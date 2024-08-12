جدة، المملكة العربية السعودية: أعلنت : أعلنت مجموعة "لوسِد" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم، اليوم عن افتتاح استوديو لوسِد الجديد في جدة، مركز البيع بالتجزئة والتسليم والخدمة المتكامل. ويسهم الاستوديو الجديد الذي تبلغ مساحته 23000 قدم مربع في تعزيز تواجد "لوسِد" في المملكة وتوفير الدعم الشامل للمبيعات والصيانة للمنطقة المحلية وبما يلبي زيادة الطلب على سيارة "Lucid Air" الحائزة على جوائز عالمية، في البلاد.

وبهذه المناسبة، قال فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسد بالشرق الأوسط: "يسعدنا أن نفتتح هذا الاستوديو الجديد ونقدم موقعاً ملائماً في جدة يمكن للعملاء من خلاله شراء وتجربة التصميم والأداء المذهلين لسيارة ’Lucid Air‘. تركز المملكة على توسيع نطاق الوصول إلى السيارات الكهربائية، ويأتي افتتاح استوديوهاتنا في جدة والرياض تعزيزاً لالتزامنا بهذه الرؤية وبما يتيح لمزيد من العملاء إمكانية الوصول إلى السيارة الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم".

يقع استوديو جدة في أوتو مول جدة، أكبر صالة عرض للسيارات متعددة العلامات التجارية في المدينة ونقطة جذب رئيسية لعشاق السيارات. ويأتي هذا الافتتاح في أعقاب التوسع الأخير للشركة بافتتاح استوديو لوسِد دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يؤكد التزام الشركة بتقديم تجربة لا مثيل لها في مجال السيارات الكهربائية في المنطقة.

بالإضافة إلى المعرضين التابعين لها في المملكة، تتكون منشأة التصنيع AMP-2 التابعة لشركة لوسِد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من خط تجميع الأجزاء المفككة للسيارات وتقوم حالياً ببناء منشأة تصنيع كاملة. ومن خلال تعزيز تواجدها في المملكة، تساهم لوسِد بجدية في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الابتكار وازدهار قطاع السيارات الكهربائية، فضلاً عن تمكين المواهب المحلية لتكون في طليعة هذا التحول النوعي المتميز.

تجربة الاستوديو

يُقدِّم كل استوديو من استوديوهات ”لوسِد“ تجربة متميزة تركز على استخدام التقنيات الرقمية ومصممة خصيصاً لتلبية تفضيلات كل عميل على حدة، سواء قام بزيارة الاستوديو شخصياً أو قدَم استفساراته عبر الإنترنت فقط أو كلاهما. كما تتيح استوديوهات "لوسِد" للعملاء فرصة التعرف إلى العلامة التجارية بشكل كامل، إلى جانب الحصول على معلومات حول منتجاتها وسط تصاميم داخلية مميزة تبرز الجمالية التصميمية الفريدة للشركة. وسيتاح للزوار أيضاً فرصة الاطلاع عن كثب على سيارة "Lucid Air" الحائزة على جوائز عالمية، والتعرف أكثر على منتجاتها وتقنياتها المبتكرة التي تم تصميمها في موطنها الأصلي في كاليفورنيا.

تجربة الخدمة

يقدم استوديو لوسِد في جدة مجموعة شاملة من الخدمات لعملائه، تغطي احتياجات الصيانة الميكانيكية والكهربائية، مع توفير مخزون كامل من قطع الغيار لأي عمليات استبدال ضرورية. يضم المركز معدات كشف وإصلاح متقدمة، ويتم تشغيله بواسطة مجموعة من الفنيين من ذوي المهارات العالية قامت "لوسِد" بتدريبهم، بما يضمن حصول كل سيارة على أعلى مستوى من الصيانة. تم تصميم الاستوديو لتحقيق الكفاءة، وتوفير السرعة في التسليم بأقل قدر من الإزعاج للعملاء، في حين أن الاستشارات التفصيلية تبقيهم على اطلاع كامل بالتقدم المحرز والعناية بسياراتهم.

يضم مركز الخدمة تسع مساحات مخصصة لإصلاح لوحة القاعدة، إلى جانب وحدتي خدمة متنقلتين تسهمان في تعزيز مرونته ومدى وصوله إلى عملائه. يعمل المركز ستة أيام في الأسبوع، بساعات عمل من 8:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً ومن 1:00 ظهراً إلى 5:00 مساءً، ويقدم المركز مجموعة من الخدمات تشمل الصيانة الدورية وتشخيص الأعطال والشحن والخدمة المتنقلة وتحديث البرمجيات، وضبط وموازنة الإطارات، وغسيل السيارات. وتضمن هذه المجموعة الواسعة من الخدمات تغطية جميع جوانب صيانة السيارة والعناية بها بصورة شاملة، ما يوفر تجربة خدمة سلسة ومريحة لعملاء لوسِد.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم لوسِد بدلاً قدره 3,750 ريالًا سعودياً لتركيب ملحقات الشحن المنزلي من قبل مزود معتمد لشركة لوسِد في السعودية. كما تتضمن كل عملية شراء جديدة لسيارة "Lucid Air" صيانة دورية مجانية لمدة عامين أو حتى 40,000 كيلومتر، أيهما يأتي أولاً.

نبذة حول "لوسِد جروب"

تعد "لوسِد" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، إحدى شركات التكنولوجيا التي يقع مقرها في وادي السيليكون، وتركز على إنتاج السيارات الكهربائية الأكثر تقدماً في العالم. تقدم السيارة الرائدة "Lucid Air"، أفضل أداء وكفاءة في فئتها بسعر يبدأ من 346,725 ريالاً سعودياً*. وتقوم الشركة بإعداد مصنعها المتطور والمتكامل في ولاية أريزونا لبدء إنتاج سيارة الدفع الرباعي "Lucid Gravity". وتهدف الشركة إلى تسريع انتقال البشرية إلى النقل والطاقة المستدامين.

* السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم النقل ورسوم التوثيق.

العلامات التجارية

يحتوي هذا البيان الصحفي على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق نشر لمجموعة لوسِد والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى، والتي هي ملك لأصحابها.

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