظراً لقطع امدادات الغاز الروسي عن أوروبا ما ساعد على نمو حجم المبيعات بما يصل إلى نحو 40% في ظل انخفاض أسعار الخلايا الشمسية العام الماضي نظراً .



وأوضح زيادة ان الخلايا الشمسية من نوع HI-MO5 تم طرحه بالسوق خلال عام 2020 وحقق مبيعات حتي الآن بما يصل لنحو 150 جيجاوات حتي منتصف عام 2023 ، لاسيما وانه يعد الأفضل من حيث الكفاءة ما ساهم في زيادة أرباح الشركة نظراً للطلب المتزايد.



في السياق ذاته كشف المهندس عمرو بيبرس المؤسس ورئيس شركة ماريزاد العاملة بمجال الطاقة الشمسية ووكيل لونجي في مصر ، عن أن الشركة تسعي الفترة المقبلة لمضاعفة حجم أعمالها داخل السوق المحلي لما يتمتع به السوق المصري من جاذبية وقوة كبيرة .



وكشف بيبرس عن أن ماريزاد تستهدف اقتحام الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة وزيادة عملائها بالتزامن مع الطلب المتزايد على الطاقة المتجددة ، بالاضافة إلى العمل على زيادة قاعدة عملائها ، موضحاً ان شركته تتفهم الوضع الاقتصاد الحالي وتسعي لإيجاد حلول له لزيادة حجم اعمالها.



وطالب رئيس شركة ماريزاد الحكومة بضرورة رفع الجمارك المفروضة على منتجات الطاقة الشمسية في ظل الأعباء التى يعاني منها البعض حالياً ، واعتبار المنتجات والمكونات الشمسية كمنتجات استراتيجية، ومنحها أولوية في تدبير من أجل وضع مصر على طريق الريادة بمجال الطاقة المتجددة مما يساهم في تنفيذ استراتيجية مصر 2035 التي تستهدف الوصول بإجمالي حجم الطاقة المتجددة المنتجة إلى 42%.



قال المهندس أحمد المسلمي مدير مبيعات لونجي بشمال أفريقيا ، أن الشركة تستهدف الوصول بإجمالي حجم مبيعاتها إلى 60 جيجاوات من الخلايا الشمسية خلال عام 2023 ، بزيادة نسبتها نحو 30% مقارنة بنحو 46.6 جيجاوات من الخلايا الشمسية في العام الماضي 2022.



وأشار المسلمي إلى أن حجم أعمال شركة لونجي يصل لنحو 18 مليار دولار العام الماضي ، ولديها نحو 5000 عميل على مستوى العالم ، فيما يصل اجمالي استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير لنحو مليار دولار ، حيث يتم تخصيص نحو 5% من استثماراتنا لصالح البحث والتطوير .



وأكد على أن لونجي تعد الأكبر على مستوي العالم من حيث المبيعات والحصة السوقية ، حيث تمتلك الشركة نحو 30 مصنع على مستوي العالم الغالبية منها بالصين بالاضافة إلى أخري في فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية.



من جانبه قال الأستاذ محمد زكي مدير تسويق شركة ماريزاد للطاقة الشمسية ، أن شركته تسعي لعمل رقم مختصر للرد على جميع استفسارات الجمهور والعملاء عن الطاقة الشمسية وتطبيقاتها المختلفة.



وأشار زكي ان ماريزاد لديها اهتمام كبير بتطوير الوعى باستخدامات الطاقة الشمسية ومنتجاتها ، لاسيما وانها تعد احد الحلول للخروج من ازمة نقص الوقود او انقطاعات التيار الكهربائي ، كما تخطط أيضاً لتطوير نشرة اخبار وهى اول نشرة اخبار عن الطاقة الشمسية.

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