أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي (المشار إليها فيما يلي باسم "لولو للتجزئة" أو "لولو" أو "الشركة"، أو مع شركاتها التابعة "المجموعة")، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، والشركة العامة المحدودة المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن النطاق السعري (المشار إليه فيما يلي "النطاق السعري لأسهم الطرح") لبيع أسهمها (المشار إليها فيما يلي "الأسهم"، وكل منها "سهم") وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي (المشار إليه فيما يلي "الاكتتاب العام الأولي" أو "الطرح") في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

· وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم إماراتي للسهم الواحد. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.36 مليار دولار أمريكي) و5.27 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.43 مليار دولار أمريكي)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.

· ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليار دولار أمريكي) و21.07 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.74 مليار دولار أمريكي).

· سيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 (اثنين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليوناً ومئتين وست وعشرين ألفاً وثلاثمئة وثمان وثلاثين) سهماً عادياً، وتمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي الأسهم المصدرة ("أسهم الطرح") في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة ("المساهم البائع").

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

· من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("قبول الأسهم") يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة:"يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، ما يمثل إنجازاً كبيراً ضمن رحلة الشركة الحافلة بالنجاح. يمثل هذا الطرح العام فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرنا المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر مجموعة واسعة من المنتجات تلبي جميع متطلبات عملائنا المتنوعة. نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية. وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجرا وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية، ونحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا التوجيهية في عام 2024 وما بعده. يعكس النطاق السعري لأسهم الطرح رغبتنا في منح الأولوية لتعزيز الأداء القوي في السوق بعد الإدراج والترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل".

المستثمرون الأساسيون

في 28 أكتوبر 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من (1) صندوق أبوظبي للتقاعد و(2) شركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، و(3) شركة الإمارات الدولية للاستثمار، و(4) جهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون)، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي (وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد) بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي. كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم إماراتي (205 مليون دولار أمريكي) في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.

صندوق أبوظبي للتقاعد مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تأسست في عام 2000 لإدارة الاشتراكات التقاعدية والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة للمواطنين الإماراتيين العاملين أو المتقاعدين من القطاعين الحكومي والخاص والمستفيدين من المعاشات التقاعدية في إمارة أبوظبي.

تستثمر شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب (مقفلة) ("ممتلكات") في لولو للتجزئة من خلال شركتها التابعة مارسات ذ.م.م. وتمثل ممتلكات صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين وقد تم تأسيسها بهدف زيادة ثروة الدولة من خلال الاستثمارات طويلة الأجل. وتمتلك ممتلكات حصصاً في أكثر من 50 شركة تجارية، مع محفظة متنوعة عبر قطاعات مثل التصنيع والخدمات المالية والاتصالات والعقارات والخدمات اللوجستية والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والتعليم.

شركة الإمارات الدولية للاستثمار هي الذراع الاستثماري الاستراتيجي للشركة الوطنية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ولديها استثمارات استراتيجية في قطاعات رائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد شركة الإمارات الدولية للاستثمار، منذ أوائل التسعينيات، مستثمراً مهماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، حيث قامت باستثمارات استراتيجية طويلة الأجل في عدد من الشركات الإقليمية والدولية، مثل بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الإسلامي - مصر، ومدن القابضة، وأبوظبي الوطنية للفنادق. ويجوز لشركة الإمارات الدولية للاستثمار تحويل أي من الأسهم المشتراة من خلال هذا الطرح العام الأولي إلى أي من الشركات التابعة لها، وستظل هذه الأسهم المحولة خاضعة لفترة حظر مدتها 180 يوماً.

جهاز الاستثمار العماني هو الذراع الاستثماري لسلطنة عمان، وقد تم إنشاؤه بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020. ويعمل صندوق الثروة السيادي كجهة قانونية مستقلة تتمتع باستقلال مالي وإداري كامل، وتتبع مباشرة لمجلس الوزراء. وتشمل أهدافه الأساسية إدارة وتنمية واستثمار أموال وأصول سلطنة عمان بما يحقق أكبر قدر من العوائد.

عملية الاكتتاب

كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

الشريحة الأولى: طرح عام ("طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بما في ذلك موظفي المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).

الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 (وتعديلاته))، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المكتتبين من "المستثمرين المؤهلين".

الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم "الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين".

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين وللمستثمرين المحترفين.

ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج ("اتفاقية التعهد بالتغطية")، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ("فترة الحظر"). وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.

تم تضمين تفاصيل الطرح في نشرة اكتتاب صادرة باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") فيما يتعلق بالطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص بالطرح للمستثمرين المؤهلين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية (مذكرة الطرح الدولي"). وتتوفر هذه المستندات للتنزيل عبر الرابط www.luluretail.com/ipo/.

تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسئولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين ومديري سجل مشتركين. تم تعيين شركة الراجحي المالية وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م. م) وبنك أبوظبي الأول وشركة جولدمان ساكس الدولية وشركة إنترناشيونال سيكيوريتيز المحدودة كمدراء مشتركين لسجلات الاكتتاب.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمدراء رئيسيين مشتركين.

تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية. كما تم تعيين نبك المارية المحلي ش.م.م وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات الإسلامي ش.م.ع وبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع وبنك المشرق ش.م.ع وبنك ويو ش.م.ع كبنوك تلقي الاكتتاب.

تم تعيين بنك صحار الدولي ش م ع ع، وبنك الخليج (ش.م.ك.ع)، وشركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع، وسيكو ش.م.ب (م). كبنوك مشتركين.

لا يشارك بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أو أي من شركاته الحليفة في تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح للمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وعلى المستثمرين بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

نبذة عن لولو للتجزئة

تأسست لولو للتجزئة في عام 1974، وتعتبر، مع شركاتها التابعة، أكبر تاجر تجزئة متكامل من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وتدير المجموعة شبكة تضم 240 متجراً وتتمتع بتواجد عبر ثلاثة أنواع من المتاجر الفعلية: هايبر ماركت، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وتمتلك المجموعة أيضاً منصة للتجارة الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق للهاتف الجوال إضافة إلى شراكات مع مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية من الجهات الخارجية. وتقدم المجموعة خدماتها لما يزيد عن 600 ألف متسوق يومي، موزعين على 130 جنسية. وتوفر المجموعة منتجاتها من 85 بلداً، بدعم من مكاتب التوريد الميداني التابعة لها المتواجدة في مواقع رئيسية في 19 دولة. كما تتمتع المجموعة بشهرة قوية لعلامتها التجارية فضلاً عن ارتفاع مستوى ثقة عملاء منطقة مجلس التعاون الخليجي فيها، ما يمكّنها من زيادة حصتها من السوق وتعزيز معدل نمو شبكتها من المتاجر وترسيخ ولاء عملائها www.luluretail.com.

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