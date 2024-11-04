أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "لولو للتجزئة" أو "لولو" أو "الشركة"، أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن زيادة حجم الطرح العام الأولي (المشار إليه فيما يلي "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

النقاط الرئيسية

· ارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليونًا وستمائة وواحد وسبعين ألفًا وستمائة وخمسة) أسهم عادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقًا عن طرح 2,582,226,338 (اثنين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليونًا ومئتين وستة وعشرين ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهماً عادياً.

· يمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30% (25% سابقاً) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة ("أسهم الطرح")، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة ("المساهم البائع").

· تم تخصيص الأسهم الإضافية وعددها 516,445,267 سهمًا بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية.

· يبقى النطاق السعري لأسهم الطرح دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.

· في حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.72 مليار دولار).

· وفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار أمريكي) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).

· سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل السعري ، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

· من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي:"ساهم الحضور القوي لشركة لولو للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيتنا الواضحة للنمو في استقطاب قاعدة مستثمرين متنوعة للغاية. ويسعدنا زيادة الحجم الإجمالي لطرحنا العام الأولي لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى إنضمام مستثمرين أساسيين إضافيين إلى الطرح العام الأولي".

مستثمرون أساسيون جدد

أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم أيضًا عن انضمام شركة مسرة للاستثمار ("مسرة") إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: (1) صندوق أبوظبي للتقاعد و(2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، و(3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون).

تُعد شركة مسرة للاستثمار شركة رائدة في مجال الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك خبرة تزيد عن سبعين عاماً في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. قام بتأسيسها الشيخ مُطلق المُطلق، ويتولى إدارتها المدير العام السيد طارق المُطلق. تركز الشركة على تطوير المهاارت والخبرات ، وتعزيز الحوكمة القوية، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، ودعم الابتكار والمصداقية.

تتنوع استثمارات شركة مسرة للاستثمار لتشمل قطاعات مثل الكيماويات الزراعية المتخصصة والمواد البلاستيكية والعقارات والطاقة والمياه والغازات الصناعية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى التبريد المركزي، وإعادة التدوير والبنية التحتية الاجتماعية.

تماشياً مع رؤية السعودية 2030، تسعى شركة مسرة للاستثمار إلى توسيع شراكاتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي لاغتنام الفرص الجديدة. وتواصل الشركة، في ظل التزامها الراسخ بالاستدامة والاستثمار المؤثر، تأدية دور مهم ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على النمو الاستراتيجي والابتكار.

وافقت شركة مسرة للاستثمار على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار أمريكي). وتبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1,003 مليون درهم (حوالي 273 مليون دولار أمريكي)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد قبول الإدراج.

عملية الاكتتاب

كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

الشريحة الأولى: طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).

الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (وتعديلاته)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المكتتبين من "المستثمرين المؤهلين".

الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم "الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين".

بدأت فترة الاكتتاب يوم الاثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (بما في ذلك الموظفين المؤهلين لدى المجموعة) وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين وللمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين يوم 28 أكتوبر 2024 ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر"). وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

تم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص بالطرح للمستثمرين المؤهلين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية (مذكرة الطرح الدولي"). وتتوفر هذه المستندات للتنزيل عبر الرابط www.luluretail.com/ipo/.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين نبك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.

لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

نبذة عن لولو للتجزئة

تأسست لولو للتجزئة في عام 1974، وتعتبر، مع شركاتها التابعة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 240 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية. وتقدم المجموعة خدماتها لما يزيد عن 600 ألف متسوق يومي، موزعين على 130 جنسية. وتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميداني التابعة لها المتواجدة في مواقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهرة قوية لعلامتها التجارية فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكّنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شبكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها www.luluretail.com.

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