أبوظبي: أطلقت لوكهيد مارتن مؤخراً أكبر برنامج تدريب صيفي لها حتى الآن في دولة الإمارات في مركز الابتكار والحلول الأمنية بأبوظبي. واستقبل البرنامج المبني على الجدارة 32 طالباً من مختلف الجامعات الرائدة في دولة الإمارات، مما يشير إلى توسيع استثمار الشركة في جهود التوطين وتنمية رأس المال البشري ضمن قطاعي الطيران والدفاع.

وتمثّل النساء حوالي 50% من المتدربين الجدد، والمواطنون الإماراتيون 70% منهم، بينما يأتي 30% من المتدربين من تسع دول عبر أربع قارات، مما يجسّد تنوع المواهب في دولة الإمارات. وعلى مدار ثلاثة أشهر، سيشارك الطلاب في تجارب عملية، وسيعملون على مشاريع واقعية. يساعد البرنامج على سد الثغرة بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يضمن استعداد الخريجين بصورة ملائمة لتقديم مساهمات مهنية فاعلة وهادفة.

وأكّد جون نيكلسون (الفريق أول متقاعد في الجيش الأمريكي)، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: "يبرز هذا العدد القياسي من المتدربين التزامنا بتطوير رواد وعلماء ومهندسين المستقبل في دولة الإمارات وتمكينهم من تولي مناصب مهمة ضمن إطار برامجنا لدى لوكهيد مارتن وعبر صناعة الطيران والدفاع ككل. وعن طريق تزويد الطلاب بفرصة الحصول على تدريب وتوجيه المتخصصين، نلهم ونهيئ الجيل المقبل من المبدعين الذين سيشكلون ملامح مستقبل الأمن العالمي."

وخلال فترة تدريبهم، سيعمل المتدربون بشكل وثيق مع خبراء من لوكهيد مارتن على مختلف المشاريع، بما يشمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي لأتمتة التعرّف على حطام الأجسام الغريبة في البيئات الحرجة، وأبحاث متعددة التخصصات، وجهود النمذجة والمحاكاة المرتبطة بأنظمة الدفاع المتقدمة، ومبادرات استكشاف الفضاء.

كما أوضحت هالة الزرقاني، مديرة مركز الابتكار والحلول الأمنية لدى لوكهيد مارتن: "يسعدنا الترحيب بهذه المجموعة الموهوبة والمتنوعة من الطلاب إلى فريقنا. يتمثل هدفنا في توفير تجربة تحويلية توسع معرفتهم التقنية، وتحفز الأفكار المبتكرة ومهارات حل المشكلات كذلك، والتي تشكّل عنصراً ضرورياً لمواجهة أصعب تحديات المستقبل."

وتلتزم لوكهيد مارتن برعاية مجموعة من المهنيين أصحاب المهارات وإعدادهم لتلبية متطلبات مستقبل قطاعي الطيران والدفاع. وضم برنامج التدريب للشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي استضافته في صيف عام 2017 بأربعة طلاب فقط، ثم نما بسرعة خاطفة ليصبح جهداً تديره الشركة على مدار العام وتعقد جلسات إضافية في الربيع والخريف.

وتتوقع الشركة تخريج ما يفوق 50 متدرباً عام 2024 ومضاعفة قدراتها التدريبية خلال السنوات المقبلة ضمن سياق استراتيجيتها الأوسع للاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري في دولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة موقعنا: www.lockheedmartin.com/en-ae/index.html

نبذة عن لوكهيد مارتن

تُعدّ لوكهيد مارتن شركة عالمية متخصصة بالتكنولوجيا الدفاعية، وتتولى قيادة الابتكار وتفعيل الاكتشافات العلمية في ذلك الميدان. تعمل حلولنا المخصصة للمهمات المتنوعة والشاملة، ورؤيتنا الخاصة بأمن القرن الحادي والعشرين، على تسريع تقديم التقنيات التحويلية بغية ضمان بقاء الجهات التي نخدمها في موقع طليعي وعلى أهبة الاستعداد دائماً.

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