الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "مجموعة لوسِد" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: LCID)، والتي أرست معايير جديدة بإطلاق مركبتها الكهربائية (Lucid Air) الحائزة على العديد من الجوائز والأسرع شحناً والتي تتميز بأطول مسافة قيادة في السوق، عن ترقية فيصل سلطان إلى منصب نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط، ليتبع إدارياً بشكل مباشر إلى بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس التقنيات التنفيذي في "لوسِد موتورز". انضم السيد سلطان إلى "لوسِد" في عام 2019، وتولى منذ لك الحين قيادة مبادرات رئيسية للشركة في المنطقة، شملت توجيه عقد إنشاء مصنع الشركة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ووضع خطط المبيعات والخدمات، والتفاوض على شراء حكومة المملكة العربية السعودية لأسطول سيارات يتألف من 100 ألف مركبة من طراز (Lucid Air)، إلى جانب إدارة العلاقات مع الشركاء الرئيسيين والموردين والمسؤولين الحكوميين، وقيادة افتتاح أول استوديو للشركة في منطقة الشرق الأوسط في الرياض في هذا الأسبوع.

في هذه المناسبة، قال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي ورئيس التقنيات التنفيذي في "لوسِد موتورز": "مع افتتاح أول استوديو مختص بتجارة التجزئة للشركة هنا في الرياض، يسعدني أن أعلن عن ترقية السيد فيصل سلطان إلى نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط. وبما أن رسالتنا تركز على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة من خلال تصميم مركبات كهربائية فاخرة تتميز بأنها الأكثر جاذبية في العالم، فالشرق الأوسط يُعد منطقة استراتيجية خصبة لتحقيق هذه الرسالة، سواء لمرحلة التصنيع أو تجارة التجزئة. ولأن تحقيق ذلك يستدعي امتلاك معرفة عميقة بسياق المنطقة جنباً إلى جنب مع التحلي بالفطنة التجارية، فنحن محظوظون جداً لتولي السيد فيصل قيادة فريقنا في منطقة الشرق الأوسط نظراً لهذه الصفات التي يتمتع بها".

يحظى السيد سلطان بخبرة 23 عاماً في مجال صناعة السيارات، اكتسبها من العمل مع شركة "لوسِد" والمجمعات الصناعية وشركة "فيات" و"ماجنا" و"فورد" و"جنرال موتورز"، حيث تولى مناصب قيادية شملت التطوير الصناعي والتصنيع والعمليات والهندسة وإدارة البرامج. كما يتمتع بخبرة عالمية تشمل أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا وأستراليا.

قبل انضمامه إلى "لوسِد"، عمل فيصل في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، كمدير أول لقطاع صناعة السيارات في المجمعات الصناعية. وقد قام أثناء ذلك بقيادة الفريق الذي وضع وطبق سياسة تطوير قطاع صناعة السيارات من أجل توطينها في المملكة، وكذلك سياسة تطوير سلسلة الإمداد والموارد البشرية. كما حصل فيصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد نيويورك للتكنولوجيا، وماجستير في هندسة السيارات من جامعة لورانس للتكنولوجيا.

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نبذة عن "لوسِد"

تركّز رسالة "لوسِد" على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة من خلال تطوير تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة، وتصميم مركبات كهربائية فاخرة تعد الأكثر جاذبية في فئتها وتركز على الارتقاء بتجربة الركاب كأولوية أساسية. وكانت من اوائل إنتاجات الشركة سيارة Lucid Air، وهي سيارة سيدان حديثة بتصميم فاخر وأنيق مستوحى من كاليفورنيا. ورغم حجمها الخارجي المتوسط، تتميز سيارة Lucid Air بمساحة داخلية واسعة وفخمة. وتتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بقوة 819 حصانًا ومدى يقدر بنحو 830 كيلومترًا. ويتم حاليا تسليم سيارات Lucid Air، التي يتم إنتاجها في مصنع Lucid في كازا غراندي أريزونا، للعملاء في الولايات المتحدة.

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