الناقلة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الرائدة في الصيانة والتصليح والتجديد خلال معرض دبي للطيران ٢٠٢٣

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية مع شركة لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط. وتم توقيع المذكرة التي تهدف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة خلال معرض دبي للطيران ٢٠٢٣.

وتُعرف لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط بخدماتها المميزة في الصيانة والتصليح والتجديد لمركبات إطار الطائرات وتصليحات المحركات الخفيفة، وتتطلع طيران الخليج إلى تعزيز معايير السلامة والصيانة وقدرات موظفيها المتخصصين في صيانة المركبات المتعلقة بالطيران.

ويشمل برنامج التدريب الشامل في إطار مذكرة التفاهم كلاً من موظفي لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط وطيران الخليج وسيغطي عمليات التجديد والتصليح وضمان الجودة.

كما تتيح مذكرة التفاهم المجال لتبادل أفضل الممارسات والكفاءات مما يسهم في رفد صناعة الطيران على مستوى المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك فهي تفتح المجال لتقييم إمكانية تقديم الدعم في الصيانة.

وقال السيد زياد الحازمي الرئيس التنفيذي للوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط إن توقيع مذكرة التفاهم يعتبر محطة هامة للشركة والطيران الخليج، معرباً عن سروره بالشراكة مع طيران الخليج والمساهمة في تطوير إمكانيات الصيانة لديها وتعزيز كفاءة العمليات فيها ورفد مقومات صناعة الطيران في المنطقة.

من جانبه رحب القبطان وليد عبدالحميد العلوي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج بانطلاقة الشراكة مع لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط، مؤكداً ما توليه الشركة من أولوية لمواصلة التدريب وبناء القدرات لفريق العمل. وأشار إلى أن خبرات لوفثانسا تكنيك في مجال التصليحات الهيكلية تجعل منهم شريكاً مثالياً لطيران الخليج، معرباً عن تطلعه لتعاون مثمر يعود أثره على الناقلة الوطنية وتجربة المسافرين.

إن هذا التعاون فيما بين طيران الخليج ولوفثانسا يمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة العمليات والالتزام بأعلى معايير السلامة في صيانة الطائرات. ومن المؤمل أن تعود هذه الشراكة المثمرة بالفائدة على كلا الشركتين، وتقود إلى تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الطيران والنقل الجوي.

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نبذة عن طيران الخليج:

الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بدأت عملياتها في عام 1950، لتصبح واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسسيت في الشرق الأوسط، تقوم بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي الى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند الإقليمية والشرق الأقصى. حاصلة على تصنيف "شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم" من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين وعلى جائزة "الطيران الأكثر تطورًا في العالم" للعام 2022 من سكاي تراكس. لمزيد من المعلومات: www.gulfair.com

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